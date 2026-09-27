Best Places in Himalayas: पहाड़, नदी और हरियाली... लंबी छुट्टी के लिए बेस्ट हैं हिमालय की ये 11 जगहें

Best Places in Himalayas: शहर की भागदौड़, ट्रैफिक और लगातार फोन चलाने से अगर आप परेशान हो चुके हैं और कुछ दिनों के लिए सुकून चाहते हैं तो हिमालय का रुख कर सकते हैं. यहां ऐसी कई खूबसूरत जगहें हैं, जहां आपको कम भीड़, शांत माहौल और प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलता है. यहां आप कुछ दिन बिना किसी जल्दबाजी के पहाड़ों, नदियों और जंगलों के बीच बिता सकते हैं. अगर आप भी लंबी छुट्टी लेकर नेचर के करीब रहकर योग, मेडिटेशन, पहाड़ों में घूमने और सुकून से चाय पीने जैसी चीजों का आनंद लेना चाहते हैं तो हिमलाय की ये जगहें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती हैं.

और पढ़ें

सुरू वैली (लद्दाख)

लद्दाख का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में लेह, नुब्रा वैली और पैंगोंग झील आती है. लेकिन अगर आप भीड़ से दूर रहना चाहते हैं तो सुरू वैली का रुख कर सकते हैं. यहां हरी-भरी घाटी, सुरू नदी और ऊंचे पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है. यह जगह जांस्कर जाने का रास्ता भी है.

यहां आपको पनिकहार जैसे गांवों में होमस्टे का अनुभव मिल सकता है. यहां लग्जरी होटल और कैफे की जगह आपको शांत माहौल और पहाड़ी जिंदगी करीब से देखने को मिलेगी.

कल्पा (हिमाचल प्रदेश)

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद कल्पा अपनी खूबसूरत वादियों और किन्नर कैलाश के शानदार नजारे के लिए जाना जाता है. यहां से पहाड़ों का रंग बदलता हुआ देखना अपने आप में खास अनुभव है.

अगर आप लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो मुख्य बाजार से थोड़ा दूर किसी होमस्टे में ठहर सकते हैं. सुबह बालकनी से पहाड़ों का नजारा आपकी छुट्टी को और खास बना देगा.

Advertisement

स्पीति वैली (हिमाचल प्रदेश)

स्पीति वैली को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों. ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, पुराने मठ और शांत वातावरण इस जगह को बाकी हिल स्टेशनों से अलग बनाते हैं.

यहां काजा के अलावा ताबो और हिक्किम जैसे गांवों में भी जाया जा सकता है. हालांकि, ऊंचाई अधिक होने के कारण यहां यात्रा करते समय शरीर को मौसम के हिसाब से ढलने का समय देना जरूरी है.

तीर्थन वैली (हिमाचल प्रदेश)

अगर आपको जंगल, नदी और शांत वातावरण पसंद है तो तीर्थन वैली आपके लिए अच्छी जगह हो सकती है. यहां देवदार के जंगल, साफ पानी की धाराएं और लकड़ी के खूबसूरत घर देखने को मिलते हैं.

गुशैणी और नागिनी जैसे गांवों में होमस्टे लेकर आप कुछ दिन आराम से बिता सकते हैं. यहां ट्रेकिंग, फिशिंग और जंगल में घूमने का आनंद भी लिया जा सकता है.

चोपता (उत्तराखंड)

उत्तराखंड का चोपता अपनी हरियाली, देवदार और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों के लिए जाना जाता है. यह तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रेक का बेस भी है.

अगर आप कुछ दिनों के लिए शांति से पहाड़ों में रहना चाहते हैं तो यहां टेंट या छोटे हट में ठहरने का अनुभव ले सकते हैं. रात में साफ आसमान और तारों को देखना यहां की खासियत है.

