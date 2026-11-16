चिन्मय दास चटगांव जेल से अचानक ढाका ट्रांसफर! सुरक्षा पर उठे सवाल

बांग्लादेश में संयुक्त सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को अचानक चटगांव सेंट्रल जेल से ढाका की केरानीगंज स्पेशल सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. उन्हें सोमवार (16 नवंबर) सुबह करीब 5 बजे खास सुरक्षा व्यवस्था के बीच चटगांव से ढाका ले जाया गया. इस खबर के सामने आने के बाद बांग्लादेश के सनातनी समुदाय में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

और पढ़ें

जेल अधिकारियों ने उनके ट्रांसफर की पुष्टि की है, लेकिन उन्हें दूसरी जेल में भेजने की वजह स्पष्ट नहीं की है. अधिकारियों के मुताबिक, किसी खास परिस्थिति में या किसी कैदी को लेकर चर्चा होने पर नियमों के तहत जेल बदली जा सकती है. हालांकि, चिन्मय कृष्ण दास के मामले में ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'चिन्मय दास के आंसुओं ने सनातनियों को झकझोर दिया', CM शुभेंदु अधिकारी ने उठाया बांग्लादेश की जेल में बंद हिंदू संत का मुद्दा

इस ट्रांसफर के साथ एक और बात सामने आई है. चिन्मय कृष्ण दास के लिए खाना बनाने वाले रंगनाथ दास ब्रह्मचारी को उनके साथ ढाका नहीं भेजा गया है. वह अब भी चटगांव सेंट्रल जेल में ही हैं. ऐसे में उनकी नई जेल में रोजमर्रा की सुविधाओं, खाने और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement

गिरफ्तारी के बाद से जेल में हैं चिन्मय कृष्ण दास

चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था. तब से वह कई मामलों में जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ देशद्रोह समेत कई मामले दर्ज हैं. वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के मामले में भी उनका नाम शामिल है. इस मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है. हालांकि, इन मामलों में लगे आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत को करना है.

चिन्मय दास के जेल ट्रांसफर के बाद कानूनी प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. जिन मामलों की सुनवाई चटगांव की अदालत में चल रही है, उनमें उन्हें पेश करने की व्यवस्था कैसे होगी? उनके वकीलों से मुलाकात, नियमित कानूनी सलाह और अदालत में उनकी मौजूदगी कैसे सुनिश्चित की जाएगी? एक अंडरट्रायल कैदी के लिए ये सभी जरूरी अधिकार हैं.

सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर चिंता

चिन्मय कृष्ण दास की लंबी जेल और उनसे जुड़े संवेदनशील हालात को देखते हुए सनातनी समुदाय के लोग उनकी शारीरिक सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर चिंतित हैं. सुबह-सुबह अचानक दूसरी जेल में भेजे जाने के बाद उनकी मौजूदा हालत, सुरक्षा और परिवार से बातचीत के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: 'सत्ता में आने के बाद चिन्मय दास को भूली बीजेपी', बांग्लादेशी संत के बहाने TMC का निशाना

Advertisement

समुदाय के लोगों को उम्मीद है कि जेल प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाएगा. साथ ही उन्हें मेडिकल सुविधा, परिवार से बातचीत और वकीलों से मिलने का मौका मिलता रहेगा. किसी भी कैदी के खिलाफ दर्ज मामलों में कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मुकदमे के दौरान उसकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों की जिम्मेदारी भी राज्य की है.

---- समाप्त ----