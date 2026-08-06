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Most T20 Runs Record: टी20 क्रिकेट में जोस बटलर बने इत‍िहास पुरुष, ऐसा करने वाले इकलौते ख‍िलाड़ी... तोड़ा कीरोन पोलार्ड का महार‍िकॉर्ड

Jos Buttler Most T20 Runs Record: इंग्लैंड के स्टार बैटर जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में इत‍िहास रच द‍िया है. वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ख‍िलाड़ी बन गए हैं. बटलर ने कीरोन पोलार्ड को इस मामले में पछाड़ द‍िया है.

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खराब फॉर्म से रिकॉर्ड तक... जोस बटलर की दमदार वापसी (Photo: Getty)
खराब फॉर्म से रिकॉर्ड तक... जोस बटलर की दमदार वापसी (Photo: Getty)

Jos Buttler Most T20 Runs Record: इंग्लैंड के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर ने टी20 क्रिकेट में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया, जो अब तक किसी भी बल्लेबाज के नाम नहीं था. द हंड्रेड में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए बटलर टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि अपने नाम की.

वेल्श फायर के खिलाफ बुधवार (5 अगस्त) को मैनचेस्टर में खेले गए मुकाबले में बटलर ने अपने पहले तीन छक्कों में ही इतिहास रच दिया. मार्को जानसेन की गेंद पर लगाया गया पहला छक्का उन्हें पोलार्ड के 14,803 टी20 रन के आंकड़े से आगे ले गया. इसके बाद उन्होंने लगातार दो और छक्के जड़कर इस उपलब्धि का जश्न मनाया. बटलर ने कुल छह छक्के लगाए और सिर्फ 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया.

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने इस मुकाबले में वेल्श फायर को 9 विकेट से हराकर लगातार तीन हार का सिलसिला भी खत्म किया. टीम ने 156 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. टिम सीफर्ट 62 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि बटलर 51 रन बनाकर अंत तक टिके रहे. पॉल वॉल्टर ने भी 37 रनों की तेज पारी खेली. इस जीत से सुपर जायंट्स का नेट रन रेट भी बेहतर हुआ और टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई.

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जोस बटलर का सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने के बाद र‍िएक्शन 
रिकॉर्ड बनाने के बाद बटलर ने कहा कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बनना उनके लिए बेहद गर्व की बात है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि एक दिन कोई न कोई उनका रिकॉर्ड भी तोड़ेगा और शायद वह खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी हो सकता है. बटलर ने बताया कि पिछले मुकाबले में उनकी टीम का सामना एमआई लंदन से हुआ था, जहां पोलार्ड डगआउट में मौजूद थे. उन्हें उम्मीद थी कि उसी मैच में रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन अब ऐसा होने पर उन्हें बेहद खुशी है.

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बटलर ने अपनी हालिया फॉर्म पर भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले तक वह खराब दौर से गुजर रहे थे. फरवरी-मार्च में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने आठ पारियों में केवल 87 रन बनाए थे, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे थे. हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत जारी रखी.

उन्होंने कहा- क्रिकेट बहुत जल्दी बदल जाता है. कुछ महीने पहले मैं रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में मुझे लग रहा है कि मैं अपने करियर की सबसे अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं. खिलाड़ी के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, या तो हार मान लो या फिर मेहनत करके वापसी करो. मैंने दूसरा रास्ता चुना. 

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इस मुकाबले में बटलर पहली बार मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की कप्तानी भी कर रहे थे. नियमित कप्तान एडेन मार्करम निजी कारणों से साउथ अफ्रीका लौट गए हैं, जिसके बाद टीम की कमान बटलर को सौंपी गई.

इससे पहले वेल्श फायर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी. मैट शॉर्ट ने 71 और फिल सॉल्ट ने 48 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 125 रन जोड़े, लेकिन टीम आखिरी ओवरों में तेजी नहीं पकड़ सकी. गस एटकिंसन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लिए और वेल्श फायर 155/4 तक ही पहुंच सकी. इंग्लैंड के नए टेस्ट कप्तान जो रूट बल्लेबाजी के लिए मैदान पर भी नहीं उतर सके क्योंकि बड़े हिटर्स को उनसे ऊपर भेजा गया.

जवाब में सुपर जायंट्स ने पावरप्ले में बिना विकेट गंवाए 53 रन बना दिए. टिम सिफर्ट और पॉल वॉल्टर ने टीम को तेज शुरुआत दिलाई. इसके बाद बटलर ने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए मैच को एकतरफा बना दिया. लॉकी फर्ग्यूसन की तीन नो-बॉल और बटलर की विस्फोटक बल्लेबाजी ने वेल्श फायर की वापसी की सारी उम्मीदें खत्म कर दीं.

हालांकि बटलर फिलहाल टी20 क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड ज्यादा समय तक उनके पास रहेगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा. कीरोन पोलार्ड जल्द ही कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते नजर आएंगे, जहां उनके पास दोबारा यह रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. इस सूची में चौथे स्थान पर मौजूद एलेक्स हेल्स भी रिकॉर्ड की दौड़ में बने हुए हैं.

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बटलर से नीचे कौन (टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन)

  1. कीरोन पोलार्ड: 746 मैच, 14803 रन     
  2. क्रिस गेल: 463 मैच, 14562 रन 
  3. एलेक्स हेल्स: 528  मैच, 14449    रन 
  4. डेव‍िड वॉर्नर: 439 मैच, 14284 रन 
  5. व‍िराट कोहली: 430 मैच, 14218 रन 


 

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