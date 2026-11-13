scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Chhathi Maiya Aarti: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया की आरती, यहां पढ़ें पूरी लिरिक्स

Chhathi Maiya Aarti: छठ पूजा में छठी मैया की आरती का विशेष महत्व है. इस पावन पर्व पर पूजा के दौरान छठी मैया की आरती जरूर की जाती है. यहां पढ़ें छठी मैया की पूरी आरती.

Advertisement
X
छठ महापर्व (Photo: ITG)
छठ महापर्व (Photo: ITG)

Chhathi Maiya Aarti: लोक आस्था का महापर्व छठ आज यानी 13 नवंबर से शुरू हो रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है. छठ की शुरुआत नहाय-खाय की परंपरा से होती है. दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. इसके बाद तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है.

छठ पर्व के दौरान महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए कठिन व्रत रखती हैं. कई व्रती लगातार 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास करती हैं. इस दौरान साफ-सफाई और पूजा के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है.

हिंदू धर्म में किसी भी देवी-देवता की पूजा आरती के बिना पूरी नहीं मानी जाती. इसलिए छठ पूजा में भी छठी मैया की आराधना के बाद उनकी आरती करने का खास महत्व है. अगर आप भी इस साल छठ का व्रत रख रहे हैं, तो पूजा के समय छठी मैया की आरती जरूर करें. यहां पढ़ें माता की पूरी आरती.

सम्बंधित ख़बरें

Chhath Special Buses
छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! दिल्ली-बिहार के बीच 77 बसें शुरू
Passengers rush to board a train to their respective stations ahead of the Chhath Puja festival
छठ के लिए लास्ट डे रश, ट्रेनों-बसों में भीड़, फ्लाइट फेयर ₹44,000 पार
Chhath Puja 2026 Vrat Katha
क्यों की जाती है छठी मैया की पूजा? जानें इसके पीछे की पौराणिक कथा
Delhi prepares 11 km long Chhath Ghat
दिल्ली में बना 11 KM लंबा छठ घाट, श्रद्धालुओं को मिली बड़ी सौगात
छठ पर घर लौटने के लिए जोखिम भरा सफर, जानें दिक्कतें

छठी मैया की आरती (Chhathi Maiya Ki Aarti)

जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए ।।

Advertisement

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
ऊ जे नारियर जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

अमरुदवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
शरीफवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।
ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।
मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।
सभे फलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Chhathi Maiya Aarti: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया की आरती, यहां पढ़ें पूरी लिरिक्स |
    रंगेहाथ पकड़ के दिखाओ: नाइट ड्यूटी का नाटक कर घर लौटा पति, पत्नी को आशिक संग आपत्तिजनक हालत में दबोचा! फिर हुआ खौफनाक कांड |
    जेनसन हुआंग के तीन अफेयर... तीन गर्लफ्रेंड, जानिए कौन, कब, कैसे आई करीब |
    ट्रेड डील के करीब भारत-US, सिर्फ कुछ मुद्दे बाकी! पीयूष गोयल ने दिए जल्द ऐलान के संकेत |
    पहले लड़की के कपड़े पहनाए, फिर मेकअप किया... रांची की जेल में 20 साल के युवक से कुकर्म, जेल अधीक्षक सहित 19 पर आरोप |
    Chhath Puja 2026: छठ पूजा के लिए बनाएं गुड़ और चावल वाली रसिया खीर, आसान है तरीका |
    बेल-जेल और डासना से लखनऊ तक ट्रांसफर... 15 दिन में आजम खान पर हुए एक्शन की पूरी टाइमलाइन |
    लिफ्ट लगाने के रास्ते से तनिष्क शोरूम में घुसा चोर, करोड़ों के गहने पार |
    थम जाएगी AI की रफ्तार? Jensen Huang के Nvidia छोड़ने से AI की दुनिया में खलबली |
    Devendra Fadnavis Lavish Bungalow Tour: फडणवीस के सरकारी बंगले में रखी लकी चेयर्स, गणपति-शिवाजी महाराज की मूर्ति, पत्नी अमृता ने पाला बछड़ा
    Advertisement