लिवर में गड़बड़ी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? डॉक्टर ने बताया करा लें LFT टेस्ट

लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. लेकिन खराब खानपान और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल के कारण लिवर की बीमारियां बढ़ रही है. कई लोगों में तो लिवर जब फैटी हो जाता है और ग्रेड 2 में चल जाता है तब इसकी खराबी का पता चलता है. डॉक्टर भी बताते हैं कि लिवर में गड़बड़ी होने पर शुरुआती दौर में कई बार कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते. इसलिए समय रहते इसका टेस्ट करा लेना चाहिए, ताकि बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सके. डॉक्टर लिवर की सेहत का पता लगाने के लिए डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) कराने की सलाह देते हैं.

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दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉ. सुभाष गिरि ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि लिवर की बीमारियों का समय पर पता चलना जरूरी है. इसके लिए आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं. इस टेस्ट को लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं. इसमें खून में मौजूद कुछ एंजाइम, प्रोटीन और बिलीरुबिन के लेवल का पता किया जाता है. इनकी मदद से पता चलता है कि लिवर की सेल्स को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है.

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LFT में कौन-कौन से टेस्ट होते हैं?

LFT में ALT (SGPT), AST (SGOT), ALP, बिलीरुबीन और एल्ब्यूमिन जैसे टेस्ट किए जाते हैं. अगर इन टेस्ट में किसी भी चीज का लेवल तय पैरामीटर से कम या ज्यादा है तो ये संकेत है कि लिवर में कोई बीमारी पनप रही है.अगर किसी व्यक्ति को लगातार थकान, भूख कम लगना, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में दर्द, पेशाब का रंग गहरा होना, आंखों या त्वचा में पीलापन और पैरों या पेट में सूजन जैसी परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर LFT कराने की सलाह दे सकते हैं. इन लक्षणों के दिखने पर आप खुद भी ये टेस्ट करा लें तो कोई बुराई नहीं है.

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क्या LFT खराब आने का मतलब लिवर खराब होना है?

नहीं, LFT में किसी एक पैरामीटर का बढ़ना या घटना सीधे लिवर फेल होने का संकेत नहीं है. कई बार दवाओं, संक्रमण, शराब, मांसपेशियों की चोट और दूसरी वजहों से भी रिपोर्ट में बदलाव आ सकता है. वहीं, सामान्य LFT होने का मतलब यह भी नहीं है कि लिवर में कोई बीमारी नहीं है. फैटी लिवर और शुरुआती लिवर फाइब्रोसिस में भी LFT सामान्य आ सकता है.

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