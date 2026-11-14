आर्यवीर सहवाग का अंडर-19 एशिया कप में तांडव, 5 पारियों में ठोके 361 रन, फाइनल में भी मचाया तहलका

आर्यवीर सहवाग का बल्ला U-19 एशिया कप में जमकर बोला. पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग के बेटे ने टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से शानदार छाप छोड़ी. आर्यवीर इस अंडर-19 एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने पांच पारियों में 361 रन बनाकर टॉप पर जगह बनाई.

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आर्यवीर ने टूर्नामेंट में नेपाल के खिलाफ नाबाद 70 रन बनाए थे. इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 22 रन की पारी खेली. UAE के खिलाफ उनका बल्ला जमकर गरजा और उन्होंने 160 रन ठोक दिए. अफगानिस्तान के खिलाफ भी आर्यवीर ने 51 रन बनाए.

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शनिवार (14 नवंबर) को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी आर्यवीर का शानदार प्रदर्शन जारी रहा. उन्होंने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए. उनकी इस पारी में 9 चौके शामिल रहे. हालांकि, वह नियाक शफीक की गेंद पर उस्मान खान के हाथों कैच आउट हुए.

आर्यवीर के आंकड़े देखकर रह जाएंगे हैरान

आर्यवीर ने पांच पारियों में 90.25 की औसत और 95.50 के स्ट्राइक रेट से कुल 361 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. उन्होंने टूर्नामेंट में 38 चौके और 16 छक्के लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 160 रन रहा.

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Aaryavir Sehwag recreated the Kohli’s "let the bat do the talking" celebration after smashing fifty against Pakistan in final. 🔥🥶 https://t.co/M72O235VD2 — ` (@wokenupkohli) November 14, 2026

इस तरह आर्यवीर ने अपने प्रदर्शन से पिता वीरेंद्र सहवाग की आक्रामक बल्लेबाजी की याद दिलाई. खास बात यह रही कि फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतक जमाया. 19 साल के आर्यवीर अभी तक कोई फर्स्ट क्लास, ल‍िस्ट ए या टी20 मैच नहीं खेले हैं. फाइनल मुकाबले में जब आर्यवीर सहवाग आउट हुए तो उन्होंने लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले व‍िकेट के लिए 97 रन जोड़े.

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