Chilli Cheese Sabudana Vada: समोसे-पकौड़े छोड़िए! बरसात में चाय के साथ बनाएं कुरकुरे चिली चीज़ साबूदाना वड़े, संजीव कपूर ने बताई रेसिपी

Chilli Cheese Sabudana Vada: अगर आपको बरसात में चाय के साथ कुछ चटपटा और क्रिस्पी खाना पसंद है, तो आपके घर में समोसों से लेकर पकौड़े अक्सर बनते होंगे. समोसे और पकौड़ों को चाय के साथ खाने में मजा तो आता है, लेकिन कई बार एक जैसे स्वाद से लोग बोर हो जाते हैं. अगर आप समोसे-पकौड़ों से बोर हो गए हैं, तो आप घर में साबूदाना वड़ा बना सकते हैं. जी हां, साबूदाना सिर्फ व्रत में खाने के लिए नहीं है. आप साबूदाने से टेस्टी और क्रिस्पी वड़ा बनाकर खा सकते हैं, वो भी बिना व्रत के.



आज हम आपको एक ऐसे साबूदाना वड़ा की रेसिपी बताने वाले हैं, जो आपको साबूदाने के साथ ही चीज़ का मजा भी देगी. मशहूर सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने अपनी खास चिली चीज़ साबूदाना वड़ा रेसिपी शेयर की है, जो स्वाद और टेक्शचर दोनों के मामले में बेहद शानदार है. चाहे शाम की चाय के साथ कुछ स्पेशल बनाना हो, बच्चों के लिए टेस्टी स्नैक तैयार करना हो या फिर घर आए मेहमानों को रेस्टोरेंट-स्टाइल डिश सर्व करनी हो, ये रेसिपी हर मौके पर फिट बैठती है. चलिए जानते हैं चिली चीज़ साबूदाना वड़ा की रेसिपी.



चिली चीज़ साबूदाना वड़ा इंग्रेडिएंट्स:

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1 कप साबूदाना (2-3 घंटे भिगोकर पानी निकाल लें)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

1 बड़ा चम्मच शेज़वान सॉस

1/2 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर

1/2 कप कद्दूकस किया हुआ प्रोसेस्ड चीज़

2 बड़े चम्मच भुनी और कुटी हुई मूंगफली

1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार सेंधा नमक

1/2 छोटा चम्मच चीनी

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

1 बड़ा उबला और मैश किया हुआ कच्चा केला

2 बड़े चम्मच बारीक कटी हरी शिमला मिर्च

तलने के लिए घी या तेल

हरी चटनी और टोमैटो केचप (सर्व करने के लिए)

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले एक बड़े बाउल में भीगा हुआ साबूदाना, मूंगफली, हरा धनिया, सेंधा नमक, चीनी, नींबू का रस और मैश किया हुआ उबला केला डालकर अच्छी तरह मिला लें.

2. दूसरे बाउल में हरी शिमला मिर्च, हरी मिर्च, शेज़वान सॉस, पनीर, प्रोसेस्ड चीज़ और थोड़ा-सा सेंधा नमक मिलाकर स्टफिंग तैयार करें.

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3. साबूदाने के तैयार मिश्रण की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. बीच में चीज़ वाली स्टफिंग रखें और चारों तरफ से बंद करके वड़े जैसी गोल शेप दें.

4. कड़ाही में घी या तेल गर्म करें और वड़ों को मीडियम आंच पर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक तलें.

5. तैयार चिली चीज़ वड़ा को हरी चटनी और टोमैटो केचप के साथ सर्व करें. आप इसका मजा चाय के साथ भी ले सकते हैं.

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