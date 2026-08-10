अमेरिका में ऐसा क्या है कि भारतीय वापस नहीं आना चाहते? वीडियो में दिखी वजह

क्या सिर्फ मोटी सैलरी की वजह से ही विदेश में बसे भारतीय वापस नहीं आना चाहते? सोशल मीडिया पर रुपेश पांडे का एक वीडियो घूम रहा है और इस पुराने सवाल पर फिर से गरमागरम बहस छिड़ गई है.अमेरिका में रहने वाले रुपेश ने अपना घर और आसपास का इलाका दिखाया है. कहते हैं घर से बस पांच मिनट पैदल चलो तो इतनी सारी जगहें मिल जाती हैं, जहां पूरा दिन बिता लो और ऊब भी न हो.

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वीडियो में वो पार्क घुमा रहे हैं. बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, हरियाली, टहलने के रास्ते... सब कुछ. खुद बताते हैं कि कभी-कभी वहाँ टेनिस खेलने चले जाते हैं. झील के किनारे बच्चे मछली पकड़ रहे हैं. रास्ते में एक औरत अपने कुत्ते को घुमाती हुई मिल जाती है. रुपेश का कहना है कि ये छोटी-छोटी चीजें रोज की जिंदगी को काफी सुकून भरा बना देती हैं.

यही जिंदगी है

कैप्शन में साफ लिखा है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं रुकते वहां. सुबह साफ हवा मिले, आसपास हरियाली हो, पार्क में खेलना आसान हो, ट्रैफिक-प्रदूषण की कम चिंता हो... जब ये सब आदत बन जाए तो फिर ऐसी लाइफ छोड़ना आसान नहीं रहता. कई बार क्वालिटी ऑफ लाइफ सैलरी से भी ऊपर चली जाती है.

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वीडियो देखने के बाद लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बात करने लगे हैं. साफ माहौल, घर के पास पार्क, खेलने की जगह, सुरक्षित और शांत मोहल्ला, पैदल या साइकिल से घूमने लायक सड़कें, बेहतर पब्लिक सुविधाएं और वर्क-लाइफ बैलेंस... ये सब इसमें आते हैं.

कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में रिहायशी इलाकों के पास ये सब आसानी से मिल जाता है. वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत में परिवार के साथ रहना, सामाजिक जुड़ाव, घरेलू मदद और अपनेपन का एहसास ऐसी चीजें हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं हो सकती.

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भारत के पक्ष में लोग क्या बोले

रिएक्शन भी बंटे हुए हैं. कई लोग रुपेश से पूरी तरह सहमत हैं और बोल रहे हैं कि साफ-सफाई, सुविधाएं और शांत माहौल ही असली वजह है. लेकिन कई और लोग लिख रहे हैं कि जिंदगी सिर्फ पार्क और साफ हवा से नहीं चलती भई. परिवार, दोस्त, संस्कृति और अपने लोगों के बीच रहने का अपना अलग मजा है. कुछ का कहना है कि भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब तेजी से सुधर रहा है.

ये वीडियो फिर से वो पुरानी बहस उठा लाया है. आखिर लोग सिर्फ ज्यादा कमाने के लिए विदेश जाते हैं या वहां की रोजमर्रा की जिंदगी, साफ माहौल और बेहतर लाइफस्टाइल उन्हें वहीं रोक लेती है?आपके हिसाब से बेहतर जिंदगी के लिए सबसे जरूरी क्या है-अच्छी सैलरी, परिवार के साथ रहना, या क्वालिटी ऑफ लाइफ?

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