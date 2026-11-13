Chhathi Maiya Aarti: छठ पूजा में जरूर गाएं छठी मैया की आरती, यहां पढ़ें पूरी लिरिक्स

Chhathi Maiya Aarti: लोक आस्था का महापर्व छठ आज यानी 13 नवंबर से शुरू हो रहा है. चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना की जाती है. छठ की शुरुआत नहाय-खाय की परंपरा से होती है. दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. इसके बाद तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आखिरी दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत पूरा किया जाता है.

और पढ़ें

छठ पर्व के दौरान महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और परिवार की खुशहाली के लिए कठिन व्रत रखती हैं. कई व्रती लगातार 36 घंटे तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए उपवास करती हैं. इस दौरान साफ-सफाई और पूजा के नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है.

हिंदू धर्म में किसी भी देवी-देवता की पूजा आरती के बिना पूरी नहीं मानी जाती. इसलिए छठ पूजा में भी छठी मैया की आराधना के बाद उनकी आरती करने का खास महत्व है. अगर आप भी इस साल छठ का व्रत रख रहे हैं, तो पूजा के समय छठी मैया की आरती जरूर करें. यहां पढ़ें माता की पूरी आरती.

छठी मैया की आरती (Chhathi Maiya Ki Aarti)

जय छठी मैया ऊ जे केरवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए ।।

Advertisement

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

ऊ जे नारियर जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

अमरुदवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

शरीफवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय॥

ऊ जे सेववा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए।

मारबो रे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए॥

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित होई ना सहाय।

सभे फलवा जे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मंडराए॥

---- समाप्त ----