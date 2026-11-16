महाराष्ट्र: कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में BJP को झटका, कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीती 19 में से 14 सीट

लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) के चुनावों में पूर्व कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख की अगुवाई वाले सहकार पैनल ने 19 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है.

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सोमवार को घोषित हुए इन नतीजों में बीजेपी नेता संभाजी पाटिल निलंगेकर और विधायक रमेश कराड के नेतृत्व वाले परिवर्तन पैनल को पांच सीटें मिली हैं.

नीलंगा में बीजेपी नेता संभाजी पाटिल निलंगेकर के भाई अरविंद पाटिल निलंगेकर ने अपनी चाची संगीता अशोक पाटिल निलंगेकर को हराया.

बीजेपी विधायक रमेश कराड के बेटे ऋषिकेश कराड ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गोविंदपुरकर को शिकस्त दी.

वहीं, धीरज देशमुख ने भी सहकार पैनल के लिए जीत हासिल की. दिवंगत पूर्व एनसीपी विधायक चंद्रशेखर भोसले की बेटी प्रीति चंद्रशेखर भोसले ने उदगीर सोसाइटी सीट से 10 वोटों के करीबी अंतर से जीत दर्ज की.

राज्य के कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल के दामाद हेमंत जाधव ने सहकार पैनल के टिकट पर लातूर से जीत हासिल की. फिशरीज और हाउसिंग निर्वाचन क्षेत्र में पैनल के जयेश विश्वंभर माने ने 45 में से 35 वोट पाकर निर्णायक जीत दर्ज की.

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कांग्रेस नेता धीरज देशमुख ने कहा, 'यह जीत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की पसंद को दिखाती है. डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टियां अहम हैं और उन्हें अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए.' उन्होंने बाबासाहेब पाटिल के समर्थन को भी स्वीकार किया.

इस बीच, परिवर्तन पैनल के अरविंद पाटिल निलंगेकर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पैनल ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर उनके ग्रुप के 29 नॉमिनेशन फॉर्म अमान्य करा दिए. उन्होंने कहा, 'हमारे पैनल ने केवल करीब 150 वोटर्स के सपोर्ट से चुनाव लड़ा, फिर भी पांच सीटें जीतने में कामयाब रहा. वोटर्स भले ही उनके हों, लेकिन उनके दिल हमारे साथ हैं.'

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