Advertisement

मुनस्यारी (उत्तराखंड)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मौजूद मुनस्यारी से पंचाचूली की ऊंची चोटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. यह जगह उन लोगों के लिए अच्छी है जिन्हें ट्रेकिंग और पहाड़ों में घूमना पसंद है.

यहां बड़े शहरों जैसी भीड़ नहीं मिलती. आप किसी ऐसे होटल या होमस्टे में ठहर सकते हैं जहां से सीधे पहाड़ों का नजारा दिखाई देता हो.

मुक्तेश्वर (उत्तराखंड)

अगर आपको धुंध भरी सुबह, पहाड़ और सेब के बाग पसंद हैं तो मुक्तेश्वर जा सकते हैं. यहां से हिमालय की कई ऊंची चोटियों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है.

नैनीताल की तुलना में यहां माहौल ज्यादा शांत महसूस हो सकता है. अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो मुख्य इलाके की बजाय सितला या हरतौला जैसे आसपास के गांवों में ठहर सकते हैं.

हर्षिल (उत्तराखंड)

भागीरथी नदी के किनारे बसा हर्षिल देवदार के जंगलों, सेब के बागों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. ज्यादातर लोग इसे गंगोत्री जाते समय रास्ते में देखते हैं, लेकिन यहां कुछ दिन रुककर पहाड़ों को करीब से महसूस किया जा सकता है.

यहां नदी किनारे बैठकर किताब पढ़ना या आसपास के गांवों में घूमना छुट्टी को सुकून भरा बना सकता है.

पेलिंग (सिक्किम)

सिक्किम का पेलिंग कंचनजंघा के खूबसूरत नजारे के लिए जाना जाता है. अगर आप गंगटोक जैसी व्यस्त जगह की बजाय शांत माहौल चाहते हैं तो पेलिंग एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.

Advertisement

यहां पेमायांगत्से मठ और रबदेंत्से के खंडहर जैसी जगहें भी देखी जा सकती हैं. ऊपरी पेलिंग में रुकने पर पहाड़ों का शानदार दृश्य देखने को मिल सकता है.

लाचुंग और लाचेन (सिक्किम)

सिक्किम के लाचुंग और लाचेन ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे खूबसूरत गांव हैं. यहां से युमथांग वैली और गुरुडोंगमार झील जैसी जगहों पर जाया जाता है.

यहां पहुंचने में समय लगता है और परमिट की जरूरत होती है, इसलिए आम पर्यटक भीड़ कम देखने को मिलती है. हालांकि, ऊंचाई और मौसम को देखते हुए यहां यात्रा की तैयारी पहले से करना जरूरी है.

तवांग (अरुणाचल प्रदेश)

अरुणाचल प्रदेश का तवांग अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और प्रसिद्ध तवांग मठ के लिए जाना जाता है. यहां तक पहुंचने का सफर भी काफी खूबसूरत है. रास्ते में सेला पास जैसे शानदार पहाड़ी इलाके देखने को मिलते हैं.

तवांग पहुंचने के बाद आसपास के गांवों और ऊंचाई वाले झीलों की सैर की जा सकती है. यहां का शांत वातावरण और बौद्ध संस्कृति इस जगह को खास बनाते हैं.

लंबी छुट्टी के लिए क्यों खास हैं ये जगहें?

इन हिमालयी जगहों की खासियत यह है कि यहां आपको बड़े शहरों जैसी भागदौड़ और शोर से दूर रहने का मौका मिलता है. अगर आप कुछ दिनों के लिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर नेचर के साथ सुकून भरा पल बिताना चाहते हैं तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

Advertisement

हालांकि, हिमालय के कई इलाकों में मौसम तेजी से बदल सकता है और कुछ जगहों पर ऊंचाई भी काफी ज्यादा है. इसलिए ट्रैवल से पहले मौसम, सड़क की स्थिति, परमिट और स्थानीय नियमों की जानकारी जरूर ले लें.

---- समाप्त ----