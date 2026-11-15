जम्मू-कश्मीर: डंपर में लाए गए शहीद SPO के शव! भावुक हुईं BJP विधायक, अफसरों पर फूटा गुस्सा

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी. पार्थिव शरीरों को उनके गांव तक पहुंचाने के तरीके पर विवाद खड़ा हो गया है. बीजेपी विधायक शगुन परिहार ने आरोप लगाया है कि दोनों शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को बिना ताबूत के डंपर में रखकर उनके पैतृक गांव लाया गया. उन्होंने इसे ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों का अपमान बताया है.

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मृतक SPO की पहचान रशपाल सिंह और बॉबी चंद के रूप में हुई है. दोनों किश्तवाड़ जिले के दूरदराज इलाके दच्छन के कियार गांव के रहने वाले थे. शुक्रवार को गांव में दोनों जवानों का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार और जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पद्दर के विधायक सुनील शर्मा भी मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर भड़कीं शगुन परिहार

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें शगुन परिहार भावुक होकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर नाराजगी जताती नजर आ रही हैं. उनका आरोप है कि देश की सेवा में जान गंवाने वाले जवानों के पार्थिव शरीर को जिस तरह डंपर में बिना ताबूत के गांव लाया गया, वह बेहद अपमानजनक है. उन्होंने जवानों को सम्मान के साथ अंतिम विदाई दिए जाने की जरूरत पर सवाल उठाए.

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बुधवार से लापता थे दोनों SPO, जंगल में मिले शव

बता दें कि बुधवार दोपहर मारवाह के देहरना जंगल इलाके में गोलीबारी की सूचना के बाद दोनों SPO लापता हो गए थे. इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई. गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की टीम को दच्छन के जंगल में दोनों के शव मिले. यह जगह उस स्थान से करीब दो किलोमीटर दूर थी, जहां से वे लापता हुए थे.

दोनों जवानों के शरीर पर गोलियों के कई निशान थे और उनकी सर्विस राइफलें भी गायब थीं. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि दोनों स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) का हिस्सा थे और बसनान में सेना की एक टीम को राहत देने के लिए जा रहे थे. घटना के बाद सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है. अधिकारियों की ओर से मामले में आतंकी कनेक्शन की आशंका की भी जांच की जा रही है.

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