पानी की टंकी में फिल्टर नहीं लगाया तो हो सकती है ये परेशानी, जानिए क्यों है जरूरी

घर की छत पर लगी पानी की टंकी हमारी रोजमर्रा की जरूरत का अहम हिस्सा है. पीने के अलावा नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई जैसे कई कामों में इसी पानी का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टंकी में पहुंचने वाला पानी कितना साफ है? कई घरों में पानी की टंकी में बाहर से आने वाली मिट्टी, रेत, जंग और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है. यही वजह है कि पानी की टंकी और घर की पाइपलाइन के बीच फिल्टर लगाना उपयोगी हो सकता है. यह पानी में मौजूद कुछ गंदगी और कणों को आगे जाने से रोकने में मदद करता है.



हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है. हर तरह का पानी सिर्फ सामान्य फिल्टर से पूरी तरह साफ नहीं हो जाता. अगर पानी में बैक्टीरिया, वायरस, घुले हुए रसायन या ज्यादा नमक जैसी समस्या है, तो उसके लिए अलग तरह की जल-शुद्धिकरण व्यवस्था की जरूरत पड़ सकती है.



टंकी में आने वाली गंदगी को रोकने में मदद

पानी की सप्लाई पाइप के जरिए घर तक पहुंचता है. रास्ते में मिट्टी, रेत या पाइप में जमा जंग के छोटे कण पानी के साथ आ सकते हैं. अगर पानी सीधे टंकी में पहुंच रहा है तो ये कण टंकी में जमा हो सकते हैं. फिल्टर का काम पानी में मौजूद ऐसे बड़े कणों को रोकना होता है. इससे टंकी में जाने वाली गंदगी कुछ हद तक कम हो सकती है. अगर पानी में मिट्टी या रेत के छोटे कण मौजूद हैं तो वे घर की पाइपलाइन तक पहुंच सकते हैं. कई बार यही गंदगी नल के मुंह पर लगी छोटी जाली यानी एरेटर में जमा हो जाती है. इससे नल से पानी का बहाव कम हो सकता है. फिल्टर ऐसी गंदगी को आगे जाने से रोकने में मदद कर सकता है.



टंकी की सफाई की जरूरत फिर भी रहेगी

यह समझना जरूरी है कि फिल्टर लगाने के बाद पानी की टंकी की सफाई की जरूरत खत्म नहीं हो जाती. टंकी के अंदर समय के साथ गाद, मिट्टी और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए टंकी की समय-समय पर सफाई करना जरूरी है. फिल्टर और टंकी की सफाई दोनों अलग-अलग चीजें हैं. फिल्टर पानी के साथ आने वाले कुछ कणों को रोकता है, जबकि टंकी की सफाई का मकसद टंकी के अंदर जमा गंदगी को हटाना है.



हर घर में एक जैसा फिल्टर जरूरी नहीं

फिल्टर चुनने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके घर में आने वाले पानी की समस्या क्या है. अगर पानी में सिर्फ मिट्टी या रेत जैसी दिखाई देने वाली गंदगी है तो उसके लिए अलग तरह का फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है. वहीं अगर पानी में ज्यादा नमक, टीडीएस, आयरन या दूसरी घुली हुई चीजों की समस्या है तो सामान्य जाली वाला फिल्टर पर्याप्त नहीं होगा. यानी सिर्फ यह सोचकर कोई भी फिल्टर लगा लेना सही नहीं है कि उससे पानी पूरी तरह साफ हो जाएगा.



फिल्टर को साफ करना भी जरूरी

फिल्टर लगातार गंदगी रोकता रहेगा तो उसकी जाली या फिल्टर कार्ट्रिज में भी गंदगी जमा होगी. अगर इसे समय पर साफ या बदला नहीं गया तो पानी का बहाव कम हो सकता है. इसलिए फिल्टर लगाने के साथ उसकी देखभाल भी जरूरी है. किस फिल्टर को कितने समय बाद साफ करना है या उसका कार्ट्रिज कब बदलना है, यह उसके प्रकार और पानी की क्वालिटी पर निर्भर करता है.



क्या फिल्टर लगा पानी पी सकते हैं?

घर की टंकी या पाइपलाइन में लगा सामान्य फिल्टर सिर्फ मिट्टी, रेत और दूसरे बड़े कणों को रोक सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि वह पानी को पीने लायक बना देगा. अगर पानी पीने के लिए इस्तेमाल करना है तो पहले यह जानना जरूरी है कि पानी में किस तरह की समस्या है. जरूरत के हिसाब से पानी को प्यूरीफायर का इस्तेमाल करना चाहिए.



तो पानी की टंकी में फिल्टर क्यों लगाएं?

पानी की टंकी में फिल्टर लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पानी के साथ आने वाली मिट्टी, रेत और दूसरे ठोस कणों को आगे जाने से रोकने में मदद मिल सकती है. इससे पाइप, नल और दूसरी फिटिंग में गंदगी जमा होने की समस्या कम हो सकती है. लेकिन फिल्टर को पानी साफ करने का जादुई तरीका नहीं समझना चाहिए. टंकी की नियमित सफाई, पाइप लाइन की जांच और पानी की गुणवत्ता के हिसाब से सही फिल्टर का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है. इसलिए अगर आपके घर की पानी की टंकी में फिल्टर नहीं लगा है तो पहले यह पता करें कि आपके इलाके में आने वाले पानी में किस तरह की गंदगी या समस्या है. उसी के हिसाब से सही फिल्टर चुनें और उसकी समय-समय पर सफाई या सर्विस भी कराते रहें.

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