scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा, चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़, 25 लोग घायल

दुर्गा पूजा की खुशियों के बीच महानगर में एक हादसा हो गया. सप्तमी की शाम कोलकाता के चोरबगान पूजा के पंडाल का एक हिस्सा भीड़ के दबाव के कारण ढह गया. खबरों के अनुसार, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं.

Advertisement
X
कोलकाता के चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़.(Photo-ITG)
कोलकाता के चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़.(Photo-ITG)

दुर्गा पूजा की खुशियों के बीच महानगर में एक हादसा हो गया. सप्तमी की शाम कोलकाता के चोरबगान सार्वजनीन पूजा के पंडाल का एक हिस्सा भीड़ के दबाव के कारण ढह गया. खबरों के अनुसार, वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी. हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं.

हादसे में प्रभावित सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूजा आयोजक इस संकट को संभालने के लिए तुरंत काम कर रहे हैं. खबर मिलते ही पुलिस और आपदा प्रबंधन अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

भगदड़ की घटना पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया है. उन्होंने कहा कि वह घटना की खबर से बेहद स्तब्ध और दुखी हैं. ममता बनर्जी ने घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की और इस मुश्किल समय में उनके परिवारों को हिम्मत और साहस देने के लिए मां दुर्गा से प्रार्थना की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Madhuri Dixit की 27वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर रोमांटिक पोस्ट वायरल |
    कोई बनी एक दिन की DM, किसी ने संभाली प्रिंसिपल की कुर्सी.... फतेहपुर में अनूठी पहल, स्कूल की बेटियों ने पेश की मिसाल |
    कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान हादसा, चोरबगान में पंडाल ढहने से भगदड़, कई लोग घायल |
    Kareena Kapoor Bandhani Suit: बांधनी सूट में करीना का टशन! त्योहारों पर आपको भी दिखना है रॉयल तो अपनाएं बेबो जैसा सूट सिलवाने की ये ट्रिक |
    अयोध्या श्रीराम मंदिर ट्रस्ट का बड़ा ऐलान, भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी |
    कल दिल्ली के इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देखें लिस्ट |
    आग बुझाने का अभ्यास बन गया आफत! फायर ब्रिगेड ने महिला के पैर को कुचला, पति की कमर भी चोटिल; हादसे का लाइव वीडियो |
    फिर जल उठा पेरिस! सड़कों पर उतरे हजारों लोग, बिल्डिंग-गाड़ी में आग लगाई |
    'रोल चाहिए तो डायरेक्टर संग कॉम्प्रोमाइज करो', सामने बैठ शराब पीता रहा शख्स, की बेइज्जती, खूब रोई एक्ट्रेस |
    जेल से बाहर आए अभिजीत दिपके, ट्वीट कर साथियों के लिए उठाई आवाज
    Advertisement