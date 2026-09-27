दक्षिण अफ्रीका के बार में अंधाधुंध फायरिंग, 17 लोगों की मौत, AK-47 लेकर आए थे हमलावर

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में एक बार में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए. वारदात जोहान्सबर्ग के दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेडेला टाउनशिप में शनिवार रात करीब 9:30 बजे हुई. घटना के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू किया है.

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दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) ने रविवार को बताया कि हमलावर कथित तौर पर AK-47 राइफल और पिस्तौल से लैस थे. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हमलावरों ने बार को निशाना बनाते हुए पहले बाहर बैठकर शराब पी रहे लोगों पर गोलियां चलाईं. इसके बाद वे बार के अंदर घुसे और वहां भी फायरिंग जारी रखी.

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर ही 17 लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में 13 पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से घायल हुए 15 अन्य लोगों को अलग-अलग चिकित्सा केंद्रों में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

हमलावरों के पास थीं AK-47 राइफल

फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस संदिग्ध हमलावरों की तलाश कर रही है. इसके साथ ही यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बार को निशाना बनाने के पीछे हमलावरों का मकसद क्या था. पुलिस ने कहा है कि गोलीबारी के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है.

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दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (SAPS) के मुताबिक, यह गोलीबारी शनिवार रात करीब 9:30 बजे गौतेंग प्रांत के वेडेला टाउनशिप में स्थित एक बार में हुई. हमलावरों के पास कथित तौर पर AK-47 राइफल और पिस्तौल थीं.

तलाशी अभियान जारी

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की टीमें मौके पर पहुंचीं. मेडिकल टीम ने घटनास्थल पर ही 17 लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में 13 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं. गोलीबारी में घायल हुए 15 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है.

पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि, फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि गोलीबारी के पीछे क्या मकसद था. पुलिस मामले की जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान तथा उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है.

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