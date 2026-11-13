जेनसन हुआंग के तीन अफेयर... तीन गर्लफ्रेंड, जानिए कौन, कब, कैसे आई करीब

दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी कारोबारी कामयाबी के बजाय निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं. उनके तीन महिलाओं के साथ कथित रिश्तों की खबरें सामने आई हैं. इनमें एक चीनी कारोबारी महिला हैं, जिन पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चीन के लिए जासूसी करने का शक जताया है. दूसरी Nvidia की ही एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, जबकि तीसरी महिला कंपनी की ही एक कर्मचारी बताई जा रही हैं. इन खुलासों के बीच हुआंग ने कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया है.

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इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा एलिस हुआंग की हो रही है. उनकी कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती. चीन के एक छोटे शहर से निकलकर बड़े कारोबारी नेटवर्क तक पहुंचने और फिर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक के प्रमुख के करीब आने तक का उनका सफर कई सवाल खड़े करता है. वहीं, दूसरी महिला किम्बर्ली पॉवेल Nvidia में करीब 18 साल से काम कर रही हैं. तीसरी महिला के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

तो आइए जानते हैं कौन हैं ये तीनों महिलाएं, कहां से आती हैं और जेनसन हुआंग के साथ उनके कथित रिश्तों को लेकर अब तक क्या-क्या सामने आया है.

1. एलिस हुआंग

इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा सुर्खियां एलिस हुआंग ने बटोरी हैं. उनका चीनी नाम हुआंग ले बताया जाता है. अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को शक है कि चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी (MSS) ने उन्हें Nvidia के प्रमुख जेनसन हुआंग के करीब पहुंचने के लिए भर्ती किया था. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है और एलिस पर किसी अपराध में आरोप तय नहीं हुए हैं.

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न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के हुनान प्रांत से जुड़े लोगों के अनुसार, एलिस का जन्म 1977 में हुआ था. उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की और इसके बाद हुनान टीवी तथा चीन के सरकारी प्रसारण संस्थान CCTV में काम किया. दिलचस्प बात यह है कि इन संस्थानों से जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने कभी नियमित कर्मचारी के तौर पर नौकरी नहीं की.

कांग वेई नाम के शख्स ने एलिस को जेनसन से मिलवाया था. (Photo - Reuters)

उनके अतीत को लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आई हैं. बताया जाता है कि जेनसन हुआंग से मिलने से पहले उनकी शादी हुनान में हो चुकी थी. बाद में उनकी मुलाकात शेयर बाजार के एनालिस्ट और इन्वेस्टर कांग वेई से हुई. कांग वेई ने ही कथित तौर पर उनकी मुलाकात जेनसन हुआंग से कराई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, कांग वेई की जेनसन हुआंग से पहचान 2010 के दशक में कारोबारी गतिविधियों के दौरान हुई थी. उस समय कांग चीन की वीडियो गेम कंपनियों को खरीदने के काम में लगे थे. Nvidia के लिए भी वीडियो गेम उद्योग उस दौर में एक अहम बाजार था.

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इसका मतलब है कि एलिस की जेनसन हुआंग से पहचान 2024 से भी काफी पहले हो सकती है. कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि उनकी मुलाकात जेनसन से 2024 में AI चिप खरीदने के दौरान हुई थी.

एलिस का कारोबारी सफर भी कम दिलचस्प नहीं है. साल 2023 तक वह सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड में एक वरिष्ठ पद पर पहुंच चुकी थीं. यह कंपनी दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व में डेटा सेंटर के लिए Nvidia की अरबों डॉलर की चिप खरीदने वाले कारोबार से जुड़ी थी.

मेगास्पीड पर आरोप लगे कि उसने प्रतिबंधित Nvidia चिप्स को चीन तक पहुंचाने में मदद की. कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया है. हालांकि, अमेरिका और सिंगापुर में इस मामले की जांच शुरू हुई.

2. किम्बर्ली पॉवेल

जेनसन हुआंग के साथ कथित रिश्ते को लेकर चर्चा में आई दूसरी महिला किम्बर्ली पॉवेल हैं. वह कोई बाहरी कारोबारी नहीं, बल्कि Nvidia की ही वरिष्ठ अधिकारी हैं. वह कंपनी में हेल्थकेयर विभाग की वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं.

किम्बर्ली ने साल 2008 में Nvidia में डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे कंपनी में अपनी जगह बनाई और वरिष्ठ पद तक पहुंचीं. कंपनी में उनकी शुरुआती जिम्मेदारी मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में Nvidia की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देना था.

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किम्बर्ली ने साल 2008 में Nvidia में डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया था. (Photo - Reuters)

करीब 48 साल की किम्बर्ली को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च में कंपनी के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें और जेनसन हुआंग को कैलिफोर्निया के सैन जोस स्थित एक होटल में काफी करीब देखा गया था.

रिपोर्ट में Nvidia के पांच मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के हवाले से यह दावा किया गया. इनमें से दो लोगों ने कहा कि दोनों के बीच की नजदीकी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई थी. इस खुलासे ने इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींचा क्योंकि किम्बर्ली कंपनी में जेनसन हुआंग को रिपोर्ट करती थीं. यानी दोनों के बीच कारोबारी संबंध भी काफी करीबी थे.

3. तीसरी महिला: Nvidia की कर्मचारी

जेनसन हुआंग के कथित रिश्तों को लेकर तीसरा खुलासा रॉयटर्स की रिपोर्ट में हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, जेनसन का Nvidia की एक अन्य महिला कर्मचारी के साथ भी करीबी रिश्ता था.

रॉयटर्स ने इस मामले से परिचित दो लोगों के हवाले से यह जानकारी दी. हालांकि, इस महिला की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. समाचार एजेंसी ने भी उनकी पहचान उजागर नहीं की और उनसे संपर्क करने की कोशिशें सफल नहीं हुईं.

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इस तरह जेनसन हुआंग के कथित तौर पर तीन महिलाओं के साथ रिश्तों की बात सामने आई है. इनमें एलिस हुआंग और किम्बर्ली पॉवेल की पहचान सार्वजनिक हो चुकी है, जबकि तीसरी महिला के बारे में फिलहाल बहुत कम जानकारी है.

जेनसन हुआंग ने क्यों दिया Nvidia से इस्तीफा?

जेनसन हुआंग Nvidia के को-फाउंडर रहे हैं. उन्होंने करीब 33 साल तक कंपनी में काम किया और इसे दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई.

लेकिन नवंबर में उनके निजी रिश्तों को लेकर एक के बाद एक खबरें सामने आने लगीं. 8 नवंबर को जेनसन ने एक बयान जारी कर अफेयर होने की बात स्वीकार की थी. हालांकि, उन्होंने उस महिला का नाम नहीं बताया था.

इसके कुछ दिनों बाद उन्होंने Nvidia से इस्तीफा दे दिया. उनके इस्तीफे के साथ ही कंपनी में उनके करीब 33 साल के सफर का अंत हो गया. अब एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड एलिस हुआंग पर चीन के लिए जासूसी करने का शक जताया गया है, तो दूसरी तरफ किम्बर्ली पॉवेल और एक अन्य कर्मचारी के साथ भी रिश्तों की चर्चा है.

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