Kareena Kapoor Bandhani Suit: बांधनी सूट में करीना का टशन! त्योहारों पर आपको भी दिखना है रॉयल तो अपनाएं बेबो जैसा सूट सिलवाने की ये ट्रिक

बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर खान अपने लाजवाब फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं. वेस्टर्न हो या फिर ट्रैडिशनल, वो हर ड्रेस में खूब जचती हैं. हाल ही में करीना और सैफ अली खान कपिल शर्मा के 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' में शामिल हुए. इस दौरान करीना ने गहरे लाल रंग का एक बेहद खूबसूरत बांधनी कुर्ता सूट पहना था जिसने फैशन वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है क्योंकि नवरात्र, दशहरा, करवाचौथ और दिवाली के इस फेस्टिव सीजन में करीना का ये सूट हर महिला के लिए परफेक्ट आउटफिट साबित हो सकता है.

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बांधनी सूट में छाईं करीना

करीना कपूर का ये सूट डिजाइनर अर्पिता मेहता के कलेक्शन से है जो काफी महंगा भी है. उनके इस बांधनी सूट पर लाल रंग के लाइट से लेकर डार्क शेड देखने को मिलते हैं. इस पर बारीक गोटा-पत्ती वर्क, मिरर वर्क और गोटा बॉर्डर का काम किया गया था.

लाल सूट में करीना ने दिखाया नवाबी अंदाज

क्यों खास था बेबो का लुक

करीना के इस सिन्दूरी लाल सूट सेट में एक लंबा कुर्ता है जिसे मैचिंग फर्शी सलवार और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया गया है. उन्होंने अपने पहनावे को कम से कम एक्सेसरीज के साथ कैरी किया था जिसमें एक जोड़ी कुंदन की बालियां और गोल्डन की स्ट्रैपी हील्स.

कुर्ते में बांधनी कढ़ाई के साथ हेम, आस्तीन और चेस्ट पर भी सुंदर कढ़ाई की गई है. कढ़ाई में अर्पिता मेहता का सिग्नेचर मिरर वर्क और गोटा पट्टी वर्क शामिल है. एक स्कूप नेकलाइन, फुल स्लीव्स, एक आरामदायक सिल्हूट नजर आ रहा है.

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आप भी बना सकते हैं करीना जैसा सूट

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन, करवाचौथ या दिवाली पर करीना कपूर जैसा रॉयल और ग्रेसफुल लुक पाना चाहती हैं, तो आपको भारी-भरकम पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप बहुत ही कम बजट में अपने लोकल टेलर से इस तरह का डिजाइनर सूट रीक्रिएट करवा सकती हैं. आइए जानते हैं इसे सस्ते में बनाने और स्टाइल करने की सीक्रेट गाइड.

सस्ते में करीना कपूर जैसा सूट बनाने की ट्रिक्स

फैब्रिक का चुनाव (बजट फ्रेंडली हैक): किसी भी लोकल क्लॉथ मार्केट से 2.5 से 3 मीटर गहरा लाल बांधनी प्रिंट का चंदेरी या कॉटन-सिल्क फैब्रिक खरीदें. यह कपड़ा आपको 150 से 250 रुपये प्रति मीटर आसानी से मिल जाएगा.

कुर्ता कटिंग और नेकलाइन: करीना की तरह कलीदार या ए-लाइन कट कुर्ता सिलवाएं. गले पर रॉयल लुक देने के लिए राउंड नेक रखें और कस्टमाइज्ड गोटा-पत्ती या जरी पैच लगवाएं जो बाजार में 100-150 रुपये में आराम से मिल जाते हैं.

स्लीव्स और बॉर्डर डिटेलिंग (मास्टर ट्रिक): आस्तीन के किनारों पर चौड़ी गोटा-पत्ती लेस या लेस बॉर्डर लगवाएं. कुर्ते के घेरे पर समोसा लेस या गोटा बॉर्डर लगवाएं, इससे प्लेन कपड़ा भी एकदम हैवी डिजाइनर लुक देने लगता है.

पुरानी बांधनी साड़ी का रीयूज: अगर आपकी मम्मी या दादी-नानी के पास कोई पुरानी लाल बांधनी की साड़ी पड़ी है, तो आप उससे पूरा सूट और दुपट्टा बनवा सकती हैं. यह बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाएगा और इसका फैब्रिक भी प्योर और रॉयल दिखेगा.

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दुपट्टा सेट करें: लाल रंग के शिफॉन या जॉर्जेट दुपट्टे पर चारों तरफ 1 इंच चौड़ी गोटा पट्टी या किरण लेस लगवाएं. इससे दुपट्टा बेहद हैवी और फेस्टिव-रेडी लगेगा.

स्टाइलिंग और एक्सेसरीज: करीना कपूर की तरह इस सूट के साथ कानों में हैवी गोल्ड/ब्रास चांदबाली, हाथों में 2-2 कंगन, छोटी सी लाल बिंदी और न्यूड/ग्लॉसी मेक-अप पेयर करें. पैरों में ट्रेडिशनल जुत्ती या गोल्डन हील्स पहनकर अपना बेबो स्टाइल लुक पूरा करें!

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