scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs WI 5th T20I: ईशान किशन ने छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर पहुंचाई बॉल, अंपायर को लेनी पड़ी नई गेंद

वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले के लिए टीम में दो बड़े बदलाव किए. चार साल बाद टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार को मयंक यादव की जगह प्लेइंग-11 में जगह मिली.

Advertisement
X
ईशान किशन ने काटा गदर. (PHOTO: AP)
ईशान किशन ने काटा गदर. (PHOTO: AP)

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के रोमांचक मुकाबले में बारिश के कारण मैच को घटाकर 9-9 ओवर का कर दिया गया. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने अपनी तूफानी बैटिंग से तहलका मचा दिया. 

रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर ईशान ने एक ऐसा दनदनाता हुआ छक्का जड़ा कि गेंद सीधा स्टेडियम की छत को चीरते हुए बाहर जा गिरी. इस छक्के के साथ ही इस मौजूदा टी20 सीरीज में छक्कों का शतक भी पूरा हो गया. ईशान ने अपनी पारी से साबित कर दिया कि आखिर वह दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज क्यों कहे जाते हैं.

बारिश से बाधित इस छोटे और हाई-वोल्टेज मैच में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कीमो पॉल ने अभिषेक शर्मा (6 रन) को आउट कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया. 

सम्बंधित ख़बरें

IND Vs WI 5th T20
भारत-वेस्टइंडीज के बीच होगा 9 ओवर का मैच? कब शुरू होगा मुकाबला!
IND vs WI 5th T20I Live Score
Live: भारत की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 3 ओवर में जड़ दिए 50 रन
India vs New Zealand series 2026
5 वनडे-2 कप्तान, बुमराह पर BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया में क्या बदला?
ICC Rankings Shreyas lyer
ICC Rankings में भारतीय खिलाड़ियों ने काटा गदर! अय्यर ने किया कमाल
Shreyas Iyer
भारत की जीत के बाद श्रेयस ने की गेंदबाजों की तारीफ

इसके बाद ईशान किशन ने क्रीज पर आते ही कैरेबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं. उन्होंने रोमारियो शेफर्ड की गेंद पर थोड़ा लेग साइड हटकर घुटने के बल बैठकर फाइन लेग के ऊपर से ऐसा स्कूप शॉट खेला कि हर कोई देखता रह गया. 

Advertisement

हालांकि, ईशान अपनी इस पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके और 10 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद शमर जोसेफ की गेंद पर रोवमैन पॉवेल को कैच थमा बैठे. बारिश की लुकाछिपी के बाद आखिरकार जब खेल शुरू हुआ तो अंपायरों ने ओवर घटाकर 9-9 कर दिए हैं. 

नए प्लेइंग कंडीशंस के मुताबिक प्रत्येक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर फेंक सकता है, जबकि एक गेंदबाज को सिर्फ 1 ओवर ही डालने की छूट होगी. सीरीज इस वक्त 2-2 की बराबरी पर है, और दोनों टीमें इस छोटे मैच में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं ताकि ट्रॉफी पर कब्जा जमाया जा सके.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, प्रिंस यादव, अर्शदीप सिंह.

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोटी, शमर जोसेफ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    IND vs WI 5th T20I: ईशान किशन ने मारा इतना लंबा छक्का कि स्टेडियम के बाहर पहुंची गेंद, अंपायर को तुरंत लेना पड़ा बड़ा फैसला |
    Madhuri Dixit की 27वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक पोस्ट वायरल |
    कोई बनी एक दिन की DM, किसी ने संभाली प्रिंसिपल की कुर्सी.... फतेहपुर में अनूठी पहल, स्कूल की बेटियों ने पेश की मिसाल |
    कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा, चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़, 25 लोग घायल |
    Kareena Kapoor Bandhani Suit: बांधनी सूट में करीना का टशन! त्योहारों पर आपको भी दिखना है रॉयल तो अपनाएं बेबो जैसा सूट सिलवाने की ये ट्रिक |
    अयोध्या श्रीराम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा ऐलान, भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी |
    कल दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देखें लिस्ट |
    आग बुझाने का अभ्यास बन गया आफत! फायर ब्रिगेड ने महिला के पैर को कुचला, पति की कमर भी चोटिल; हादसे का लाइव वीडियो |
    फिर जल उठा पेरिस! सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बिल्डिंग-गाड़ी में आग लगाई |
    'रोल चाहिए तो डायरेक्टर संग कॉम्प्रोमाइज करो', सामने बैठ शराब पीता रहा शख्स, की बेइज्जती, खूब रोई एक्ट्रेस
    Advertisement