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मुश्किल लक्ष्य, लड़खड़ाती पारी और आखिरी गेंद पर जीत... अंडर-19 एशिया कप में भारत की जीत के 5 बड़े फैक्टर्स

भारत ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर खिताब जीत लिया. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. जवाब में भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रन चाहिए थे. नंबर-10 पर उतरे मोहित उल्वा ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी.

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आखिरी गेंद पर भारत टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. (Photo-X/ITG)
आखिरी गेंद पर भारत टीम ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. (Photo-X/ITG)

337 रन का टारगेट, जवाब में लड़खड़ाती भारतीय पारी और आखिरी गेंद तक बना रोमांच. अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम को हर मोर्चे पर परीक्षा देनी पड़ी. गेंदबाजों ने पाकिस्तान को बड़े स्कोर से रोका, बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए उम्मीद बनाए रखी और जब मुकाबला हाथ से निकलता दिखा, तब एक गेंदबाज ने बल्ले से कमाल कर दिया.

नंबर-10 पर बैटिंग करने उतरे मोहित उल्वा की 26 गेंदों में 49 रन की नाबाद पारी ने भारत को खिताब दिला दिया. आखिरी गेंद पर लगे चौके के साथ भारतीय टीम 9वीं बार चैंपियन बन गई. टीम ने 1 विकेट से खिताबी मुकाबला अपने नाम कर लिया. आइए जानते हैं इस यादगार जीत के पांच बड़े फैक्टर्स.

गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में पलटी बाजी

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पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 337 रन बनाए. उसकी शुरुआत अच्छी रही. उस्मान खान ने 107 रन की शतकीय पारी खेली. अब्दुल कादिर ने 80 रन बनाए. कप्तान फरहान यूसुफ ने भी 63 रन जोड़े. एक समय पाकिस्तान 350 से ज्यादा रन बनाता दिख रहा था. लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में शानदार कमबैक किया. काव्य परेश पटेल ने 4 विकेट लिए, वहीं चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट झटके. भारत ने पाकिस्तान को 337 रन पर रोक दिया. इस प्रदर्शन ने लक्ष्य को मुश्किल जरूर रखा, लेकिन भारत के लिए मुकाबले में बने रहने का रास्ता भी खोला.

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आर्यवीर और लक्ष्य ने दी मजबूत शुरुआत

338 रन का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और आर्यवीर सहवाग ने यह जिम्मेदारी निभाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. आर्यवीर ने 58 रन बनाए. उन्होंने 61 गेंदों का सामना किया. वहीं कप्तान लक्ष्य ने 101 गेंदों में 80 रन की पारी खेली. दोनों की बैटिंग से भारत को भरोसा मिला कि बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. इस शुरुआत ने आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए भी स्टेज तैयार किया.

कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने संभाली जिम्मेदारी

आर्यवीर के आउट होने के बाद भी लक्ष्य ने पारी को संभाले रखा. उन्होंने एक छोर पर टिककर बल्लेबाजी की. बड़े टारगेट का पीछा करते समय विकेट बचाना और रन गति बनाए रखना दोनों बहुत अहम था. लक्ष्य ने दोनों काम करने की कोशिश की. उन्होंने 80 रन बनाए और टीम को अच्छी पोजीशन में पहुंचाया. हालांकि, बाद में उनके आउट होने के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ गईं. मिडिल ऑर्डर के विकेट तेजी से गिरे. फिर भी कप्तान की पारी ने भारत को जीत की रेस में बनाए रखा.

मोहित और मनल की पार्टनरशिप ने जिंदा रखी उम्मीद

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भारत ने बीच के ओवरों में लगातार विकेट गंवाए. एक समय टीम मुश्किल में थी. ऐसे में मनल चौहान और मोहित उल्वा ने मोर्चा संभाला. दोनों ने नौवें विकेट के लिए 57 रन की अहम साझेदारी की. मनल ने 47 रन बनाए. उन्होंने तेज बल्लेबाजी करते हुए भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा. उनके आउट होने के बाद भी मोहित ने हिम्मत नहीं छोड़ी. इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को जीत के करीब पहुंचने से रोक दिया और मुकाबले को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया.

नंबर-10 पर उतरे मोहित उलवा ने किया धमाका

भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो मोहित उल्वा रहे. वह नंबर-10 पर बैटिंग करने उतरे थे. उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में नाबाद 49 रन बना दिए. आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 8 रन चाहिए थे. पाकिस्तान के पास जीत का मौका था. लेकिन मोहित ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी की. आखिरी गेंद पर भारत को 3 रन चाहिए थे. मोहित ने चौका लगाकर टीम को जीत दिला दी. उनके इस शॉट के साथ ही भारतीय टीम ने एक विकेट से फाइनल जीत लिया.

भारत की इस जीत में किसी एक खिलाड़ी का योगदान नहीं था. पूरी टीम ने इस जीत में कंट्रीब्यूट किया. गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 337 रन पर रोका. ओपनिंग बैटर्स ने मजबूत शुरुआत दी. कप्तान लक्ष्य ने बड़ी पारी खेली. मनल ने मुश्किल समय में टीम को संभाला. और आखिर में मोहित उल्वा ने मैच खत्म किया. यही टीमवर्क भारत को अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बनाने में काम आया.
 

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