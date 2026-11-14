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'मुझे खुद पर भरोसा था, आखिरी गेंद पर...', पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मोहित उल्वा ने खोला जीत का राज

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को आखिरी गेंद पर जीत दिलाने वाले मोहित उल्वा ने अपने गेम प्लान का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि आखिरी ओवर में उनके दिमाग में ज्यादा कुछ नहीं चल रहा था. उन्हें खुद पर और भगवान पर भरोसा था. मोहित ने बताया कि वेंकट और मनल के भरोसे ने भी उन्हें ताकत दी.

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. नंबर-10 पर उतरकर पाकिस्तान के छुड़ाए छक्के, आखिरी ओवर में क्या सोच रहे थे मोहित उल्वा? खुद बताया (Photo: Screengrab/SonyLIV)
. नंबर-10 पर उतरकर पाकिस्तान के छुड़ाए छक्के, आखिरी ओवर में क्या सोच रहे थे मोहित उल्वा? खुद बताया (Photo: Screengrab/SonyLIV)

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत को आखिरी गेंद पर एक विकेट से जीत दिलाने वाले मोहित उल्वा अब चर्चा में आ गए हैं. नंबर-10 पर बल्लेबाजी करने उतरे मोहित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन ठोककर पाकिस्तान से जीत छीन ली. अब उन्होंने बताया है कि आखिरी ओवर में उनके दिमाग में क्या चल रहा था और किस भरोसे के साथ वह मैदान पर उतरे थे. मोह‍ित फाइनल के 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. 

मोहित ने मैच के बाद बताया कि आखिरी ओवर में वह किसी तरह के दबाव में नहीं थे. उन्हें खुद पर और भगवान पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा- कुछ खास नहीं चल रहा था. मुझे खुद पर विश्वास था और भगवान पर भरोसा था. मुझे पता था कि यह मेरा दिन है और मैं मैच खत्म करूंगा.
यह भी पढ़ें: IND vs PAK U19 Asia Cup Final: सांसें रोक देने वाला मैच! अंडर-19 एशिया कप भारत ने पाकिस्तान को हराया, मनल चौहान-मोहित उल्वा ने जबड़े से छीनी जीत

मोहित ने बताया कि वह आखिरी गेंद का इंतजार कर रहे थे. उन्हें भरोसा था कि वह बाउंड्री लगाकर मुकाबला खत्म कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि वह हमेशा खुद से कहते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और आखिर तक करके दिखाऊंगा.

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मोहित के मुताबिक, इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा था. वह जानते थे कि वह गेंदबाज हैं, लेकिन खुद को ऑलराउंडर भी मानते थे. उन्हें अभी तक अपनी क्षमता साबित करने के पर्याप्त मौके नहीं मिले थे, लेकिन खुद पर उनका भरोसा कभी कम नहीं हुआ.

मनल और वेंकट ने बढ़ाया हौसला
मोहित ने अपनी पारी में मनल चौहान के योगदान को भी अहम बताया. उन्होंने कहा कि मनल ने उनसे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरकर जिस तरह मैच का मोमेंटम बनाया, वह शानदार था. उन्हें बस मैदान पर जाकर अपनी भूमिका निभानी थी.
यह भी पढ़ें: आखिरी 51 गेंदों में चाहिए थे 86 रन, टीम इंड‍िया के 8 विकेट धड़ाम... मोह‍ित उल्वा-मनल चौहान ने ऐसे छीना पाकिस्तान से U-19 एश‍िया कप

उन्होंने चिगुरुपति वेंकटा की तारीफ करते हुए कहा कि वेंकट लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे. वह उनसे कहते रहे कि तुम कर सकते हो, बस मैदान पर जाओ और खेलो. आखिरी गेंद पर दोनों मिलकर मैच खत्म कर सकते हैं. वेंकट के इस भरोसे ने उनका आत्मविश्वास और मजबूत किया.

कोच ने भी कहा था- तुम कर सकते हो
मोहित ने बताया कि बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले कोच ने भी उनसे व्यक्तिगत रूप से बात की थी. कोच ने कहा था कि तुम यह कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो. इसके बाद वह बिना ज्यादा सोचे मैदान पर उतरे और गेंद को देखकर अपने शॉट खेलते रहे.

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उन्होंने कहा कि वह इस बात के बारे में नहीं सोच रहे थे कि क्या हो रहा है या आगे क्या होगा. उनका ध्यान सिर्फ गेंद देखने और अपने शॉट खेलने पर था.

नंबर-10 पर बल्लेबाजी करना मानते हैं लकी
मोहित ने नंबर-10 पर बल्लेबाजी को अपने लिए लकी बताया. उन्होंने कहा कि नंबर-10 उनके लिए हमेशा से भाग्यशाली रहा है, क्योंकि उनके ज्यादातर रन इसी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए आए हैं.

फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 337 रन बनाए थे. उस्मान खान ने 107, अब्दुल कादिर ने 80 और फरहान यूसुफ ने 60 रन बनाए थे. भारत की ओर से काव्य पटेल ने 4 और सी वेंकट ने 3 विकेट लिए.

जवाब में भारतीय टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 339 रन बनाकर मुकाबला एक विकेट से जीत लिया. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. मनल चौहान ने 47 रन जोड़े, जबकि मोहित उल्वा 49 रन बनाकर नाबाद रहे. पाकिस्तान की ओर से रिजवानुल्लाह ने 3 विकेट झटके.


 

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