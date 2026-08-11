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UP के हमीरपुर में 'Gen अल्फा' का जोरदार प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे

हमीरपुर के चंदूपुर गांव में स्कूली बच्चों ने सड़क की मांग को लेकर 5 किमी लंबी तिरंगा यात्रा निकाली. कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया, प्रशासन ने 1.81 करोड़ से सड़क निर्माण शुरू कराने का भरोसा दिया.

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हमीरपुर में सड़क के लिए बच्चों का अनोखा प्रदर्शन.(Photo:ITG)
हमीरपुर में सड़क के लिए बच्चों का अनोखा प्रदर्शन.(Photo:ITG)

हमीरपुर में सड़क की बदहाली से तंग आकर स्कूली बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है. हाथों में तिरंगा लेकर 5 किलोमीटर लंबी 'तिरंगा यात्रा' ले कर कलेक्ट्रेट पहुंचे. जोरदार नारेबाजी करते हुए स्कूल की सड़क बनवाने की मांग की. आजादी के बाद से अब तक गांव में पक्की सड़क नहीं बनी है. कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से सड़क बनवाने की गुहार लगाई. 

जिले के ग्राम पंचायत चंदूपुर के रहने वाले ग्रामीण और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा झंडा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर हंगामा काटा. सभी प्रदर्शनकारी छात्र और छात्राएं जिलाधिकारी दफ्तर के गेट पर बैठ गए.

प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही. सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ सदर ने मोर्चा संभाल लिया है. सभी प्रदर्शनकारी अभी भी मौके पर बैठे हुए हैं. उनकी मांग है कि सड़क का काम शुरू होने तक ही सभी यहीं बैठे रहेंगे. देखें VIDEO:- 

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ADM राकेश कुमार ने कहा कि ग्राम चंदूपुर के छात्रों ने कलेक्ट्रेट में आकर उबड़-खाबड़ और कच्ची सड़क को पक्की बनाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है. वन विभाग की एनओसी मिल गई है. जल्दी ही एक करोड़ 81 लाख की लiगत से यह रास्ता बनवाने का काम शुरू किया जाएगा. 

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