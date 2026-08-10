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रांची छात्र आंदोलन पर JMM और BJP आमने-सामने, मंत्री बोले- हद में रहे वरना...

झारखंड में चल रहे आंदोलन के बीच सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है. राज्य के मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगाया है. वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार के आरोपों का पलटवार किया है और छात्रों के समर्थन में CBI जांच की मांग दोहराई है.

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इरफान अंसारी ने बीजेपी को चेतावनी दी है. (Photo- ITGD)
इरफान अंसारी ने बीजेपी को चेतावनी दी है. (Photo- ITGD)

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन में सियासत भी जारी है. वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों और विपक्षी BJP के नेताओं के बीच बयानबाजी का सिलसिला भी कायम है. मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने भी JMM नेताओं पर पलटवार किया हैय

इरफान अंसारी ने बीजेपी पर छात्रों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगाया है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'छात्रों में उबाल है और बीजेपी ने सीएम आवास का घेराव करने का नाटक किया है. युवा हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं. हम लगातार छात्रों से वार्ता कर रहे हैं. जब सरकार गंभीर है और मांगें मानने को तैयार है, तो बीजेपी बीच में कहां से आ गई?'

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, 'झारखंड आदिवासियों और मूलवासियों का है, बीजेपी का नहीं. ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, इसलिए तमाशा मत करो और हमारे बच्चों को मत भड़काओ. बीजेपी ने अभी मेरी अच्छाई देखी है, कड़ा रुख नहीं देखा. मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा कि इस पर कड़ा एक्शन लें.'

'बीजेपी पीछे से वार कर रही'

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इरफान अंसारी ने छात्रों से किसी के बहकावे में न आने की अपील की और कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपना रही है. उन्होंने कहा, 'हमलोग छात्र के साथ है, बीजेपी पीछे से वार कर रही है. BJP अपनी हद में रहे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा.'

बीजेपी सांसद ने किया पलटवार

वहीं बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, 'क्या इसका मतलब ये है कि हर चीज के पीछे बीजेपी का ही हाथ है? जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, तो हमने कभी नहीं कहा कि इसके पीछे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का हाथ है.'

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यह भी पढ़ें: रांची प्रोटेस्ट: 4 साल पुरानी भर्ती का वो केस, जिसकी CBI जांच चाहते हैं प्रदर्शनकारी छात्र

निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी छात्रों के इस आंदोलन का पूरा समर्थन करती है और JPSC में हुई गड़बड़ियों की CBI जांच की मांग पर कायम है. उन्होंने आगे कहा, 'आज एक इस्तीफा भी हुआ है. मैं पहले से कह रहा था कि JPSC के सदस्य जेएमएम के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस से जुड़े थे. कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार ने झारखंड के छात्रों के साथ सरासर नाइंसाफी की है.'

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