How to Make Besan Mijni: घर में नहीं बची कोई सब्जी? 1 कप बेसन से बनाएं टेस्टी मिजनी, झटपट बनकर होगी तैयार

अक्सर रसोई में अचानक मेहमान आ जाने पर या सुबह-शाम यह समझ नहीं आता कि कौन सी सब्जी बनाई जाए, क्योंकि फ्रिज में हरी सब्जियां बिल्कुल खत्म हो चुकी होती हैं. ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 1 कप बेसन की मदद से बेहद स्वादिष्ट, मसालेदार और अनोखी बेसन की मिजनी तैयार कर सकती हैं. यह खाने में इतनी लजीज होती है कि इसके आगे पनीर और शाही सब्जियां भी फीकी लग जाएंगी. आइए जानते हैं इसे झटपट बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

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आवश्यक सामग्री:

मिजनी (क्रम्ब्स) के लिए:

बेसन: 1 कप

अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

हल्दी पाउडर: एक चौथाई चम्मच

नमक: स्वादानुसार

पानी: छींटे मारने के लिए

ग्रेवी और तड़के के लिए:

दही या टमाटर प्यूरी: आधा कप

प्याज: 1 (बारीक कटा हुआ)

अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

तेल या घी: 2-3 बड़े चम्मच

जीरा और हींग: आधा-आधा छोटा चम्मच

धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी: 1-1 छोटा चम्मच

गरम मसाला: आधा छोटा चम्मच

पानी: ग्रेवी के अनुसार (2 गिलास)

बारीक कटा हरा धनिया

स्वादिष्ट और परफेक्ट ग्रेवी की सीक्रेट ट्रिक्स:

बेसन के क्रम्ब्स (मिजनी) तैयार करना: बेसन में मसाले मिलाकर पानी के हल्के छींटे देते हुए उसे हाथों से इस तरह मसलें कि वह छोटे-छोटे दानों (क्रम्ब्स) या चूरमे जैसा बन जाए, ज्यादा गूंथना नहीं है.

बेसन को हल्का भूनना: ग्रेवी में डालने से पहले इन बेसन के दानों को कढ़ाई में थोड़ा सा घी या तेल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें. इससे सब्जी में सोंधापन आता है और बेसन पानी में जाकर घुलता नहीं है.

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बनाने की विधि:

मिजनी (बेसन के दाने) बनाएं: एक बाउल में 1 कप बेसन, अजवाइन, हल्दी और नमक मिलाएं. अब पानी के हल्के छींटे मारते हुए हाथों से रफली क्रम्ब्स (दानेदार मिश्रण) तैयार कर लें.

हल्का भूनें: एक कढ़ाई में 1 चम्मच घी गरम करें और तैयार बेसन के क्रम्ब्स को मीडियम आंच पर 2-3 मिनट तक भूनकर एक प्लेट में निकाल लें.

ग्रेवी तैयार करें: उसी कढ़ाई में बचा हुआ तेल गरम करें. जीरा, हींग, कटा हुआ प्याज और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर सुनहरा होने तक भूनें.

मसाले और दही मिलाएं: अब हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा पानी डालकर मसाले भूनें. चाहें तो आधा कप फेटा हुआ दही भी मिला सकते हैं, जिससे ग्रेवी रिच बने.

पानी और मिजनी उबालें: मसाले से तेल अलग होने पर उसमें 2 गिलास पानी और स्वादानुसार नमक डालें. जब पानी में उबाल आ जाए, तो भुने हुए बेसन के क्रम्ब्स (मिजनी) उसमें डाल दें.

पकाएं: कढ़ाई को ढककर धीमी आंच पर 7-8 मिनट तक पकने दें, ताकि बेसन के दाने अच्छी तरह पक जाएं और ग्रेवी गाढ़ी हो जाए. अंत में गरम मसाला और हरा धनिया डालें.

जब घर में कोई सब्जी न हो, तब आपकी यह झटपट और टेस्टी बेसन की मिजनी बनकर तैयार है! इसे गरमा-गरम चपाती या पराठे के साथ परोसें.

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