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शेयर बाजार में तेजी गायब! कच्चे तेल से महंगाई तक... गिरावट की 5 बड़ी वजहें

Share Market Today Update: शेयर बाजार में शुक्रवार को मुनाफावसूली और बढ़ती महंगाई की चिंता का असर दिखा. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ाई है. हालांकि, विदेशी निवेशक लगातार नौवें कारोबारी सत्र में भारतीय शेयरों के शुद्ध खरीदार रहे. नवंबर में उनका निवेश 8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है.

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भारतीय शेयर बाजार में 13 नवंबर 2026 को मुनाफावसूली और बढ़ती महंगाई की चिंता का असर दिखा. (File Photo)
भारतीय शेयर बाजार में 13 नवंबर 2026 को मुनाफावसूली और बढ़ती महंगाई की चिंता का असर दिखा. (File Photo)

भारतीय शेयर बाजार में 13 नवंबर को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करने लगे. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से जुड़ी चिंताओं ने भी मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव बनाया. हालांकि, विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी से बाजार को कुछ सहारा मिल रहा है.

सेंसेक्स शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 241.24 अंक यानी 0.29 फीसदी गिरकर 81,669.77 पर आ गया. वहीं, निफ्टी 109.20 अंक यानी 0.43 फीसदी की गिरावट के साथ 25,190.15 पर कारोबार कर रहा था.

1,685 शेयरों में गिरावट, मिडकैप और स्मॉलकैप भी टूटे

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शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़त वाले शेयरों से ज्यादा रही. शुरुआती कारोबार में करीब 1,443 शेयरों में तेजी रही, जबकि 1,685 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. 202 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ. निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी करीब 0.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई. इससे पता चलता है कि दबाव सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापक बाजार में भी बिकवाली देखने को मिली.

इन शेयरों में तेजी, ये रहे बड़े लूजर्स

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निफ्टी में सिप्ला, ONGC, डॉ. रेड्डीज लैब्स, मैक्स हेल्थकेयर और SBI के शेयर प्रमुख बढ़त वाले शेयरों में शामिल रहे. दूसरी ओर, श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, जियो फाइनेंशियल और TMPV के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. सेक्टर के हिसाब से देखें तो ऑटो, प्राइवेट बैंक, आईटी और रियल्टी इंडेक्स में करीब 0.5 से 1 फीसदी तक की कमजोरी रही. वहीं, फार्मा इंडेक्स करीब 0.5 फीसदी चढ़ा. हेल्थकेयर से जुड़े शेयरों में भी कुछ मजबूती देखने को मिली.

कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई चिंता

शेयर बाजार पर दबाव की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं. ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 95.23 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि गुरुवार को भारतीय बाजार बंद होने के समय यह करीब 92 डॉलर प्रति बैरल था. सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में शिपिंग बाधित होने की आशंका से तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है. भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है. ऐसे में तेल महंगा होने से देश का आयात बिल बढ़ सकता है. साथ ही कंपनियों की लागत और महंगाई पर भी दबाव पड़ सकता है.

महंगाई ने भी बढ़ाई निवेशकों की चिंता

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भारत की खुदरा महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 6.09 फीसदी पर पहुंच गई. यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6 फीसदी की ऊपरी सीमा से ज्यादा है. खाने-पीने की चीजों की कीमतों में 8.94 फीसदी की बढ़ोतरी ने महंगाई को ऊपर धकेलने में बड़ी भूमिका निभाई. महंगाई बढ़ने से आम लोगों के घरेलू बजट पर दबाव पड़ता है. वहीं, बाजार को यह चिंता भी है कि अगर महंगाई ऊंची बनी रहती है तो RBI के लिए ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल हो सकता है. आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रही है.

FIIs की खरीदारी से बाजार को मिला सहारा

बाजार में गिरावट के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) भारतीय शेयरों में लगातार पैसा लगा रहे हैं. विदेशी निवेशकों ने गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में करीब 7,831 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की. यह लगातार नौवां कारोबारी सत्र रहा, जब विदेशी निवेशक नेट खरीदार बने. नवंबर में अब तक विदेशी निवेशकों का निवेश करीब 8 अरब डॉलर पहुंच गया है. यह दिसंबर 2020 के बाद किसी एक महीने में सबसे ज्यादा निवेश बताया जा रहा है. विदेशी निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सहारा मिल रहा है, हालांकि फिलहाल महंगाई और कच्चे तेल की चिंता इस तेजी पर भारी पड़ती दिख रही है.

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इस हफ्ते अब तक बाजार में 1.1% की तेजी

सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार की गिरावट के बावजूद इस हफ्ते अब तक करीब 1.1 फीसदी चढ़ चुके हैं. बाजार में लगातार तीसरे सप्ताह बढ़त दर्ज होने की उम्मीद बनी हुई है. गुरुवार को निफ्टी 50 करीब 25,299.35 पर बंद हुआ था. अब निवेशकों की नजर कच्चे तेल की कीमतों, महंगाई के आंकड़ों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी पर रहेगी. इन संकेतों से तय होगा कि बाजार में हाल की तेजी आगे भी जारी रह पाती है या नहीं.

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