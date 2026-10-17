भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड (BCCI) ने न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के वनडे और टेस्ट स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. वनडे सीरीज के लिए दो अलग-अलग टीमें चुनी गई हैं. पहले तीन मुकाबलों में शुभमन गिल कप्तानी करेंगे, जबकि आखिरी दो वनडे में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे.

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सवाल यह है कि आख‍िर BCCI ने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे टेस्ट सीरीज की तैयारी और सीनियर खिलाड़ियों का वर्कलोड मैनेजमेंट अहम वजह है. भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर पांच वनडे और दो टेस्ट मैच खेलने हैं. वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी, जबकि टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होगा. ऐसे में वनडे सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के दौरान कुछ सीनियर खिलाड़ियों का ध्यान टेस्ट क्रिकेट की तैयारी पर रहेगा.

🚨 News 🚨 #TeamIndia’s ODI and Test squads for New Zealand tour announced 📝 Captain Shubman Gill will lead the side for the first 3️⃣ ODIs, before Shreyas Iyer takes charge for the last 2️⃣ matches. More details ▶️ https://t.co/npwxUYlb1N #NZvIND https://t.co/3ckm7ixgEN — BCCI (@BCCI) October 16, 2026

शुभमन गिल और केएल राहुल तीसरे वनडे के बाद रेड-बॉल क्रिकेट पर फोकस करेंगे. इसी वजह से आखिरी दो वनडे के लिए अलग स्क्वॉड चुना गया है. गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर कप्तान होंगे, जबकि ईशान किशन को उपकप्तान बनाया गया है.

आकाश दीप की टेस्ट टीम में वापसी

टेस्ट स्क्वॉड में तेज गेंदबाज आकाश दीप और अंशुल कंबोज को जगह मिली है. आकाश दीप लोअर बैक में स्ट्रेस फ्रैक्चर से उबरने के बाद लौटे हैं. उन्होंने पिछली बार 2025 में इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट क्रिकेट खेला था, जहां उनका शानदार था.

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अंशुल कंबोज ने भी इंग्लैंड दौरे पर मैनचेस्टर में टेस्ट डेब्यू किया था. दोनों गेंदबाज न्यूजीलैंड A के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले तीन मल्टी-डे मैचों के लिए इंडिया A टीम का हिस्सा भी हैं. गुरनूर बरार को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है.

ऋषभ पंत को टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा. वह बाईं पसली की चोट से उबर रहे हैं.

बुमराह सिर्फ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे

जसप्रीत बुमराह न्यूजीलैंड दौरे पर सिर्फ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलेंगे. टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स उनका वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं. अगले साल की शुरुआत में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर पांच टेस्ट मैच खेलने हैं.

बुमराह घुटने की चोट के कारण अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पिछली टेस्ट सीरीज से बाहर रहे थे. इसके बाद उन्होंने T20 फॉर्मेट से वापसी की और जापान में एशियन गेम्स का गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बने. वह जल्द ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रिपोर्ट करेंगे, जहां उनका फोकस टेस्ट क्रिकेट के लिए वर्कलोड बढ़ाने पर रहेगा.

तिलक वर्मा की वनडे टीम में वापसी, कुमार कुशाग्र को पहली बार मौका

तिलक वर्मा की वनडे टीम में वापसी हुई है. उन्होंने पिछली बार दिसंबर 2025 में 50 ओवर का क्रिकेट खेला था. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. वह आखिरी दो वनडे के स्क्वॉड का हिस्सा हैं. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को वनडे टीम में नहीं चुना गया है.

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कब से शुरू होगा न्यूजीलैंड दौरा?

भारत के न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से पांच मैचों की T20 सीरीज के साथ होगी. पहला और दूसरा T20 क्रमशः 22 और 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. तीसरा T20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन, चौथा 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां 1 नवंबर को हैमिल्टन में होगा.

पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. पहला मुकाबला ऑकलैंड, दूसरा 7 नवंबर को वेलिंगटन और तीसरा 10 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा. आखिरी दो वनडे 13 और 15 नवंबर को माउंट मॉन्गानुई में होंगे. 2टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 19 नवंबर से वेलिंगटन और दूसरा 27 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.

पहले तीन वनडे के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा* और कुलदीप यादव.

आखिरी दो वनडे के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बरार, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

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टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर)*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

*फिटनेस क्लीयरेंस के अधीन.





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