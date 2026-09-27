INDIA ब्लॉक में फिर एकजुटता की कोशिश, केजरीवाल से मिलेंगे CPM महासचिव एमए बेबी

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनावी अनियमितताओं को लेकर विपक्षी दलों को एक साझा मंच पर लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं. इसी सिलसिले में CPM के महासचिव एमए बेबी आज आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे.

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दोनों नेताओं की मुलाकात दोपहर 1 बजे दिल्ली के 95 लोधी एस्टेट में प्रस्तावित है. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों के साझा मंच को लेकर चर्चा होने की संभावना है.

इससे पहले CPM महासचिव एमए बेबी ने आम आदमी पार्टी को पत्र लिखकर CEC ज्ञानेश कुमार और कथित चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर बनाए जा रहे साझा मंच का समर्थन करने की अपील की थी. अब बेबी और केजरीवाल की मुलाकात में इसी प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श होने की उम्मीद है.

खास बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद ने पश्चिम बंगाल में एक-दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी TMC और CPM को भी इस मुद्दे पर एक मंच पर ला दिया है.

CPM और TMC का शीर्ष नेतृत्व अन्य विपक्षी दलों से भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा CJP जैसे प्रेशर ग्रुप से भी संपर्क किया जा रहा है. इन कोशिशों का मकसद चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों के बीच व्यापक समन्वय बनाना है.

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