वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जुझारू बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. 19 साल के आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए. खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने विराट कोहली के मशहूर सेलिब्रेशन को दोहराया. उन्होंने बल्ले की ओर इशारा करते हुए वही अंदाज दिखाया, जिसके जरिए कोहली ने कभी अपने बल्ले से जवाब देने का संदेश दिया था.

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कोहली ने 16 दिसंबर 2018 को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 25वां टेस्ट शतक लगाने के बाद यह खास अंदाज दिखाया था. आर्यवीर ने फाइनल में अर्धशतक पूरा करने के बाद उसी सेलिब्रेशन को दोहराया.

Thodakotu chinna Aarayavir Sehwag 51(54) Playing with Pain📈📈📈 #U19AsiaCupfinal https://t.co/GIg38VNI6y — Vishnu Vd (@worldvdk_fans) November 14, 2026

🔴VIRAT KOHLI-STYLE CELEBRATION BY AARYVEER SEHWAG 🔥 - Early in the match, a delivery hit Aaryveer on the arm. - He was in pain but continued playing. - And now, after smashing a century, bro is celebrating and destroying the opposition! 😭 https://t.co/0cvI9ct4dD वापसी के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि अगली ही गेंद को शानदार कट शॉट खेलकर बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया. दर्द के कारण कुछ मौकों पर उन्हें बल्ले से नीचे वाला हाथ भी हटाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना आक्रामक अंदाज नहीं छोड़ा. — Sam (@cricsam02) November 14, 2026

चोट लगी, हाथ पर बंधी पट्टी, फिर भी नहीं माने आर्यवीर

आर्यवीर की इस पारी में संघर्ष भी देखने को मिला. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की एक अंदर आती गेंद उनके हाथ के अगले हिस्से (फोरआर्म) पर लगी. इसके बाद वह दर्द से परेशान नजर आए और फिजियो को मैदान पर आना पड़ा. उनके चोटिल हाथ पर पट्टी बांधी गई. हालांकि, आर्यवीर ने बल्लेबाजी जारी रखने का फैसला किया.

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टारगेट के साथ की 97 रनों की पार्टनरश‍िप

338 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आर्यवीर और कप्तान टारगेट रायचंदानी ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 97 रनों की पार्टनरश‍िप हुई. आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 9 चौकों की मदद से 58 रन बनाए.

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आर्यवीर ने 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टूर्नामेंट में उनका चौथा 50 प्लस स्कोर था. इससे पहले वह नाबाद 70, 160 और 51 रन की पारियां खेल चुके थे.

आर्यवीर की पारी का अंत नियाक शफीक की गेंद पर हुआ. वह स्पिनर के खिलाफ आगे निकलकर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर हवा में चली गई. लॉन्ग ऑफ पर उस्मान खान ने कैच लपक लिया.





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