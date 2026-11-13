काशी बनी कमाई का बड़ा केंद्र, धार्मिक पर्यटन से हजारों लोगों को मिला रोजगार

वाराणसी की पहचान सदियों से धर्म, संस्कृति और आध्यात्म की नगरी के रूप में रही है. गंगा के घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मां अन्नपूर्णा का धाम और यहां की प्राचीन परंपराएं देश-विदेश के श्रद्धालुओं को हमेशा आकर्षित करती रही हैं, लेकिन दिसंबर 2021 में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बनारस के धार्मिक पर्यटन को एक नई गति मिली.

और पढ़ें

मंदिर परिसर के विस्तार, बेहतर सुविधाओं, सुगम आवागमन और पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार के बाद यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई. इसका असर केवल मंदिर और घाटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. धार्मिक पर्यटन आज वाराणसी में रोजगार और कारोबार का एक बड़ा आधार बन चुका है. नाविकों से लेकर दुकानदारों तक, होटल संचालकों से लेकर टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एजेंसियों तक, हजारों लोगों की रोजी-रोटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटकों पर निर्भर हो गई है.

बनारसी साड़ी, हस्तशिल्प, स्थानीय खानपान, परिवहन और होटल उद्योग को भी इसका लाभ मिल रहा है, यानी काशी में बढ़ते श्रद्धालुओं की आमद ने आस्था के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी नई पहचान दी है. पिछले कुछ सालों में धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में धार्मिक पर्यटन तेजी से बड़ा है, जिसके पीछे बड़ी वजहों में काशी विश्वनाथ धाम जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहते हैं का निर्माण, यहां मिलने वाली सुविधाएं, गंगा आरती, नमो घाट और वाराणसी का विकास और देशभर से आसान कनेक्टिविटी है. इसका सीधा फायदा बनारस के छोटे-बड़े कारोबारियों को मिल रहा है.

Advertisement

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने बदली बनारस की तस्वीर

गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों को पहले की अपेक्षा अधिक सवारियां मिल रही हैं. घाटों पर नाव की बुकिंग, गंगा आरती देखने और नौका विहार की मांग बढ़ने से उनकी आमदनी के अवसर बढ़े हैं, विश्वनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में फूल-माला, प्रसाद, पूजा सामग्री, धार्मिक वस्तुओं, बनारसी साड़ी और हस्तशिल्प की दुकानों पर भी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी है. इसके साथ ही होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, रेस्टोरेंट, ई-रिक्शा, टैक्सी, ट्रैवल एजेंसियों और टूरिस्ट गाइड के काम में भी तेजी आई है.

पर्यटन क्षेत्र में नए होटल और ठहरने की सुविधाएं विकसित होने से निर्माण, सफाई, खानपान, सुरक्षा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, टूर ऑपरेटर और पर्यटन से जुड़ी सेवाओं में काम करने की संभावनाएं बढ़ी हैं. इसका लाभ केवल विश्वनाथ धाम तक सीमित नहीं है, बल्कि दशाश्वमेध, अस्सी, नमो घाट, सारनाथ, संकटमोचन और दुर्गाकुंड जैसे पर्यटन स्थलों तक भी पहुंचा है.

इस तरह धार्मिक पर्यटन ने बनारस के पारंपरिक कारोबार को नई गति देने के साथ ही शहर में पैसे के प्रवाह को भी बढ़ाया है. आज काशी की पहचान केवल मोक्ष और आध्यात्म की नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि धार्मिक पर्यटन के सहारे आगे बढ़ती एक मजबूत आर्थिक नगरी के रूप में भी बन रही है. माना जा रहा है कि धार्मिक पर्यटको की संख्या पहले के मुकाबले दोगुना और तिगुना हुई है और इतना ही इजाफा पर्यटन पर आश्रित रोजगार में भी देखने को मिला है.

Advertisement

पर्यटन से छोटे कारोबारियों को बड़ा फायदा

गवर्नमेंट टूरिज्म गाइड एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ शैलेश त्रिपाठी ने बताया कि ' वाराणसी हमेशा से ही धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जाना जाता है, पहले कनेक्टिविटी की कमी थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने को ट्रेन और हवाई जहाज से कनेक्ट कर दिया है. इसका असर यह हुआ कि जो लोग पहले कभी वाराणसी आने के बारे में सोच भी नहीं पाते थे वह भी आने लगे. 2014 के बाद से भारतीयों का वे तबका भी आने लगा जो हमेशा से काशी आने से बचता रहा. ऐसे लोग जब भी काशी आते हैं तो वह पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन का भी हिस्सा बन जाते हैं.'

वो बताते हैं जो वाराणसी आता है वे विश्वनाथ कॉरिडोर जरूर जाता है और गंगा आरती में भी शामिल होता है. पिछले साल 60% श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, इसका पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है.

वहीं एक अन्य गाइड अभिषेक शर्मा ने बताया कि ' हमने वे काशी भी देखी थी, जब सुविधाओं का अभाव हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से लगातार विकास और विस्तार पता चला जा रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी काफी सुविधाएं बढ़ी हैं. पहले काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचाने के लिए सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद से तस्वीर बदल गई. पहले कुछ ही राज्यों से लोग आते थे, लेकिन अब देशभर से आ रहे हैं, जिसमें युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है. 30-40% तक धार्मिक पर्यटन बढ़ा है, इसका फायदा होटल इंडस्ट्री को भी काफी हुआ है.'

Advertisement

काशी में बढ़ते पर्यटकों ने खोले रोजगार के नए रास्ते

फूल माला और गिफ्ट आइटम बेचने वाले राजकुमार सेठ और सुनील शर्मा ने बताया कि पहले के मुकाबले यात्री काफी संख्या में अब आते हैं, जिससे उनकी आमदनी तिगुनी हो गई है, उन्होंने बताया कि जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तबसे श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है.

नाविक शिवा निषाद और प्रमोद मांझी ने बताया कि जितना तेजी से काशी में विकास हुआ है उतना पूरे पूर्वांचल में कहीं भी नहीं हुआ है, उन्होंने बताया कि नाविक समाज का भी जीवन स्तर सुधरा है. आज उनके घर के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, पहले जहां हम छोटी नाव चलाते थे आज क्रूज भी चला रहे हैं. पहले हम साइकिल तक खरीदने गए लिए सोचते थे, लेकिन आज नाविक समाज कार तक खरीदने की सोट रहे हैं.

ठंडई बेचने वाले नरेंद्र केसरी में भी बताया कि पहले तीर्थ यात्रियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जब से पीएम मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है और सुविधाएं दी हैं, तीर्थ यात्रियों के बढ़ाने की वजह से खाने पीने की दुकानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है.

वाराणसी के प्रयाग घाट के पुरोहित भारत पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से गंगा स्नान और पूजन पाठ के लिए भी काफी संख्या में लोग आ रहे हैं, उन्होंने बताया कि वह चौथी पीढ़ी है जो गंगा घाट पर पुरोहित का काम कर रहे हैं और अब तो शाम को भी पुरोहित बैठकर पूजा पाठ करते हैं जो पहले से सुबह ही हुआ करती थी.

Advertisement

प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगोत्री सेवा समिति के मयंक दुबे ने बताया कि 2013-14 के मुकाबले 100% तक गंगा आरती में लोगों की बढ़ोतरी हो चुकी है. आदत यह हो गई है की भीड़ ना देखने पर खुद अजीब लगने लगता है.

---- समाप्त ----