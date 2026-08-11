scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग का ये वीडियो AI से बना है, चरखी दादरी गैंगवार से नहीं है कोई लेना-देना

हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गैंगवार से जोड़कर वायरल किया जा रहा स्कॉर्पियो पर गोलीबारी का वीडियो फर्जी है. आजतक फैक्ट चेक में सामने आया कि वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है और इसका चरखी दादरी की घटना से कोई संबंध नहीं है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
ये हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को हुई गोलीबारी का असली वीडियो है.
Social Media Users
सच्चाई
ये वीडियो असली नहीं, बल्कि AI से बनाया गया है. चरखी दादरी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर गोलीबारी जरूर हुई थी, लेकिन वायरल वीडियो का उस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.

हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिनदहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी. इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं.


इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है. वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी, और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है. वहीं, दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है. कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं.


 
वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की 
फायरिंग का असली दृश्य है, और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है.  

सम्बंधित ख़बरें

varanasi police raid viral video reality
फैक्ट चेक: ‘देह व्यापार’ में शामिल लड़कियों पर पुलिस रेड का ये वीडियो वाराणसी का नहीं है
Viral Dance Video Jantar Mantar Truth
फैक्ट चेक: बॉलीवुड गानों पर डांस करते युवाओं का ये वीडियो जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का नहीं है  
फैक्ट चेक: सीएम योगी से रहम की गुहार लगाते अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का ये वीडियो पुराना है
Viral Video Chinese Army Incursion Truth
फैक्ट चेक: अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ का नहीं है ये वीडियो
fact check
भगवा कपड़े पहने हुए मुस्लिम लड़के ने छीना हिंदू छात्राओं का फोन? नहीं, ये रही सच्चाई

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है. चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना-देना नहीं है.

Advertisement

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजने पर हमें असली वीडियो 'sxchin_jaat' नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला. 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वायरल वीडियो के कैप्शन में 'sxchin_jaat' ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है. इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना 'sxchin_jaat' ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया.

इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल SynthID से इस वीडियो को टेस्ट किया. इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है. साथ ही हमने इसे हाइव मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया. इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2 फीसदी संभावना बताई.


हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुआ देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ और ‘जागरण’ में छपी न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गोलीबारी में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी. इस वारदात के बाद एसपी लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था. चरखी दादरी में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी, उसका हाल ‘हरियाणा तक’ ( ) की इस वीडियो रिपोर्ट में देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    फिरोजाबाद की चूड़ियों का जलवा! योगी सरकार की ODOP योजना ने बदल दी यूपी की तस्वीर |
    UP के हमीरपुर में 'Gen अल्फा' का जोरदार प्रदर्शन, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले- मांगें पूरी होने तक नहीं हटेंगे |
    2003 में SBI लॉकर में रखे थे 50 लाख के गहने, 23 साल बाद खुला तो सब गायब, मैनेजर और कर्मचारियों पर FIR |
    ₹10, ₹20 के प्लास्टिक नोट पर बड़ा अपडेट, RBI को मिली फील्‍ड ट्रॉयल की मंजूरी |
    देश में मौजूदा समय में जेन-Z का मिजाज क्या? साहिल के साथ देखें दंगल |
    फुटबॉल के बाद अब क्रिकेट में धमाल मचाएगी पुर्तगाल की टीम! खिलाड़ियों का हुआ ऐलान, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बना कप्तान |
    JSSC JE पेपर लीक का 'मास्टरमाइंड' अरेस्ट, पटना के सेफ हाउस में रटवाए गए थे आंसर! |
    'लोमड़ी हैं नसीरुद्दीन शाह, देश का खाते हैं पड़ोसी का गाते हैं', कंगना रनौत का बड़ा वार |
    तीन स्क्रीन, धांसू लुक... नए अवतार में आ रही है Mahindra SUV |
    Surya Grahan 2026: राहु-सूर्य का परिवार पर अटैक! जानें कब सुख-शांति छीनता है ग्रहण योग
    Advertisement