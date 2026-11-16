scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र: कोऑपरेटिव बैंक चुनाव में BJP को झटका, कांग्रेस समर्थित पैनल ने जीती 19 में से 14 सीट

कांग्रेस नेता धीरज देशमुख ने कहा कि यह जीत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की पसंद को दिखाती है. डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टियां अहम हैं और उन्हें अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए.

Advertisement
X
कांग्रेस नेता धीरज देशमुख ने कहा- यह जीत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की पसंद को दिखाती है.
कांग्रेस नेता धीरज देशमुख ने कहा- यह जीत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की पसंद को दिखाती है.

लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (डीसीसीबी) के चुनावों में पूर्व कांग्रेस विधायक धीरज देशमुख की अगुवाई वाले सहकार पैनल ने 19 में से 14 सीटों पर जीत हासिल की है.

सोमवार को घोषित हुए इन नतीजों में बीजेपी नेता संभाजी पाटिल निलंगेकर और विधायक रमेश कराड के नेतृत्व वाले परिवर्तन पैनल को पांच सीटें मिली हैं.

नीलंगा में बीजेपी नेता संभाजी पाटिल निलंगेकर के भाई अरविंद पाटिल निलंगेकर ने अपनी चाची संगीता अशोक पाटिल निलंगेकर को हराया. 

सम्बंधित ख़बरें

महिला ने बताया बचत का खास तरीका
न EMI का बोझ, न बैंक से कर्ज... महिला ने 3 साल में खरीदा 70 लाख का घर
Pune Amit Shah
पुणे में अमित शाह ने किया अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण
Speculation grows over NCP merger and Operation Tiger 3.0 in Maharashtra politics.
महाराष्ट्र में NCP के विलय और 'ऑपरेशन टाइगर 3.0' की चर्चा हुई तेज
एयर होस्टेस वर्षा, जिनकी कर दी गई हत्या. (Photo: ITG)
35 वर्षीय शादीशुदा एयर होस्टेस की हत्या, दोस्त संग नदी किनारे गई थी घूमने
NCP merger speculation grows after Sunetra Pawar meets Amit Shah.
महाराष्ट्र में फिर तेज हुईं NCP के विलय की अटकलें, अमित शाह से सुनेत्रा पवार की मुलाकात

बीजेपी विधायक रमेश कराड के बेटे ऋषिकेश कराड ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गोविंदपुरकर को शिकस्त दी.

वहीं, धीरज देशमुख ने भी सहकार पैनल के लिए जीत हासिल की. दिवंगत पूर्व एनसीपी विधायक चंद्रशेखर भोसले की बेटी प्रीति चंद्रशेखर भोसले ने उदगीर सोसाइटी सीट से 10 वोटों के करीबी अंतर से जीत दर्ज की. 

राज्य के कोऑपरेशन मिनिस्टर बाबासाहेब पाटिल के दामाद हेमंत जाधव ने सहकार पैनल के टिकट पर लातूर से जीत हासिल की. फिशरीज और हाउसिंग निर्वाचन क्षेत्र में पैनल के जयेश विश्वंभर माने ने 45 में से 35 वोट पाकर निर्णायक जीत दर्ज की.

Advertisement

कांग्रेस नेता धीरज देशमुख ने कहा, 'यह जीत पॉजिटिव पॉलिटिक्स के प्रति लोगों की पसंद को दिखाती है. डेमोक्रेसी में विपक्षी पार्टियां अहम हैं और उन्हें अपनी भूमिका निभाते रहना चाहिए.' उन्होंने बाबासाहेब पाटिल के समर्थन को भी स्वीकार किया.

इस बीच, परिवर्तन पैनल के अरविंद पाटिल निलंगेकर ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पैनल ने गलत तरीकों का इस्तेमाल कर उनके ग्रुप के 29 नॉमिनेशन फॉर्म अमान्य करा दिए. उन्होंने कहा, 'हमारे पैनल ने केवल करीब 150 वोटर्स के सपोर्ट से चुनाव लड़ा, फिर भी पांच सीटें जीतने में कामयाब रहा. वोटर्स भले ही उनके हों, लेकिन उनके दिल हमारे साथ हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मेरठ में रणजी प्लेयर के घर चोरी: पिता चाहते थे बेटा बने क्रिकेटर, डांट पड़ी तो 14 साल के लड़के ने रच डाला ऐसा खौफनाक खेल, पुलिस भी रह गई दंग! |
    महाराष्ट्र में फिर तेज हुईं NCP के विलय की अटकलें, अमित शाह से सुनेत्रा पवार की मुलाकात |
    कांग्रेस की 181 सीटों वाली 'डिमांड लिस्ट' से बढ़ी अखिलेश यादव की टेंशन, नाम भी आए सामने |
    आखिर कैसे बनी गर्लफ्रेंड सिर दर्द दूर करने की दवा? वजह जानकर ठहाके लगाएंगे आप! |
    गांव में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा प्रदूषण का असर, हार्ट, किडनी की बीमारियों का खतरा |
    पाकिस्तान को धोकर वीरेंद्र सहवाग संग धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की शरण में पहुंचे आर्यवीर, सपर‍िवार लिया आशीर्वाद, PHOTOS |
    9 महीने पूरे होने से पहले क्यों हो जाती है डिलीवरी? जानें वजह |
    पंजाब में कौन कर रहा पुलिसकर्मियों की हत्या? ISI और शहजाद भट्टी मॉड्यूल पर शक |
    एनकाउंटर्स पर बोले बंगाल CM शुवेंदु अधिकारी- क्या अपराधियों को मिठाई खिलाएं? |
    यहूदी ठिकानों पर किसकी नजर? रेकी मामले में युवक गिरफ्तार, लॉरेन्स बिश्नोई कनेक्शन आया सामने
    Advertisement