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'तुम्हें मसाला चाहिए, मुझे नतीजे', आंध्र CM चंद्रबाबू नायडू के बयान पर विजय की TVK का आया जवाब

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के 'तुम्हें मसाला चाहिए, मुझे नतीजे चाहिए' वाले बयान पर तमिलनाडु की TVK ने पलटवार किया है. पार्टी ने दोनों राज्यों के बीच निवेश, औद्योगिक परियोजनाओं और रोजगार के आंकड़ों पर मुकाबले की चुनौती दी है. TVK प्रवक्ता सत्य कुमार ने कहा कि तमिलनाडु की औद्योगिक ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए.

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यह पूरा मामला विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान शुरू हुआ. (File Photo- ITG)
यह पूरा मामला विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान शुरू हुआ. (File Photo- ITG)

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच उद्योगों और निवेश को लेकर चल रही प्रतिस्पर्धा अब राजनीतिक बहस में बदल गई है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के एक बयान पर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. नायडू ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा था, 'तुम्हें मसाला चाहिए, मुझे नतीजे चाहिए.' TVK ने इसे तमिलनाडु पर तंज माना और दोनों राज्यों को निवेश, लागू हुए प्रोजेक्ट और रोजगार के आंकड़ों पर मुकाबला करने की चुनौती दी है.

दरअसल, यह पूरा मामला विशाखापत्तनम में आयोजित CII पार्टनरशिप समिट के दौरान शुरू हुआ. एक पत्रकार ने नायडू से पूछा था कि तमिलनाडु की कंपनियां आंध्र प्रदेश में विस्तार क्यों कर रही हैं और उद्योगों को राज्य में बनाए रखने में राजनीतिक नेतृत्व की कितनी भूमिका होती है. इस पर नायडू ने कहा, 'तुम्हें मसाला चाहिए, मुझे नतीजे चाहिए.'

नायडू ने बताया, कैसे निवेश खींच रहा आंध्र प्रदेश

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नायडू ने कहा कि सभी राज्य निवेश हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निवेशक अपनी जरूरत और फायदे के हिसाब से जगह चुनते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि निवेश कैसे आकर्षित किया जाता है. उन्होंने CII पार्टनरशिप समिट के 31 आयोजनों में से आठ बार इसकी मेजबानी करने का भी जिक्र किया.

नायडू ने कंपनियों को आकर्षित करने के लिए दी जाने वाली छूट और प्रोत्साहन का बचाव किया. उन्होंने विशाखापत्तनम में एक रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन देने के प्रस्ताव पर हुई आलोचना का भी जवाब दिया. उनका कहना था कि शुरुआत में उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन दिए जाते हैं, लेकिन औद्योगिक ढांचा मजबूत होने के बाद इन्हें कम किया जा सकता है.

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TVK ने कहा- तमिलनाडु की ताकत को कम न आंकें

नायडू के बयान पर TVK के प्रवक्ता सत्य कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को कम करके नहीं आंकना चाहिए. उनके मुताबिक, राज्य की औद्योगिक ताकत कई पीढ़ियों की मेहनत, कुशल कर्मचारियों, उद्यमियों, शिक्षा और तकनीकी विकास का नतीजा है. इसे महज 'मसाला' नहीं कहा जा सकता.

सत्य कुमार ने आंध्र प्रदेश को चुनौती देते हुए कहा कि दोनों राज्यों के बीच निवेश हासिल करने, परियोजनाओं को जमीन पर उतारने और रोजगार पैदा करने के आंकड़ों पर मुकाबला होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जनवरी 2027 में दावोस में होने वाली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक तक यह देखा जा सकता है कि कौन सा राज्य बेहतर नतीजे देता है. उन्होंने भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से ज्यादा निवेश हासिल कर सकता है.

एक ही प्रोजेक्ट के लिए दोनों राज्यों में होड़

दोनों राज्यों के बीच निवेश हासिल करने की प्रतिस्पर्धा पहले से जारी है. ब्राजील की इलेक्ट्रिकल उपकरण कंपनी WEG ने तमिलनाडु के धर्मपुरी में करीब 2,000 करोड़ रुपये की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव चुना है. इस प्रोजेक्ट के लिए आंध्र प्रदेश ने भी कुप्पम का विकल्प पेश किया था. इससे करीब 3,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

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वहीं, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में CII समिट के दौरान Kia India ने 2 अरब डॉलर के निवेश से नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना का ऐलान किया है. इससे करीब 12 हजार नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है.

तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल और उससे जुड़े उद्योगों का मजबूत आधार है. राज्य के मुताबिक, दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपोनेंट कंपनियों Hwashin और Seoyon ने अगले पांच वर्षों में कुल 1,370 करोड़ रुपये के नए निवेश की प्रतिबद्धता जताई है.

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