Kathiyawadi Papad ki Sbji Recipe: बिना लहसुन-प्याज के बनाएं चटपटी काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब

Kathiyawadi Papad Sbji Recipe: रोज-रोज एक जैसी सब्जी खाकर मन भर जाता है, कभी तो दाल खाने का भी मन नहीं करता है. उस समय समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या बनाएं जो घरवाले भी पेट भरकर खा लें और झटपट बन भी जाए. राजस्थानी गट्टे की सब्जी तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन अगर घर पर कभी सब्जी ना हो या आपका खाने का मन ना हो तो आप मशहूर काठियावाड़ी पापड़ की सब्जी बना सकते हैं.
यह सब्जी रोटी और चावल दोनों के साथ ही मजेदार लगती है और ऐसा नहीं है कि इस सब्जी को आप बिना लहसुन-प्याज के नहीं बना सकते हैं. आज हम आपको बिना लहसुन-प्याज के काठियावाड़ी स्टाइल में पापड़ की सब्जी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. जिसके कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप लंच या डिनर में ये टेस्टी सब्जी बना सकते हैं.
सावन के महीने में कई लोग लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, उनके लिए यह 10 मिनट में बनने वाली सब्जी एक बेस्ट ऑप्शन है. खाने में यह बहुत स्वादिष्ट भी लगती है और बनाने में भी उतनी ही आसान है.
पापड़ की सब्जी के लिए सामग्री
इस आसान तरीके से बनाएं पापड़ की सब्जी
प्रो टिप्स:
दही को ग्रेवी में डालने से पहले गैस स्लो कर दें या फिर बंद भी कर सकते हैं. इससे उसके फटने के चांस कम हो जाते हैं.
कैसे करें सर्व?
यह खास पापड़ की सब्जी को आप रोटी, पराठा या चावल के साथ भी मजे से सर्व कर सकते हैं, यह तीनों के साथ ही अच्छी लगती है. इसके साथ में आप चटनी, अचार भी खा सकते हैं और अगर आपको तीखा पसंद है तो टमाटर के साथ लाल मिर्च भी पीसकर डाल सकते हैं.