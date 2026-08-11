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IND vs SL: मोहम्मद सिराज ने गॉल टेस्ट से पहले ये क्या किया? सरफराज खान संग की ये हरकत, VIDEO

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच मस्ती का एक वीडियो सामने आया है. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने साथी सरफराज खान की हेयरकटिंग के लिए खुद ट्रिमर संभाल लिया. श्रीलंकाई हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा की मौजूदगी में सिराज ने सरफराज के बाल काटे, जिस पर टीम के खिलाड़ियों ने खूब मजाक किया.

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सरफराज की कटिंग के लिए सिराज ने उठाया ट्रिमर (Photo: ITG)
सरफराज की कटिंग के लिए सिराज ने उठाया ट्रिमर (Photo: ITG)

श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान के बाहर जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इसी दौरान तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का एक मजेदार वीड‍ियो सामने आया है. सिराज ने साथी खिलाड़ी सरफराज खान की हेयरकटिंग के लिए खुद ट्रिमर उठा लिया.

सिराज का यह वीडियो अब चर्चा में है. दरअसल, भारतीय टीम के खिलाड़ी सीरीज से पहले श्रीलंका में मौजूद हैं और इसी दौरान सरफराज खान, शुभमन गिल और ऋषभ पंत अपने बाल कटवाने के लिए श्रीलंका के मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे थे.

इसी सैलून में मोहम्मद सिराज भी मौजूद थे. लेकिन उन्होंने सिर्फ हेयरकटिंग देखने तक खुद को सीमित नहीं रखा. सिराज ने ट्रिमर अपने हाथ में लिया और सरफराज खान के बाल काटने लगे. सामने हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा भी मौजूद थे, जो सिराज को ट्रिमर की सेटिंग समझाते नजर आए.

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सिराज ने पहले पूछी ट्रिमर की सेटिंग
वीडियो में सिराज को सरफराज के बालों पर ट्रिमर चलाते हुए देखा जा सकता है. इससे पहले वह चतुरंगा से ट्रिमर की सेटिंग को लेकर पूछते भी दिखाई दिए. यानी सिराज ने यह काम पूरी तरह अंदाजे से नहीं किया, बल्कि हेयरस्टाइलिस्ट से जरूरी जानकारी लेने के बाद ट्रिमर चलाया.

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हालांकि, चतुरंगा ने बाद में सरफराज के बालों की र‍ियल कटिंग की. सरफराज और ऋषभ पंत ने श्रीलंकाई हेयरस्टाइलिस्ट की तारीफ भी की और उनके काम से प्रभावित नजर आए. यह पूरा मजेदार पल कैमरे में कैद हो गया और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर रहा है.

सरफराज की टीम में अचानक हुई एंट्री
सरफराज खान के लिए श्रीलंका दौरा भी खास है. उन्हें शुरुआत में भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी, लेकिन साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया. सुदर्शन की जगह सरफराज को स्क्वॉड में शामिल किए जाने की पुष्टि हालिया रिपोर्ट्स में भी हुई है.

सरफराज ने टीम से जुड़ने के बाद ज्यादा समय गंवाए बिना ट्रेनिंग शुरू कर दी. वह लंबे समय से भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का इंतजार कर रहे थे. 2024 में टेस्ट डेब्यू करने वाले सरफराज ने अब तक भारत के लिए 6 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उनके नाम 371 रन हैं. उनके नाम एक शतक और तीन अर्धशतक भी दर्ज हैं.

सिराज पर बड़ी जिम्मेदारी, बुमराह नहीं हैं टीम का हिस्सा
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद सिराज पर भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण की बड़ी जिम्मेदारी होगी. जसप्रीत बुमराह चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हैं, जबकि टीम में प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार जैसे तेज गेंदबाज भी मौजूद हैं. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आक‍िब नबी को भी स्क्वॉड में शामिल किया गया है.

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बुमराह को शुरुआती टीम में जगह मिली थी, लेकिन फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिलने के बाद मैनेजमेंट ने उन्हें सीरीज से बाहर रखने का फैसला किया. ऐसे में सिराज अब पेस अटैक के अगुआ गेंदबाज होंगे.

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