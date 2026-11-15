राजस्थान: श्रीगंगानगर ट्रेन ट्रैक ब्लास्ट केस में PAK कनेक्शन आया सामने, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. राजस्थान ATS और श्रीगंगानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने पंजाब पुलिस के सहयोग से दो मुख्य आरोपियों को गुरदासपुर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय महकदीप कौर और 23 वर्षीय देवेंद्र सिंह के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की वारदात में शामिल थे. मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक, महकदीप कौर के कब्जे से दो हथियार और 46 कारतूस बरामद किए गए हैं. इसके अलावा ब्लास्ट के लिए उसे मिले 30 हजार रुपये भी बरामद हुए हैं. दोनों आरोपी पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं. सुरक्षा एजेंसियां अब ब्लास्ट की साजिश, फंडिंग और इसके पीछे सक्रिय नेटवर्क की जानकारी जुटा रही हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस के एडीजी दिनेश एमएन खुद गुरदासपुर पहुंचे थे. उन्होंने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कोऑर्डिनेट किया.

3 नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुआ था धमाका

श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था. इस ब्लास्ट में रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी पटरी से अलग हो गए थे.

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जानकारी के मुताबिक, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद यह धमाका हुआ था. अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश की आशंका जताई गई थी. घटना की सूचना मिलते ही श्रीगंगानगर के SP हरि शंकर मौके पर पहुंचे थे और जरूरी सबूत जुटाए थे.

पाकिस्तान कनेक्शन और फंडिंग की जांच

इस मामले में अब दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि रेलवे ट्रैक पर धमाके की साजिश किसने रची थी. आरोपियों को हथियार और पैसे किसने उपलब्ध कराए और इस नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हैं, इसकी भी जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है. सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं.

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