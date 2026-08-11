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Kathiyawadi Papad ki Sbji Recipe: बिना लहसुन-प्याज के बनाएं चटपटी काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

रोज-रोज एक ही सब्जी से बोर हो गए हैं, तो बिना प्याज-लहसुन के चटपटी काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी बनाएं. दही, टमाटर और देसी मसालों के साथ यह 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है, इसे आप रोटी, पराठे या चावल के साथ आसानी से लंच या डिनर में परोस सकते हैं.

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पापड़ की सब्जी राजस्थान में खूब खाई जाती है. (PHOTO:AI)
पापड़ की सब्जी राजस्थान में खूब खाई जाती है. (PHOTO:AI)

Kathiyawadi Papad Sbji Recipe: रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर मन भर जाता है, कभी तो दाल खाने का भी मन नहीं करता है. उस समय समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या बनाएं जो घरवाले भी पेट भरकर खा लें और झटपट बन भी जाए. राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन अगर घर पर कभी सब्जी ना हो या आपका खाने का मन ना हो तो आप मशहूर काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी बना सकते हैं. 

यह सब्जी रोटी और चावल दोनों के साथ ही मजेदार लगती है और ऐसा नहीं है कि इस सब्जी को आप बिना लहसुन-प्याज के नहीं बना सकते हैं. आज हम आपको  बिना लहसुन-प्याज के काठियावाड़ी स्टाइल में पापड़ की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. जिसके कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप लंच या डिनर में ये टेस्टी सब्जी बना सकते हैं. 

सावन के महीने में कई लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, उनके लिए यह 10 मिनट में बनने वाली सब्जी एक बेस्ट ऑप्शन है. खाने में यह बहुत स्वादिष्ट भी लगती है और बनाने में भी उतनी ही आसान है.

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पापड़ की सब्जी के लिए सामग्री

  • 5-6 पापड़
  • 1/2 कप दही
  • 2-3 टमाटर
  • एक चुटकी हींग
  • स्वादानुसार नमक
  • 2-3 बड़े चम्मच हरा धनिया
  • 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी
  • 2-3 बारीक कटी हरी मिर्च
  • 1/2 छोटा चम्मच जीरा
  • 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
  • 1 इंच अदरक का टुकड़ा

इस आसान तरीके से बनाएं पापड़ की सब्जी

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  1. सबसे पहले पापड़ों को हल्का सीधे गैस सेंक लें. आप चाहें तो इन्हें तवे पर थोड़ा तेल लगाकर भून सकते हैं. 
  2. इसके साथ ही टमाटरों को मिक्सर में पीसकर प्यूरी बना लें और साइड में रख दीजिए.
  3. फिर एक बड़े कटोरे में दही डालें और उसमें आधा कप पानी मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे.
  4. अब एक कड़ाही में 2 से 3 बड़े चम्मच तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर उसमें जीरा, हींग, कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर भून लें.
  5. इसके बाद टमाटर प्यूरी कड़ाही में डाल दें. साथ ही हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और कसूरी मेथी भी मिला दें. मसाले को तब तक पकाएं जब तक तेल अलग दिखाई न देने लगे.
  6. इसके बाद एक कप पानी और स्वादानुसार नमक डालें. ग्रेवी में उबाल आने लगे तो गैस धीमी कर दें और लगातार चलाते हुए दही का मिक्सर डाल दें.
  7. कुछ मिनट बाद हरा धनिया मिलाएं. आखिर में भुने हुए पापड़ तोड़कर ग्रेवी में डाल दें और 2 मिनट तक पकाएं.

प्रो टिप्स:

दही को ग्रेवी में डालने से पहले गैस स्लो कर दें या फिर बंद भी कर सकते हैं. इससे उसके फटने के चांस कम हो जाते हैं. 

कैसे करें सर्व?

यह खास पापड़ की सब्जी को आप रोटी, पराठा या चावल के साथ भी मजे से सर्व कर सकते हैं, यह तीनों के साथ ही अच्छी लगती है. इसके साथ में आप चटनी, अचार भी खा सकते हैं और अगर आपको तीखा पसंद है तो टमाटर के साथ लाल मिर्च भी पीसकर डाल सकते हैं. 

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