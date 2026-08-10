scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाखों का बैग, छाता भी... संसद से कंगना रनौत का लग्जरी लुक वायरल

अब अगर बात करें तो Faregetch के मुताबिक, उनके बर्किंग हैंडबैग की तो उसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है जबकि रॉलेक्स की घड़ी की कीमत 21 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, छाते की कीमत 6100 रुपये है. 

Advertisement
X
कंगना का संसद लुक वायरल. (Photo: PTI)
कंगना का संसद लुक वायरल. (Photo: PTI)

एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत इन दिनों संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले रही हैं. लेकिन ध्यान खींच रहा है उनका फैशनेबल लुक. उन्हें हाल ही में संसद के गलियारे में नीली साड़ी पहने नजर आईं. लेकिन नजरें थम गईं उनके लग्जरी बैग, घड़ी और ट्रेंडी छाते पर.

कंगना की ट्रेडिशनल साड़ी बेहद सिंपल थी. उन्होंने पेस्टल स्काई ब्लू रंग की साड़ी पहनी हुई थी. साथ में क्रिस्पी सफेद रंग का ब्लाउज था. लेकिन उनके हाथ में काले रंग के Hermes Birkin टोगो लेदर हैंडबैग ने पूरी लाइमलाइट लूट ली. Birkin को दुनिया के सबसे लग्जरी हैंडबैग्स में गिना जाता है और फैशन लवर्स इसके दीवाने हैं.

इस लग्जरी हैंडबेग के साथ उन्होने रॉलेक्स की घड़ी पहनी हुई थीस जिसका डायल चॉकलेट ब्राउन रंग का था. इतनी महंगी एक्सेसरीज के बीच में छाता कहां पीछे छूटने वाला था. उन्होंने जो छाता पकड़ा हुआ था. वह भी लग्जरी ही था.

सम्बंधित ख़बरें

GEN-Z को लेकर बदले कंगना रनौत के सुर, अब कही ये बात
Kangana Ranaut
कंगना रनौत का यू-टर्न, जेन Z को बताया देश की ताकत
Kangana Ranaut Gen Z controversy
'गटर जेनरेशन' से भारत की ताकत बनने तक, जेन-जी पर कंगना रनौत का यू-टर्न
मार्क जुकरबर्ग की माफी पर कंगना खुश. (Photo: PTI)
'भड़काने पहुंच जाते हैं...', जकरबर्ग की माफी पर राहुल को घेर गईं कंगना
Kangana slams Udaynidhi stalin for his comments
'भद्दा मजाक स्वीकार नहीं', स्टालिन पर फूटा कंगना का गुस्सा

अब अगर बात करें तो Faregetch के मुताबिक, उनके बर्किंग हैंडबैग की तो उसकी कीमत 35 लाख रुपये बताई जा रही है जबकि रॉलेक्स की घड़ी की कीमत 21 लाख रुपये बताई जा रही है. वहीं, छाते की कीमत 6100 रुपये है. 

Advertisement

्

ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनौत को महंगी एक्सेसरीज के साथ संसद में देखा जाता है. वह अमूमन, लग्जरी एक्सेसरीज में नजर आती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    तेज बारिश आ जाए... फिर भी कम भीगेंगे! वैज्ञानिकों ने बताया- क्या है वो तरीका? |
    लाखों का बैग, छाता भी... संसद से कंगना रनौत का लग्जरी लुक वायरल |
    '500 रुपये जुर्माना लगेगा...' TTE की बात पर भड़के कांवड़िये, Video Viral |
    ‘मुझे नरेंद्र नाम से नफरत हो गई’, बॉक्सर ने PM मोदी को सुनाया दिलचस्प किस्सा |
    रांची छात्र आंदोलन पर JMM और BJP आमने-सामने, मंत्री बोले- हद में रहे वरना... |
    पहले लखनऊ से पकड़कर लाए, फिर हाथ बांधकर पहनाई चप्पलों की माला; युवक का सिर भी मुंडाया |
    GenZ स्मार्टफोन नहीं, पुराने iPod के हैं दीवाने, ये है असली वजह |
    Parliament Monsoon Session Live: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित |
    सावन महीने का दूसरे सोमवार पर शिवालयों पर उमड़ी भक्तों की भीड़ |
    'रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा क्यों कर रही थी?' PM मोदी ने बॉक्सर लवलीना से पूछा सवाल, भारत के नक्शे से जुड़ा था मामला
    Advertisement