दिल्ली में जहरीली हवा, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर! देखें सिक्किम, हिमाचल से कश्मीर तक के VIDEOS

एक तरफ दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर कुदरत ने खूबसूरती की सफेद चादर बिछा दी है. दिल्ली की हवा इस समय बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. शुक्रवार सुबह IIT दिल्ली में AQI 488 दर्ज किया गया है. वहीं, दिल्ली का ओवरऑल AQI 403 रहा. लेकिन दिल्ली से दूर पहाड़ों पर नजारा बिल्कुल अलग है. चाहे जम्मू-कश्मीर हो, लद्दाख या फिर सिक्किम, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है.

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ऊंचे पहाड़ों से लेकर सड़कों, घाटियों तक बर्फ ने अपनी खूबसूरत छटा बिखेर दी है. कहीं घरों की छतें बर्फ से ढक गई हैं तो कहीं सड़कें और पेड़ बर्फ की चादर ओढ़े हैं.

जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से बदला नजारा

जम्मू-कश्मीर की बात करें तो यहां सर्दी ने दस्तक दे दी है. एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हुई.

गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज और जोजिला जैसे खूबसूरत पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए हैं. कुपवाड़ा और बारामूला के सीमावर्ती इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है. गुरेज घाटी में भी इस मौसम की भारी बर्फबारी हुई है. डावर, चूरवान, बक्तूर और कंजलवान जैसे इलाके बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं. गुरुवार दोपहर शुरू हुई बर्फबारी शुक्रवार सुबह तक जारी रही. इसके चलते घाटी का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है.

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हालांकि, भारी बर्फबारी के कारण लोगों की थोड़ी मुश्किलें भी बढ़ी हैं. बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के कारण श्रीनगर-लेह हाईवे, गुरेज-बांदीपोरा रोड और मुगल रोड बंद कर दिए गए हैं. राजदान दर्दा बंद होने से गुरेज घाटी का सड़क संपर्क भी प्रभावित हुआ है. प्रशासन ने पर्यटकों और यात्रियों को घाटी में न जाने और वहां से लौटने की सलाह दी है.

दिल्ली की हवा हुई जहरीली

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 33 मॉनिटरिंग स्टेशन पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया. वहीं, 25 स्टेशन पर हवा की क्वालिटी बेहद खराब रही. यानी राजधानी के ज्यादातर इलाकों में लोगों को प्रदूषित हवा का सामना करना पड़ रहा है.

फोटो- कुंज बिहारी

दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद ज्यादा है. IIT दिल्ली में AQI 488 दर्ज किया गया. इसके अलावा चांदनी चौक में 479 और नॉर्थ कैंपस में 478 रहा. PUSA में AQI 469 तक पहुंच गया. दूसरे प्रभावित इलाकों में CRRI मथुरा रोड का AQI 457, पंजाबी बाग का 456, JNU का 451, ITO का 451 और CWG विलेज अक्षरधाम का 451 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राजधानी के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता गंभीर बनी हुई है.

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हिमाचल में कुदरत का मनमोहक नजारा

हिमाचल प्रदेश के लाहौल में शुक्रवार सुबह ताजा बर्फबारी हुई. बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है. पहाड़ों पर बर्फ की खूबसूरत परत जम गई है, जिससे यहां का नजारा बहुत मनमोहक हो गया है.

लद्दाख में भी बर्फबारी

लद्दाख के द्रास में भी ताजा बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है. यहां घर, गाड़ियां और सड़कें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं. पहाड़ों से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर तरफ बर्फ नजर आ रही है.

सिक्किम में भी बर्फबारी का खूबसूरत नजारा

उत्तरी सिक्किम में भी पिछले दो दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है. लाचुंग, जीरो पॉइंट और कालापत्थर में पहाड़ बर्फ की चादर से ढक गए हैं. खासकर कालापत्थर का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है. यहां दूर-दूर तक फैले पहाड़ सफेद बर्फ से ढके नजर आ रहे हैं.

(इनपुट- कायेस अंसारी)

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अगले 26 घंटों में और बर्फबारी की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, कश्मीर और लद्दाख के ऊपर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है. इसके चलते अगले 24 से 36 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में और बर्फबारी होने की संभावना है. तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है.

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