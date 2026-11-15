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डेटिंग ऐप पर दोस्ती, शादी के लिए कनाडा से नीमराना आई 61 साल की महिला, उम्र जानकर युवक ने कर दिया इनकार

कनाडा की 61 वर्षीय महिला करीब एक साल तक डेटिंग ऐप पर बातचीत करने के बाद शादी करने भारत पहुंची. हरियाणा के पानीपत निवासी युवक से उसकी शादी की सहमति बनी थी. 11 नवंबर को दिल्ली पहुंचने के बाद युवक उसे नीमराना ले आया. दोनों करीब दो दिन साथ रहे, लेकिन उम्र का पता चलने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया.

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महिला ने 13 नवंबर को कनाडा दूतावास से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी. (Photo- ITG)
महिला ने 13 नवंबर को कनाडा दूतावास से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी. (Photo- ITG)

डेटिंग ऐप पर हुई दोस्ती को प्यार समझकर शादी करने की उम्मीद में कनाडा से राजस्थान पहुंची 61 साल की महिला को निराशा हाथ लगी. करीब एक साल तक ऑनलाइन बातचीत और शादी की सहमति के बाद महिला भारत आई थी. लेकिन नीमराना पहुंचने के बाद जब शादी की बात आगे बढ़ी तो युवक ने महिला की उम्र का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया. 

इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. महिला ने कनाडा दूतावास से संपर्क किया, जिसके बाद दूतावास की सूचना पर नीमराना पुलिस सुबह करीब 4 बजे मौके पर पहुंची और महिला को अपने संरक्षण में लिया.

दरअसल, मामला कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित बीबी बिल्डर्स सोसायटी का है. नीमराना थाना अधिकारी सुरेंद्र यादव के मुताबिक, हरियाणा के पानीपत निवासी नितिन पुत्र सत्यनारायण की करीब एक साल पहले डेटिंग ऐप के जरिए कनाडा की रहने वाली महिला से बातचीत शुरू हुई थी. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और शादी करने पर सहमति बन गई.

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इसी सहमति के बाद महिला 11 नवंबर को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंची. नितिन उसे लेने एयरपोर्ट पहुंचा और वहां से अपने मौसा-मौसी के फ्लैट पर नीमराना की बीबी बिल्डर्स सोसायटी ले आया. महिला यहां करीब दो दिन तक युवक के साथ रही.

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उम्र को लेकर बिगड़ी बात, दूतावास पहुंची महिला

बताया जा रहा है कि शादी की बात आगे बढ़ने पर युवक को महिला की उम्र करीब 61 साल होने का पता चला. इसके बाद उसने शादी करने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया. इससे परेशान होकर महिला ने 13 नवंबर को कनाडा दूतावास से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी.

दूतावास से सूचना मिलने के बाद नीमराना पुलिस सुबह करीब 4 बजे बीबी बिल्डर्स सोसायटी पहुंची. पुलिस दोनों को थाने लेकर आई और युवक से पूछताछ की. पुलिस ने नितिन को शांति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया था. बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया. वहीं, महिला को कोटपूतली स्थित कोर सेंटर में रखा गया है.

महिला को कनाडा भेजने की तैयारी

थानाध्यक्ष सुरेंद्र यादव के अनुसार, नितिन एक निजी स्कूल में शिक्षक के तौर पर काम करता है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. वहीं, महिला को सुरक्षित कनाडा वापस भेजने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस और संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय कर आगे की कार्रवाई की जा रही है, ताकि महिला की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके.

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