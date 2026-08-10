scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैकर्स बना रहे नया प्लान? क्या साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया

दक्षिण कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जेनियंस ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया से जुड़े हैकिंग ग्रुप किमसुकी साइबर हमलों में AI के इस्तेमाल को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

Advertisement
X
साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया (Photo: Representational)
साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया (Photo: Representational)

दक्षिण कोरिया की साइबर सुरक्षा कंपनी जेनियंस (Genians) ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया से जुड़े हैकिंग ग्रुप किमसुकी (Kimsuky) ने साइबर हमलों में AI के इस्तेमाल को बढ़ाने की तैयारी की है. कंपनी के मुताबिक, ग्रुप ने ऐसे AI टूल और सॉफ्टवेयर जुटाए हैं जिनकी मदद से साइबर हमलों को ऑटोमेट करने, चोरी किए गए डेटा का विश्लेषण करने और ज्यादा प्रभावी फ़िशिंग अभियान चलाया जा सकता है.

जेनियंस के मतुबाकि, किमसुकी Ollama, GPT4All और Msty जैसे टूल का इस्तेमाल कर सकती है. इसके अलावा, ग्रुप ने RAG (Retrieval Augmented Generation) जैसी तकनीक का भी सहारा लिया है. इससे संवेदनशील दस्तावेजों को बाहरी AI सर्विस पर भेजे बिना ही स्थानीय स्तर पर प्रोसेस किया जा सकता है.

कंपनी को इस नेटवर्क से जुड़े सिस्टम में AI एजेंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, स्पीच-टू-टेक्स्ट सॉफ्टवेयर और Cursor नाम का AI कोडिंग टूल भी मिला है. जेनियंस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किमसुकी अब सिर्फ फ़िशिंग के लिए AI का इस्तेमाल नहीं कर रहा. वह AI की मदद से मैलवेयर बनाने, चोरी किए गए डेटा का विश्लेषण करने और साइबर हमलों को अपने आप चलाने की क्षमता भी विकसित कर रहा है.

यह भी पढ़ें: डाटा प्रोटेक्शन बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब अगले महीने होगी

Advertisement

जेनियंस का दावा है कि उसे फाइनेंस और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं, जो AI से बनाए हुए लगते हैं. कंपनी के मुताबिक, इन दस्तावेजों को इस तरह तैयार किया गया था कि वे असली निवेश रिपोर्ट और कारोबारी दस्तावेजों जैसे दिखाई दें. हालांकि, कंपनी के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है. 

अमेरिका और दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के साथ-साथ साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया कई सालों से जासूसी, पैसे की चोरी और कमाई करने के लिए सरकारी साइबर यूनिट्स का इस्तेमाल करता रहा है.

अमेरिका ने किमसुकी को उत्तर कोरियाई सरकार के नियंत्रण वाला साइबर जासूसी समूह करार दिया था. कहा गया था कि यह प्योंगयांग के रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    मछुआरों पर मेहरबान हिमाचल सरकार, कोल्ड स्टोरेज, नाव और फिशिंग नेट पर 70-90% सब्सिडी |
    हैकर्स के हाथ लगा AI का साथ, क्या साइबर हमलों के लिए टूल बना रहा उत्तर कोरिया |
    अमेरिका में ऐसा क्या है कि भारतीय वापस नहीं आना चाहते? वीडियो में दिखी वजह |
    रांची प्रोटेस्ट: 3 साल पुरानी भर्ती का वो केस, जिसकी CBI जांच चाहते हैं प्रदर्शनकारी छात्र |
    Devguru Jupiter Rise: सूर्य ग्रहण के दिन होगा गुरु उदय! 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन |
    फूल और पत्तियों के प्रयोग से कैसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करें? |
    बैरिकेडिंग के ऊपर कंटीले तार... छात्र न पहुंच पाएं झारखंड विधानसभा, पुलिस ने कर रखी है ऐसी तैयारी |
    'सर विवियन सिराज'! केएल राहुल से एक दिन पहले ली बैटिंग की 'ट्यूशन', अगले ही दिन कर दी छक्कों की बारिश |
    नकली सोना गिरवी रख लेते थे लोन, डेढ़ करोड़ की ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश... 7 गिरफ्तार |
    बिहार की मनीषा रानी का पेरिस की सड़कों पर दिखा बोल्ड अवतार, टॉप पर लिखा 'BB Ki Heroine', फैंस हुए दीवाने
    Advertisement