अफगान‍िस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने आख‍िरकार भारत संग होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम के सितंबर शेड्यूल को लेकर चल रही तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है. अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज की तारीखों की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. दोनों टीमों के बीच मुकाबले 13, 15 और 17 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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ACB ने सोमवार (10 अगस्त) को अपने कमर्शियल पार्टनर्स को भेजे एक पत्र में इन तारीखों और वेन्यू की पुष्टि की. बोर्ड ने यह भी कहा कि इन तारीखों पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सहमति है. क्रिकबज के हवाले से यह खबर सामने आई है.

13, 15 और 17 सितंबर को होंगे मुकाबले

ACB के CEO नसीब खान ने बोर्ड के कमर्शियल पार्टनर्स को भेजे पत्र में बताया कि ' इंड‍िया टूर ऑफ अफगान‍िस्तान 2026' 13 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित होगा. पत्र में कहा गया कि सीरीज की तारीखों को BCCI के साथ कन्फर्म और सहमति से तय किया गया है. साथ ही तीनों मुकाबलों के वेन्यू भी फाइनल हो चुके हैं.तीनों मैच अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में खेले जाएंगे.

भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच कब होंगे?

पहला T20I - 13 सितंबर

दूसरा T20I - 15 सितंबर

तीसरा T20I - 17 सितंबर

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बांग्लादेश दौरे पर लगभग लगा ब्रेक

अफगानिस्तान सीरीज की तारीखों की पुष्टि के साथ ही भारतीय टीम के प्रस्तावित बांग्लादेश दौरे की संभावना लगभग खत्म होती नजर आ रही है. दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने 1 से 13 सितंबर के बीच भारत के खिलाफ छह व्हाइट-बॉल मुकाबलों का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था. इसमें वनडे और T20 मैच शामिल होने थे.

लेकिन अब 13 सितंबर को ही भारत-अफगानिस्तान सीरीज का पहला मुकाबला प्रस्तावित है. ऐसे में दोनों कार्यक्रमों में सीधा टकराव है. सीरीज शुरू होने में तीन सप्ताह से भी कम समय बचा है, इसलिए बांग्लादेश दौरा अब तभी संभव नजर आता है जब दोनों देशों की सरकारों की ओर से आखिरी समय में कोई बड़ा निर्देश या बदलाव हो.

अभी आधिकारिक ऐलान बाकी

ACB ने तारीखों की पुष्टि तो कर दी है, लेकिन बोर्ड ने यह भी साफ किया कि संबंधित अधिकारियों की ओर से सीरीज का सार्वजनिक आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है. हालांकि, अफगानिस्तान बोर्ड ने अपने कमर्शियल पार्टनर्स को भेजे पत्र में मीडिया राइट्स होल्डर्स से इन तारीखों के आधार पर अपनी तैयारियां शुरू करने को कहा है.

ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर भी हलचल

सीरीज के प्रसारण अधिकारों को लेकर भी बातचीत तेज हो गई है. ITW Universe के पास मीडिया राइट्स हैं और वह तीनों मुकाबलों के लीनियर राइट्स के लिए JioStar, Sony Sports और Zee Unite8 के साथ बातचीत कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रॉडकास्टर को अगले 24 घंटे में फाइनल किया जा सकता है. वहीं, सीरीज के डिजिटल राइट्स FanCode के पास हैं.

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गणेश चतुर्थी के दिन मैच कराने की कोशिश

इस बीच अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने BCCI के साथ एक और विकल्प पर बातचीत शुरू की है. ACB ने सीरीज के एक मुकाबले को 14 सितंबर को कराने का प्रस्ताव दिया है. 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है. अफगानिस्तान बोर्ड ने BCCI से पूछा है कि क्या पहले या दूसरे T20 मुकाबले को 14 सितंबर को शिफ्ट किया जा सकता है. हालांकि, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

ITW Universe के को-फाउंडर भैरव शांत ने भी संभावित बदलाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह किसी संभावित तारीख में बदलाव पर समय से पहले टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे. हालांकि, अगर ऐसा होता है तो गणेश चतुर्थी के मौके पर भारत-अफगानिस्तान सीरीज का मुकाबला कराना दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों के लिहाज से एक अच्छा संदेश होगा.



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