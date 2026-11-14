scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चोट लगी, हाथ पर बंधी पट्टी... फिर भी नहीं रुका आर्यवीर सहवाग का बल्ला, फिफ्टी जड़ व‍िराट कोहली के अंदाज में मनाया जश्न

आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रनों की जुझारू पारी खेली. चोट के बावजूद उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी और अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली के खास सेलिब्रेशन की कॉपी की. आर्यवीर और कप्तान टारगेट रायचंदानी के बीच 97 रनों की ओपनिंग पार्टनरश‍िप हुई.

Advertisement
X
सहवाग के बेटे ने कोहली के अंदाज में मनाया जश्न, चोट से जूझते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ठोका अर्धशतक (Photo: SonyLIV/ Reuters)
सहवाग के बेटे ने कोहली के अंदाज में मनाया जश्न, चोट से जूझते हुए पाकिस्तान के खिलाफ ठोका अर्धशतक (Photo: SonyLIV/ Reuters)

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जुझारू बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. 19 साल के आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए. खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने विराट कोहली के मशहूर सेलिब्रेशन को दोहराया. उन्होंने बल्ले की ओर इशारा करते हुए वही अंदाज दिखाया, जिसके जरिए कोहली ने कभी अपने बल्ले से जवाब देने का संदेश दिया था.

कोहली ने 16 दिसंबर 2018 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 25वां टेस्ट शतक लगाने के बाद यह खास अंदाज दिखाया था. आर्यवीर ने फाइनल में अर्धशतक पूरा करने के बाद उसी सेलिब्रेशन को दोहराया.

चोट लगी, हाथ पर बंधी पट्टी, फिर भी नहीं माने आर्यवीर
आर्यवीर की इस पारी में संघर्ष भी देखने को मिला. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की एक अंदर आती गेंद उनके हाथ के अगले हिस्से (फोरआर्म) पर लगी. इसके बाद वह दर्द से परेशान नजर आए और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा. उनके चोटिल हाथ पर पट्टी बांधी गई. हालांकि, आर्यवीर ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया.

सम्बंधित ख़बरें

Aaryavir Sehwag U19 Asia Cup Runs
आर्यवीर का एशिया कप में तांडव, ठोके 361 रन, फाइनल में भी तहलका
Lakshya Raichandani
LIVE: पहले लक्ष्य फ‍िर अन्वय द्रव‍िड़, टीम इंड‍िया के 6 व‍िकेट ढेर
Aaryavir Sehwag, Ali Raza
पाकिस्तान से बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया, सहवाग के बेटे काटेंगे गदर
Aaryavir Sehwag
अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में टीम इंडिया, अब PAK से खिताबी जंग
aaryavir-sehwag
सहवाग के बेटे का बल्ला उगल रहा रन, भारत को फाइनल में पहुंचाने की बारी
Advertisement

टारगेट के साथ की 97 रनों की पार्टनरश‍िप
338 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आर्यवीर और कप्तान टारगेट रायचंदानी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 97 रनों की पार्टनरश‍िप हुई. आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 58 रन बनाए.
यह भी पढ़ें: आर्यवीर सहवाग का अंडर-19 एशिया कप में तांडव, 5 पारियों में ठोके 361 रन, फाइनल में भी मचाया तहलका

आर्यवीर ने 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टूर्नामेंट में उनका चौथा 50 प्लस स्कोर था. इससे पहले वह नाबाद 70, 160 और 51 रन की पारियां खेल चुके थे.

आर्यवीर की पारी का अंत नियाक शफीक की गेंद पर हुआ. वह स्पिनर के खिलाफ आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में चली गई. लॉन्ग ऑफ पर उस्मान खान ने कैच लपक लिया.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कुलदीप यादव को लगातार क्यों नहीं मिल रहा मौका? गौतम गंभीर ने दिया जवाब |
    Lauki Idli: लौकी देख बन जाता है सबका मुंह? चावल और सूजी में मिलाकर बनाएं लौकी की टेस्टी और फूली-फूली इडली |
    HERO ला रहा नई बाइक... चल रही टेस्टिंग, VIDA का होगी हिस्सा |
    टाइगर के साथ वीडियो बना रहा था... तभी अटैक से गई पाकिस्तानी शख्स की जान! |
    'अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा...' राहुल गांधी ने भारत समिट में सरकार पर जमकर किया हमला |
    India's Cleanest Himalayan City: न नैनीताल, न मसूरी... उत्तराखंड के इस शहर को मिला भारत के सबसे साफ हिमालयी शहर का खिताब |
    छठ घाटों पर चप्पे-चप्पे की होगी निगरानी, बेतिया में सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक का खास इंतजाम |
    सपा-कांग्रेस के बीच सीट-शेयरिंग को लेकर 17 नवंबर को होगी अहम बैठक, अखिलेश भी होंगे शामिल |
    कौन हैं इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पहुंचीं 'सलमा दीवानी'? समय रैना के कजिन हसबैंड वाले जोक पर छिड़ा विवाद |
    अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स में टैंकर-क्रूज की भीषण टक्कर, देखें दुनिया आजतक.
    Advertisement