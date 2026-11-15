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एलन मस्क के StarShip ने रचा इतिहास! अंतरिक्ष से लौटे यान को पहली बार हवा में ही किया 'कैच'

एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया है. कंपनी के Starship स्पेसक्राफ्ट ने अंतरिक्ष में करीब 22 घंटे और धरती के 14 चक्कर लगाने के बाद वापसी की. इस दौरान लॉन्च टावर पर लगी दो विशालकाय मशीनों ने उसे हवा में ही पकड़ लिया. ऐसा पहली बार हुआ है.

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SpaceX का लक्ष्य इस बार रॉकेट के दोनों हिस्सों को वापस पकड़ना था. (Photo- X/@SpaceX)
SpaceX का लक्ष्य इस बार रॉकेट के दोनों हिस्सों को वापस पकड़ना था. (Photo- X/@SpaceX)

एलन मस्क की कंपनी SpaceX ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. कंपनी का स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद धरती पर लौटा तो लॉन्च टावर पर लगी दो विशालकाय मशीनों ने उसे हवा में ही पकड़ लिया. ऐसा पहली बार हुआ है, जब अंतरिक्ष में जाने के बाद लौट रहे स्टारशिप को लॉन्च टावर ने इस तरह पकड़ा है.

इस स्पेसक्राफ्ट का नाम शिप 42 है. इसने 14 नवंबर को अमेरिका के टेक्सास स्थित स्पेसएक्स के लॉन्च सेंटर से उड़ान भरी थी. करीब 22 घंटे अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 नवंबर को यह वापस लॉन्च टावर पर पहुंचा. भारतीय समय के मुताबिक, यह सुबह करीब 2:52 बजे वापस लौटा. इस दौरान इसने धरती के करीब 14 चक्कर लगाए.

दो विशालकाय मशीनों ने हवा में पकड़ा

स्टारशिप को पकड़ने के लिए लॉन्च टावर पर दो बड़ी यांत्रिक बांहें लगाई गई हैं. इन्हें 'चॉपस्टिक्स' कहा जाता है. स्पेसक्राफ्ट जब वापस लौटा तो इन दोनों ने उसे हवा में ही पकड़ लिया. इससे वह सीधे लॉन्च पैड पर सुरक्षित रुक गया. इससे पहले SpaceX अपने रॉकेट के पहले हिस्से यानी बूस्टर को भी इसी तकनीक से पकड़ चुकी है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद लौट रहे Starship को इस तरह पकड़ने में पहली बार सफलता मिली है.

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अंतरिक्ष में छोड़े 26 सैटेलाइट

इस उड़ान के दौरान स्टारशिप करीब 275 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा. वहां से उसने 26 नए स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े. ये सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को बेहतर बनाने में मदद करेंगे.

स्पेसक्राफ्ट ने धरती के 14 चक्कर लगाए. इस दौरान इसमें लगे कैमरों से इसकी बाहरी सतह और सुरक्षा कवच की तस्वीरें भी ली गईं. इससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष से लौटते समय स्पेसक्राफ्ट पर कितना असर पड़ता है.

बूस्टर को पकड़ने में नहीं मिली सफलता

SpaceX का लक्ष्य इस बार रॉकेट के दोनों हिस्सों को वापस पकड़ना था. लेकिन पहला हिस्सा यानी बूस्टर लॉन्च के बाद वापस लौटते समय तय तरीके से काम नहीं कर पाया. इसके इंजन ने समय से पहले काम करना बंद कर दिया. इसके बाद उसका रास्ता बदल गया और वह मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरा. कंपनी के इंजीनियर इसकी वजह की जांच कर रहे हैं.

हालांकि, बूस्टर को पकड़ने में नाकामी के बावजूद Ship 42 की सुरक्षित वापसी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. कंपनी का कहना है कि इस तकनीक से रॉकेट को बार-बार इस्तेमाल करना संभव होगा. इससे अंतरिक्ष यात्राओं का खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.

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