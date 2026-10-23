भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज का शानदार आगाज किया है. वडोदरा में शुक्रवार (23 अक्टूबर) को खेले गए पहले वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी.

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पहले भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे को 197 रन पर समेटा, फिर प्रतीका रावल के शतक और शेफाली वर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने 27.1 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया.

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टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 49.5 ओवर में 197 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. उसकी ओर से बेलव्ड बीजा ने सबसे ज्यादा 62 रन बनाए. उन्होंने 92 गेंदों का सामना किया. मोडेस्टर मुपाचिक्वा ने 25 और मिशेल मावुंगा ने 29 रन का योगदान दिया.

भारत की ओर से बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 23 रन देकर 4 विकेट झटके. यह उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा. तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि दीप्ति शर्मा को 2 सफलताएं मिलीं. शेफाली वर्मा ने भी एक विकेट लिया.

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प्रतीका का शतक, शेफाली की तूफानी बल्लेबाजी

198 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. प्रतीका रावल ने पावरप्ले में तेजी से रन बनाए. स्मृति मंधाना 34 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुईं, लेकिन प्रतीका ने अपनी लय बरकरार रखी.

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प्रतीका ने 96 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए. उनकी पारी में 15 चौके शामिल रहे. जिम्बाब्वे की टीम ने उन्हें 45 रन के स्कोर पर जीवनदान भी दिया, जिसका भारतीय बल्लेबाज ने पूरा फायदा उठाया.

दूसरी ओर, शेफाली वर्मा ने आते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया. उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद 64 रन ठोक दिए. शेफाली की पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 193.94 का रहा.

प्रतीका और शेफाली ने भारत को आसानी से जीत दिला दी. टीम ने 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम किया. प्रतीका रावल ने शतक पूरा किया, जबकि शेफाली की विस्फोटक बल्लेबाजी ने लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया. अब सीरीज के बाकी 2 वनडे भी इसी मैदान पर 25 और 28 अक्टूबर को होंगे. इससे पहले भारत ने ज‍िम्बाब्वे को टी20 सीरीज में 3-0 से हराया था.



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