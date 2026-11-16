मेरठ में रणजी प्लेयर के घर चोरी: पिता चाहते थे बेटा बने क्रिकेटर, डांट पड़ी तो 14 साल के लड़के ने रच डाला ऐसा खौफनाक खेल, पुलिस भी रह गई दंग!

Uttar Pradesh News: मेरठ में पूर्व रणजी खिलाड़ी आशु शर्मा ने अपने 14 वर्षीय बेटे को क्रिकेटर बनाने का सपना देखा था, लेकिन बेटे की क्रिकेट में रुचि नहीं होने पर उन्होंने उसे डांट दिया और संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दे दी. पिता की इस बात से नाराज बेटे ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर घर में चोरी की साजिश रच डाली. दोस्तों को घर की चाबी देकर लाखों रुपये की नकदी और जेवर चोरी करा दिए जिसकी कीमत 35 लाख के आसपास की बताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 4 घंटे में घटना का खुलासा करते हुए नाबालिग बेटे और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार कर खुलासा किया. पुलिस ने चोरी का पूरा सामान बरामद करने का दावा किया है.

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दरअसल, शास्त्री नगर के सेक्टर-13 निवासी आशु शर्मा रेलवे में खेल कोटे से कर्मचारी हैं और हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं. रविवार दोपहर करीब 12:40 बजे वह अपनी पत्नी रीमा और बेटी के साथ स्कूटी से हापुड़ रोड पर सामान खरीदने गए थे. घर पर उनका 14 वर्षीय बेटा मौजूद था, जो दूसरी मंजिल पर सो रहा था. आशु शर्मा घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर गए थे.

कुछ देर बाद बेटे ने फोन कर बताया कि घर के कमरे में सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी खुली हुई है. आशु शर्मा घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजे का ताला खुला मिला. उन्होंने पुलिस को सूचना दी और बताया कि सेफ में रखे 10 लाख रुपये नकद, करीब 10 तोले सोने के आभूषण, चांदी की एक ईंट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया है.

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सूचना पर नौचंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज में हुडी और मास्क पहने दो युवक पैदल आते दिखाई दिए. दोनों कुछ देर तक आसपास घूमते रहे और फिर घर का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए. करीब आधे घंटे बाद दोनों सामान लेकर बाहर निकलते दिखाई दिए.

पुलिस को बेटे के बयान और चाबी से घर का ताला खुलने की बात पर शक हुआ. इसके बाद दोनों युवकों के आने-जाने के रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. जिसमें और एक अन्य युवक का नाम सामने आया. पुलिस के मुताबिक, दोनों युवकों ने बताया कि आशु शर्मा के बेटे ने ही उन्हें घर की चाबी दी थी. उनकी मुलाकात नाबालिग से जिम में हुई थी.

पूछताछ में सामने आया कि पिता की डांट और संपत्ति से बेदखल करने की धमकी से नाराज होकर बेटे ने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की योजना बनाई थी. पुलिस ने चारो के पास से सभी नकद रुपये और सोने-चांदी के जेवर बरामद किए.

SSP मेरठ बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि शुरुआती जांच में पिता पुत्र में कुछ विवाद चल रहा था. घर में लगातार पिता पुत्र में अन बन चलती रहती थी इस गुस्से को लेकर पुत्र ने पूरी योजना रची. इसके अलावा अन्य जांच की जा रही है नकद जितने भी 10 लाख रुपए थे वह बरामद कर लिए गए हैं और जितने भी जेवरात थे सब बरामद कर लिए गए है. महज चार घंटे के भीतर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर दिया. गिरफ्तार किया गया एक वादी आशु का नाबालिग पुत्र है और इसके अलावा रोहित, ओम सरीन और अंकित है. तीनों ही शास्त्री नगर ,थाना लोहिया नगर के रहने वाले हैं.

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