अमेरिका ने पनामा के जहाज पर किया हमला, ईरानी पोर्ट पर ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश

अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज के रडार पर गोलीबारी की. यह कार्रवाई तब की गई, जब जहाज के चालक दल ने ईरानी बंदरगाहों पर लागू नौसैनिक नाकाबंदी को लागू करने में जुटे अमेरिकी कर्मियों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. हमले के बाद ऐसा लग रहा था कि जहाज अपने चालक दल को किसी दूसरे नागरिक जहाज में स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा था.

इससे पहले ब्रिटिश समुद्री जोखिम प्रबंधन समूह वैनगार्ड और एक समुद्री सुरक्षा सूत्र ने बताया था कि शुरुआती आकलन के मुताबिक, पनामा के झंडे वाला कंटेनर जहाज ‘वेला नोवा’ ओमान की खाड़ी से गुजरते समय मिसाइल की चपेट में आया था. हालांकि, अमेरिकी अधिकारी के हवाले से सामने आई जानकारी में कहा गया है कि अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर ने जहाज के रडर पर गोलीबारी की थी. घटना को लेकर फिलहाल किसी के हताहत होने की तत्काल जानकारी सामने नहीं आई है.



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