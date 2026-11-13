'कैरेक्टर ढीला..तेरी पैंट में नाड़ा नहीं', बहन लव पर स्काउट का अश्लील कमेंट, रिश्ते की तोड़ी मर्यादा, गुस्से में हुए गंजे

बिग बॉस 20 में स्काउट ओपी की बातों और उनके एक्शन पर बवाल मचा हुआ है. बीते एपिसोड में दिखा उनका रवैया ट्रोल किया जा रहा है. स्काउट ने पहले तो अपने सबसे करीबी दोस्त यंग डीएसए को जोर का धक्का मारा. उनका ये एग्रेशन गेम के नियमों के खिलाफ था. इस पर बवाल खत्म हुआ नहीं था कि उनकी दूसरी बात का मुद्दा उठ गया. अपनी मुंहबोली बहन के लिए गेमर ने भद्दी बात बोली.

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स्काउट का लव पर भद्दा कमेंट

दरअसल, गार्डन एरिया में स्काउट, गुल्लू, लव और कनिका मान के बीच मस्ती चल रही थी. गुल्लू और लव एक दूसरे संग फ्लर्ट कर रहे थे. एक्ट्रेस गुल्लू को अपना प्यार बुला रही थीं. दोनों की फ्लर्टिंग देखकर स्काउट को अच्छा नहीं लगा. उन्होंने लव को ताने मारने शुरू किए. कहा कि वो अपने प्यार गुल्लू से ही बात करें. उन्हीं के पास जाएं. मस्ती मजाक के बीच लव और स्काउट एक दूसरे को छेड़ रहे थे. स्काउट गेम और अपने रिश्तों को लेकर जिस तरह से कंफ्यूज रहते हैं लव ने उसपर कमेंट किया. लव फिर सलमान खान का गाना 'मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है' गाने लगती हैं.

ये सुनकर स्काउट मस्ती में बह जाते हैं. वो लव से कहते हैं- कैरेक्टर पहले से ढीला था, तुझे करने की जरूरत नहीं है. हमारे पैंट में नाड़े लगे हैं. तेरे पैंट में तो नाड़े लगे ही नहीं थे. हमारे पास नाड़ा बेल्ट के साथ है. ये सुनकर लव हंसती हैं और स्काउट को बकवास ना करने को कहती हैं. वो इसे फन में लेती हैं. लेकिन जब गुल्लू, कनिका और काजी ने कहा कि स्काउट ने घटिया बात बोली है, तब लव गुस्सा हो जाती हैं. वो गेमर को डांटती हैं. स्काउट से बात नहीं करतीं.

स्काउट का गेम जिस तरह से दोस्ती-यारी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है, ये देखकर फैंस परेशान हैं. पिछले कई वीकेंड का वार से स्काउट को वॉर्निंग मिल रही है. लेकिन उनका गेम अप होने की बजाय डाउन जा रहा है. ट्रॉफी के इतने करीब आकर स्काउट क्या बाजी हार जाएंगे, जल्द मालूम पड़ेगा.

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गंजे हुए स्काउट

अपमकिंग एपिसोड में लव का पारा चढ़ा हुआ दिखेगा. वो स्काउट को इग्नोर करती हैं. लव का ये बर्ताव देखकर स्काउट परेशान हो जाते हैं. लव ने स्काउट को कहा कि वो उन्हें बहन ना बोलें, शो में वो बस उनकी को-कंटेस्टेंट हैं. गुस्से में गेमर अपने बाल मुंडवा लेते हैं. वो पेड़ पर चढ़कर वहां से कूदने का प्लान बनाते हैं. स्काउट का इमोशनल ब्रेकडाउन देखकर फैंस टूट गए हैं.

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