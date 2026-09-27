India vs West Indies 1st ODI Live Score: टीम इंडिया ने जीता टॉस, वेस्टइंडीज की पहले बैटिंग, इस प्लेयर का डेब्यू

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (27 सितंबर) है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है. भारत की ओर से नमन धीर को ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला है.

और पढ़ें

एशियन गेम्स 2026 के बीच ये वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसके चलते कुछ स्टार भारतीय खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में भारत के पास अपने बैकअप खिलाड़ियों को परखने और ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 के लिए टीम कॉम्बिनेशन तैयार करने का सुनहरा मौका है. पहले वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत और वेस्टइंडीज के अब तक वनडे क्रिकेट में 142 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 72 मैचों में जीत हासिल की. जबकि वेस्टइंडीज ने 64 मुकाबले जीते. चार मैचों का नतीजा नहीं निकला और दो मैच टाई पर भी छूटे. यानी भारतीय टीम का पलड़ा वेस्टइंडीज पर भारी रहा है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज (h2h)

कुल ODI मैच: 142

भारत ने जीते: 72

वेस्टइंडीज ने जीते: 64

बेनतीजा: 4

टाई: 2

Advertisement

वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में भारत को किसी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया था. उसके बाद से दोनों टीमों के बीच खेली गई 13 वनडे सीरीज में भारत ने जीत हासिल की. विराट कोहली ओडीआई में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं. उनके नाम सबसे ज्यादा शतक (9) भी हैं.

मुकाबले में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव.

मुकाबले में वेस्टइंडीज की संभावित प्लेइंग-11: जॉन कैम्पबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), आमिर जंगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ और जेडन सील्स.

भारत का स्क्वॉड: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, गुरनूर बरार और नमन धीर.

वेस्टइंडीज का स्क्वॉड: जॉन कैम्पबेल, शाई होप (कप्तान/विकेटकीपर), कीसी कार्टी, शेरफेन रदरफोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, मैथ्यू फोर्ड, रोस्टन चेज, गुडाकेश मोती, अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स, शमर जोसेफ, ज्वेल एंड्रयू, विटेल लॉज और कीमो पॉल.

---- समाप्त ----