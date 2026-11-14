यमुना नदी में लाखों मछलियां मरने के बाद दिल्ली पुलिस ने दर्ज की शिकायत

यमुना नदी में लाखों मरी हुई मछलियां मिलने के मामले में पुलिस स्टेशन वजीराबाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस को यमुना नदी में मरी हुई मछलियां पाए जाने की शिकायत मिली थी. यह शिकायत गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली (जीएनसीटीडी) के इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दी है.

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इसी शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन वजीराबाद ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353, 352 और 240 के तहत एफआईआर दर्ज की है. मामले के तथ्यों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.

डीसीपी निहारिका भट्ट ने कहा है कि मरी हुई मछलियों के मामले में कड़ी जांच की जाएगी. वजीराबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

बता दें, दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में मृत मछलियां मिलने का मामला सामने आया था. आरोप लगाया गया कि कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां डाली हैं.

इसे छठ महापर्व के आयोजन और दिल्ली सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया गया.

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