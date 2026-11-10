'पापा, बड़ा शतक ठोकूंगा...', सहवाग के बेटे आर्यवीर ने 160 रन जड़कर निभाया वादा

महान बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने मंगलवार को अपने पिता से किया वादा मैदान पर पूरा कर दिखाया. अंडर-19 एशिया कप के 'करो या मरो' मुकाबले में आर्यवीर ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ 160 रनों की शानदार पारी खेली. उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 70 रनों से जीत दर्ज की और टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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आर्यवीर ने 168 गेंदों का सामना करते हुए 160 रन बनाए. उनकी पारी में 17 चौके और 7 छक्के शामिल रहे. खास बात यह है कि उन्होंने यह पारी खेलने से पहले अपने पिता वीरेंद्र सहवाग से बड़ा शतक बनाने का वादा किया था. मैच के बाद उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया.

आर्यवीर ने कहा, 'मैं बड़ा स्कोर बनाना चाहता था. मैंने आज किसी से बड़ा स्कोर बनाने का वादा किया था और खुशी है कि मैं ऐसा कर सका. वह शख्स मेरे पिता (वीरेंद्र सहवाग) हैं. मैंने उनसे कहा था कि मैं बड़ा शतक बनाऊंगा. मुझे उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बड़े शतक ही पसंद हैं.'



14 गेंदों तक नहीं खुला खाता, फिर जमाया पहला यूथ ODI शतक

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आर्यवीर की पारी की शुरुआत हालांकि काफी धीमी रही. उन्हें अपना खाता खोलने के लिए 14 गेंदों का इंतजार करना पड़ा. इसके बाद उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की और 69 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए 131 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह यूथ वनडे इंटरनेशनल में उनका पहला शतक था.

आर्यवीर ने बताया कि पिच पर स्पिनरों को मदद मिल रही थी, इसलिए उन्होंने लंबी पारी खेलने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, 'विकेट थोड़ा टर्न कर रहा था. मैंने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि मुझे लंबी बल्लेबाजी करनी है और करीब 40 ओवर तक क्रीज पर टिकना है. पिच पर चुनौतियां थीं, लेकिन मैंने डॉट गेंदों की चिंता नहीं की. मुझे पता था कि मैं बाद में इसकी भरपाई कर लूंगा.'

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भारत ने खड़ा किया 309 रनों का स्कोर

आर्यवीर की 160 रनों की पारी के दम पर भारत ने निर्धारित ओवरों में 5 विकेट पर 309 रन बनाए. भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने इस स्कोर को पिच के लिहाज से बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों ने अच्छी साझेदारी और समझदारी के साथ रन बनाए. बाद के ओवरों में स्पिनरों ने कुछ चुनौती जरूर पेश की, लेकिन टीम एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में सफल रही.

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भारत ने इसके बाद UAE को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया और 70 रनों से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया.

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