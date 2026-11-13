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पिता जीजा को पैसे देते हैं, इसी शक में साले ने चाकू से मार डाला... बहन बीच-बचाव करने आई तो उस पर भी हमला

राजस्थान के कोटा में पैसों के विवाद में एक शख्स ने अपने जीजा की अस्पताल में चाकू मारकर हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि उसके पिता जीजा को पैसे देते हैं. बहन ने बीच-बचाव किया तो उस पर भी हमला कर दिया. वारदात अस्पताल के ICU के बाहर हुई.

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साले ने कर दी बहनोई की हत्या. (Photo: ITG)
साले ने कर दी बहनोई की हत्या. (Photo: ITG)

राजस्थान के कोटा में एक शख्स अपनी सास को देखने अस्पताल पहुंचा था. उसे क्या पता था कि वहां उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर ICU के बाहर उसका सामना अपने साले से हो गया. दोनों के बीच पहले से ही पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. साले को शक था कि उसके पिता जीजा को पैसे देते हैं. इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और देखते ही देखते मामला खूनी संघर्ष में बदल गया.

आरोप है कि साले ने चाकू निकालकर अपने जीजा के सीने पर वार कर दिया. हमले में जीजा की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी ने अपने पति और भाई के बीच हो रहे झगड़े को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया. हालांकि, महिला को मामूली चोट आई है. घटना गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे की है. पुलिस ने आरोपी कपिल जैन को हिरासत में ले लिया है.

मृतक की पहचान 39 साल के मौलिक जैन के रूप में हुई है. वह कोटा के तलवंडी इलाके में रहते थे और परिवार का पुश्तैनी ज्वेलरी कारोबार संभालते थे. आरोपी कपिल जैन उनका साला है. पुलिस के मुताबिक, कपिल को शक था कि उसके पिता अपने दामाद मौलिक को आर्थिक मदद देते हैं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से अनबन चल रही थी.

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कई बार इस मुद्दे पर कहासुनी भी हो चुकी थी. अगस्त में कपिल ने मौलिक को फोन पर धमकी दी थी. वह उनके घर भी पहुंचा था और वहां हंगामा किया था. उस वक्त शिकायत मिलने पर पुलिस ने कपिल को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. करीब एक महीने पहले परिवार के लोगों ने दोनों को बैठाकर समझौता भी कराया था. लगा था कि अब मामला शांत हो जाएगा, लेकिन उनके बीच का विवाद खत्म नहीं हुआ.

kota man kills brother in law over Money dispute attack on sister in hospital

सास को देखने अस्पताल पहुंचे थे मौलिक

कपिल जैन के चचेरे भाई सुमित जैन के मुताबिक, बुधवार रात परिवार के बुजुर्ग बाइक से कोटा बैराज की पुलिया की तरफ से आ रहे थे. रास्ते में स्पीड ब्रेकर पर बाइक बेकाबू हो गई और दोनों गिर पड़े. इस हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया.

गुरुवार सुबह मौलिक अपनी पत्नी के साथ सास को देखने अस्पताल पहुंचे थे. इसी दौरान वहां कपिल भी मौजूद था. अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर मेडिसिन ICU के बाहर दोनों आमने-सामने आ गए. पैसों को लेकर पुराना विवाद फिर शुरू हो गया. कहासुनी इतनी बढ़ी कि कपिल ने चाकू से मौलिक के सीने पर वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

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पति को बचाने आई बहन पर भी चाकू से हमला

पति पर हमला होते देख मौलिक की पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. वह अपने भाई को रोककर झगड़ा शांत कराना चाहती थीं. लेकिन आरोप है कि कपिल ने अपनी बहन पर भी चाकू से हमला कर दिया. वारदात के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कपिल जैन को हिरासत में ले लिया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है.

दो छोटी बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

मौलिक जैन की दो बेटियां हैं. बड़ी बेटी करीब चार साल की है, जबकि छोटी की उम्र महज एक साल है. पिता की हत्या के बाद दोनों बच्चियों ने अपना पिता खो दिया. मौलिक के पिता का भी करीब एक साल पहले निधन हो चुका था. उनका छोटा भाई नागपुर में नौकरी करता है और बहन मलेशिया में रहती है. वहीं, आरोपी कपिल की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है.

यह वारदात अस्पताल के दूसरे फ्लोर पर ICU के बाहर हुई. ऐसे में अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं. घटना के वक्त आसपास लगे CCTV कैमरे बंद थे. अब सवाल है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में कोई शख्स चाकू लेकर कैसे पहुंच गया? जब दो लोगों के बीच विवाद बढ़ रहा था तो सुरक्षाकर्मियों ने समय रहते दखल क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अस्पताल के CCTV कैमरे बंद क्यों थे? पुलिस पैसों के विवाद और पुराने पारिवारिक झगड़े समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है. जांच के बाद ही घटना से जुड़े बाकी सवालों के जवाब मिल पाएंगे.

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