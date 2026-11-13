रंगेहाथ पकड़ के दिखाओ: नाइट ड्यूटी का नाटक कर घर लौटा पति, पड़ोसी के कमरे में मिली पत्नी! फिर हुआ खौफनाक कांड

Uttar Pradesh News: हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र का एक युवक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ लुधियाना में किराए पर रहता था और ट्रैक्टर पार्ट्स कंपनी में काम करता था. मंगलवार रात उसने अपनी पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. बुधवार सुबह हुए विवाद के दौरान गुस्से में आकर उसने पहले जहर खाया और फिर पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. लुधियाना से प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों ने दोनों को हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां महिला की सफल सर्जरी की गई और फिलहाल दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है.

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लुधियाना में किराए के कमरे में हुआ खूनी संघर्ष

आपको बता दें कि हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र का रहने वाला युवक अपनी 20 वर्षीय पत्नी और डेढ़ साल की दो जुड़वा बेटियों के साथ लुधियाना के बिलगा में किराए के मकान में रहकर ट्रैक्टर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करता था. करीब पांच महीने पहले गांव का ही एक युवक घनश्याम उसके साथ रहने आया था. इसी दौरान आरोपी पति को अपनी पत्नी और घनश्याम के बीच अवैध संबंध होने का शक हुआ. पति के विरोध करने पर पत्नी ने उसे अपने कमरे से निकाल दिया, जिसके बाद युवक ने पड़ोस में ही दूसरा कमरा किराए पर ले लिया.

पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद भड़का गुस्सा

पति के मुताबिक, पड़ोसी युवक ने उसे रंगे हाथ पकड़ने की चुनौती दी थी. मंगलवार रात युवक नाइट ड्यूटी का बहाना बनाकर घर से निकला और रात करीब एक बजे वापस लौट आया. पत्नी को कमरे में न पाकर वह पड़ोसी युवक के कमरे पर पहुंचा, जहां उसने पत्नी को घनश्याम के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. बुधवार सुबह गुस्से में आकर पति ने पहले खुद जहरीला पदार्थ खा लिया और फिर पत्नी के गले पर चाकू से हमला कर दिया. छीना-झपटी के दौरान पति के गले पर भी चाकू लग गया.

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हरदोई मेडिकल कॉलेज में हुई सफल सर्जरी

घटना के बाद परिजन दोनों को पहले लुधियाना के सिविल अस्पताल ले गए, जहां से उन्हें एंबुलेंस द्वारा हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया. मेडिकल कॉलेज के ईएनटी सर्जन डॉ. विवेक सिंह ने बताया कि 20 वर्षीय महिला रामकन्या के गले पर करीब 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर गहरा घाव था, जिससे लगातार खून बह रहा था. तत्काल ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसकी सर्जरी की गई और टांके लगाए गए. वहीं, पति के गले पर भी चार से पांच सेंटीमीटर का मामूली घाव था. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल दोनों मरीज खतरे से बाहर हैं और उनकी हालत स्थिर है.

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