कभी टीम इंडिया को बनाया था चैम्पियन, अब उसी को हराने का प्लान! नए रोल में गुरु गैरी

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होना है. इससे पहले भारतीय टीम ने कोलंबो में श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया. मुकाबले के तीसरे दिन (9 अगस्त) मैदान पर एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया, जिसका भारतीय क्रिकेट से बेहद खास रिश्ता रहा है. श्रीलंका के मौजूदा हेड कोच गैरी कर्स्टन भारतीय टीम का अभ्यास मुकाबला देखने के लिए एनसीसी ग्राउंड पहुंचे थे.

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भारतीय टीम को अपनी कोचिंग में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का खिताब दिलाने वाले गैरी कर्स्टन कभी 'मेन इन ब्लू' के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा थे. अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. आगामी टेस्ट सीरीज में वह श्रीलंका के खेमे में होंगे और भारत को हराने की रणनीति तैयार करेंगे. ऐसे में प्रैक्टिस मैच में उनकी मौजूदगी ने खासा ध्यान खींचा. कर्स्टन ने मैदान पर पहुंचने के बाद किसी तरह की हलचल पैदा नहीं की. वह चुपचाप बाउंड्री लाइन के पास टहलते हुए भारतीय खिलाड़ियों को देखते रहे.

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शुरुआत में बहुत कम लोगों का ध्यान गैरी कर्स्टन की ओर गया, लेकिन वहां मौजूद भारतीय मीडिया ने जल्द ही उन्हें पहचान लिया. इसके बाद कुछ लोगों ने उनके साथ तस्वीरें लीं और साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर ने भी किसी को निराश नहीं किया. कर्स्टन इस दौरान मुकाबले पर लगातार नजर बनाए हुए थे. वह बीच-बीच में मैदान के बड़े स्कोरबोर्ड की ओर भी देखते दिखाई दिए. कुछ देर मैदान के चक्कर लगाने के बाद वह एनसीसी के मुख्य पवेलियन स्थित कैफे में चले गए.

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कर्स्टन की इन खिलाड़ियों से हुई मुलाकात

बाउंड्री के पास गैरी कर्स्टन की मुलाकात भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार से हुई. बरार उस समय हाइड्रेशन ब्रेक ले रहे थे. दोनों ने कुछ देर बातचीत की. इसके बाद कर्स्टन बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार के पास पहुंचे और उनसे भी बात की. भारतीय टीम के थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट रघु की भी 'गुरु गैरी' से बातचीत हुई. बरार और सुथार का कर्स्टन से पहले का परिचय है. जब कर्स्टन 2022 से 2024 तक गुजरात टाइटन्स (GT) के बैटिंग कोच और मेंटर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब दोनों बतौर नेट गेंदबाज टीम का हिस्सा थे.

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गैरी कर्स्टन का शुमार भारतीय क्रिकेट टीम के सफलतम कोचों में किया जाता है. उनके कार्यकाल में भारतीय टीम ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं और सबसे यादगार सफलता 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के रूप में मिली. एमएस धोनी की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर 28 साल वर्ल्ड कप जीता था. उस समय कर्स्टन भारतीय टीम के हेड कोच थे और खिलाड़ियों के साथ उनके तालमेल की काफी तारीफ हुई थी.

वक्त के साथ गैरी कर्स्टन की भूमिका बदल चुकी है. जिस भारतीय टीम की कमजोरियों को दूर करना कभी उनकी जिम्मेदारी थी, अब उसी टीम के खिलाफ उन्हें श्रीलंका की रणनीति तैयार करनी है. प्रैक्टिस मैच के आखिरी दिन उन्हें भारत के कई अहम खिलाड़ियों को करीब से देखने का मौका मिला.

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कोलंबो में खेले गए अभ्यास मुकाबले का माहौल काफी सहज था. दर्शकों की संख्या भी सीमित रही और खिलाड़ियों को बिना ज्यादा दबाव के परिस्थितियों से तालमेल बैठाने का मौका मिला. लेकिन 15 अगस्त से गॉल में तस्वीर पूरी तरह अलग होगी. भारत और श्रीलंका के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के महत्वपूर्ण अंक दांव पर होंगे. ऐसे में दोनों टीमों के लिए इस सीरीज की अहमियत काफी बढ़ जाती है.

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