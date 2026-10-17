IND vs WI 5th T20I: ईशान किशन ने छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर पहुंचाई बॉल, अंपायर को लेनी पड़ी नई गेंद

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के रोमांचक मुकाबले में बारिश के कारण मैच को घटाकर 9-9 ओवर का कर दिया गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने अपनी तूफानी बैटिंग से तहलका मचा दिया.

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रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर ईशान ने एक ऐसा दनदनाता हुआ छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत को चीरते हुए बाहर जा गिरी. इस छक्के के साथ ही इस मौजूदा टी20 सीरीज में छक्कों का शतक भी पूरा हो गया. ईशान ने अपनी पारी से साबित कर दिया कि आखिर वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज क्यों कहे जाते हैं.

बारिश से बाधित इस छोटे और हाई-वोल्टेज मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कीमो पॉल ने अभिषेक शर्मा (6 रन) को आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया.

इसके बाद ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर थोड़ा लेग साइड हटकर घुटने के बल बैठकर फाइन लेग के ऊपर से ऐसा स्कूप शॉट खेला कि हर कोई देखता रह गया.

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हालांकि, ईशान अपनी इस पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके और 10 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद शमर जोसेफ की गेंद पर रोवमैन पॉवेल को कैच थमा बैठे. बारिश की लुकाछिपी के बाद आखिरकार जब खेल शुरू हुआ तो अंपायरों ने ओवर घटाकर 9-9 कर दिए हैं.

नए प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक प्रत्येक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर फेंक सकता है, जबकि एक गेंदबाज को सिर्फ 1 ओवर ही डालने की छूट होगी. सीरीज इस वक्त 2-2 की बराबरी पर है, और दोनों टीमें इस छोटे मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि ट्रॉफी पर कब्जा जमाया जा सके.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

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