scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दक्षिण अफ्रीका के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 17 लोगों की मौत, AK-47 लेकर आए थे हमलावर

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत के वेडेला टाउनशिप में शनिवार रात एक बार में AK-47 राइफल और पिस्तौल से हथियारबंद हमलावरों ने गोलीबारी की.

Advertisement
X
हमलावरों ने बार को निशाना बनाते हुए पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं (Photo- Representational)
हमलावरों ने बार को निशाना बनाते हुए पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं (Photo- Representational)

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक बार में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए. वारदात जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेडेला टाउनशिप में शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू किया है.

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) ने रविवार को बताया कि हमलावर कथित तौर पर AK-47 राइफल और पिस्तौल से लैस थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बार को निशाना बनाते हुए पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं. इसके बाद वे बार के अंदर घुसे और वहां भी फायरिंग जारी रखी.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर ही 17 लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में 13 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

वो आखिरी ओवर, वो कैच... जब भारत ने PAK को हराकर रचा था इतिहास
African wild dogs
मादा की तलाश में सीमाएं लांघ जाते हैं ये कुत्ते... चले गए 4000 KM
Dave Richardson
120 कैच के बाद पहली स्टंपिंग, फिर ICC का CEO बना ये क्रिकेटर
Mike Procter
हरभजन सिंह पर बैन लगाकर मचाया बवाल, कौन थे माइक प्रॉक्टर?
Top Stock
₹13000Cr में अफ्रीकन कंपनी को खरीदेगी भारतीय फर्म, शेयर पर दिखेगा असर

पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से घायल हुए 15 अन्य लोगों को अलग-अलग चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

हमलावरों के पास थीं AK-47 राइफल

फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस संदिग्ध हमलावरों की तलाश कर रही है. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बार को निशाना बनाने के पीछे हमलावरों का मकसद क्या था. पुलिस ने कहा है कि गोलीबारी के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.

Advertisement

दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) के मुताबिक, यह गोलीबारी शनिवार रात करीब 9:30 बजे गौतेंग प्रांत के वेडेला टाउनशिप में स्थित एक बार में हुई. हमलावरों के पास कथित तौर पर AK-47 राइफल और पिस्तौल थीं.

तलाशी अभियान जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर ही 17 लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में 13 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. गोलीबारी में घायल हुए 15 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी के पीछे क्या मकसद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान तथा उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    डिलीवरी राइडर को मिला 5-Star होटल जाने का मौका, Video देख खुश हुए लोग |
    रात का अंधेरा और तेज बहाव... 64 साल के बुजुर्ग ने नदी में लगा दी छलांग लगा दी, फिर पुलिस और तैराकों ने बचाई जान |
    राम बने रणबीर-रावण के रौद्र रूप में छाए यश, रामायण के नए पोस्टर्स में छिपीं इतनी डिटेल्स, आपने देखीं? |
    गोरखपुर बना 'स्पेन'? सांसद रवि किशन के बयान पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग |
    How to Clean Blazers and Sweaters: महंगी ड्राई क्लीन का चक्कर छोड़ें, बिना पानी-साबुन ऐसे साफ करें मोटे-मोटे ब्लेजर और स्वेटर, बचेंगे पैसे |
    मायावती ने बसपा संगठन में किया बड़ा फेरबदल, पार्टी को 3 सेक्टर में बांटा |
    मां के सामने जिगर के टुकड़े को स्कॉर्पियो ने कुचला, हुई मौत... VIDEO देख दहल जाएगा दिल |
    Optical Illusion: तस्वीर में छिपा है एक राज्य का नाम, नोट-सिक्कों का हिसाब लगाकर बताइए जवाब |
    Silver Price Fall: 5 दिन में बिखरी चांदी, जानें 10 ग्राम 20, 22 और 24 कैरेट सोना कितने का? |
    Ramayan: जब राम-लक्ष्मण वनवास चले गए तो शत्रुघ्न ने क्या किया था, जानें रामायण के इस अनसुने किरदार की कहानी
    Advertisement