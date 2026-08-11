फैक्ट चेक: स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग का ये वीडियो AI से बना है, चरखी दादरी गैंगवार से नहीं है कोई लेना-देना

हरियाणा के चरखी दादरी में 6 अगस्त को दिनदहाड़े सिटी पुलिस थाने के सामने एक सनसनीखेज तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर करीब 30 राउंड की फायरिंग हुई थी. इसी घटना के संदर्भ में अब सोशल मीडिया पर एक क्लिप काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक काली स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां चल रही हैं.

और पढ़ें



इसे शेयर करने वाले कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये चरखी दादरी में हुई गोलीबारी का नजारा है. वायरल वीडियो के पहले हिस्से में गाड़ी पर गोलीबारी, और गोली लगने के बाद गाड़ी की हालत दिखाई गई है. वहीं, दूसरे हिस्से में खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुए देखा जा सकता है. कई लोग गाड़ी को घेरे हुए हैं.





वीडियो शेयर करते हुए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये 6 अगस्त को चरखी दादरी में कोर्ट के पास हुई 30 राउंड की

फायरिंग का असली दृश्य है, और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े नवीन बॉक्सर नाम के एक शख्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि स्कॉर्पियो में गोलीबारी वाला वीडियो का पहला हिस्सा AI से बनाया गया है. चरखी दादरी में हुई गैंगवार से इसका कोई लेना-देना नहीं है.

Advertisement

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो को रिवर्स इमेज सर्च की मदद से खोजने पर हमें असली वीडियो 'sxchin_jaat' नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर के हैंडल पर मिला. 12 मई को पोस्ट किए गए इस वीडियो से साफ हो जाता है कि 6 अगस्त को हुई गोलीबारी से इसका कोई संबंध नहीं है.

वायरल वीडियो के कैप्शन में 'sxchin_jaat' ने वीडियो एडिटिंग का क्रेडिट किसी दूसरे यूजर को दिया है. इस पोस्ट के रिप्लाई में कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई जेनरेटेड बताया, जिस पर कोई असहमति जताए बिना 'sxchin_jaat' ने सिर्फ हंसी का इमोजी बनाया.

इसके बाद हमने गूगल AI से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल SynthID से इस वीडियो को टेस्ट किया. इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल AI की मदद से बनाया गया है. साथ ही हमने इसे हाइव मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया. इस टूल ने भी इस वीडियो के AI से बने होने की 96.2 फीसदी संभावना बताई.



हालांकि वायरल वीडियो के दूसरे हिस्से में, जहां खून से लथपथ एक शख्स को गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे हुआ देखा जा सकता है, वो हिस्सा चरखी दादरी की असली घटना का है. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ और ‘जागरण’ में छपी न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस गोलीबारी में सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनमें से एक की मौत हो गई थी. इस वारदात के बाद एसपी लोकेश कुमार ने 6 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया था. चरखी दादरी में जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर गोलीबारी हुई थी, उसका हाल ‘हरियाणा तक’ ( ) की इस वीडियो रिपोर्ट में देखा जा सकता है.

---- समाप्त ----