लगातार दूसरे हफ्ते सलमान खान ने जीता जनता का दिल, 'वीकेंड का वार' में दिखा पुराना अवतार

बीते दिन बिग बॉस 20 के दूसरे हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड रिलीज हुआ. इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा था. शो के प्रोमो में सलमान खान भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी की बेटी रीति की जमकर क्लास लगाने वाले थे. माहौल पहले से ही सेट था, मगर जब एपिसोड आया तो जनता का मजा अपने आप बढ़ गया. सलमान ने जिस तरह घर में डिस (Diss) बैटल वाला मुद्दा उठाया, वो देखकर हर किसी को अच्छा लगा.

और पढ़ें

वीकेंड का वार में सलमान का धांसू अवतार

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस हफ्ते के वीकेंड का वार को पिछले कई सालों के सबसे बेहतरीन एपिसोड में से एक बताया है. फैंस का कहना है कि इस एपिसोड में सलमान खान अपने पुराने यानी ‘OG’ अंदाज में नजर आए. उन्होंने घर के कई मुद्दों पर खुलकर बात की, और किसी भी मुद्दे को मिस नहीं किया.

सलमान ने रीती तिवारी को उदिति सिंह के खिलाफ गाली-गलौज करने पर जमकर फटकारा और काजी तौकीर संग उनकी जलन या असुरक्षित महसूस करने वाले दावे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नेपोटिज्म और मनोज तिवारी की पब्लिक इमेज को लेकर चल रही चर्चा पर भी बात की. एक्टर ने बहस के दौरान उदीति के जवाब देने के तरीके की तारीफ की और डिस बैटल में स्टैंड लेने के लिए काजी का समर्थन किया.

Advertisement

सलमान से इंप्रेस हुई ऑडियंस

सलमान ने ना सिर्फ रीति, बल्कि स्काउट-यंग और आसिफ खान की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने उन्हें जमकर सुनाया कि जब रीति उदिति के लिए इतने निचले स्तर पर जाकर बातें कह रही थीं, तब उन्हें रोकने के बदले सब बढ़ावा क्यों दे रहे थे. सलमान के इसी सीधे और बेबाक अंदाज से जनता काफी खुश नजर आई है. इसके अलावा शो पर उनका मस्ती वाला साइड भी देखने मिला. कनिका मान की जिस तरह सलमान ने नकल की, और उनकी टांग खींची वो देखकर हर किसी को मजा आया है.

Salman exposing the fake narrative of bully gang that qazi was pushing girls in the task 😭👏🏻🔥🔥



Salman on beast mode tonight 😂🔥🔥



Qazi : arey Rhiti ka mute button dabao 🤣🤣#BB20 • #QaziTouqeer • #BiggBoss20 • #SalmanKhan pic.twitter.com/hD5cE2EAro — 𝐒enpai 🥂 (@Oyye_Senpai) September 26, 2026

OmgSalman is cooking so hard 😭🔥

“No one before you in this show…”



Salman ne aaj kya khaaya hai? 😭#QaziTouqeer #Biggboss20 pic.twitter.com/xymHKLmpTO — 𝑵𝒂𝒉𝒚𝒂𝒏 (@Nahyan_here) September 26, 2026

Best #WeekendKaVaar I can remember in a long, long time. I can't believe every point was addressed even the ones I didn't think would be. Salman Khan is in form and connected to this season it clearly shows. #BB20 #BiggBoss20 — BiggBoss_LiveFeed (@BB15LiveFeed1) September 26, 2026

सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे पिछले सात सालों यानी 2019 वाले आइकॉनिक सीजन के बाद का सबसे बेहतरीन वीकेंड का वार एपिसोड बता रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि सलमान ने इस बार कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा और हर बात को ठीक से उठाया. कई फैंस ने ये भी कहा कि लंबे समय बाद उन्हें पुराना बिग बॉस देखने को मिला. सलमान की एनर्जी इस एपिसोड में कई लोगों को पसंद आई है, जिसको लेकर कई समय से शिकायत चल रही थी.

---- समाप्त ----