कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा, चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़, 25 लोग घायल

दुर्गा पूजा की खुशियों के बीच महानगर में एक हादसा हो गया. सप्तमी की शाम कोलकाता के चोरबगान सार्वजनीन पूजा के पंडाल का एक हिस्सा भीड़ के दबाव के कारण ढह गया. खबरों के अनुसार, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं.

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हादसे में प्रभावित सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूजा आयोजक इस संकट को संभालने के लिए तुरंत काम कर रहे हैं. खबर मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

भगदड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि वह घटना की खबर से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं. ममता बनर्जी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और इस मुश्किल समय में उनके परिवारों को हिम्मत और साहस देने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की.

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