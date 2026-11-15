भारत के खिलाफ पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड की टीम 210 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी. माउंट माउंगानुई में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम 187 रनों पर सिमट गई और उसे 22 रनों से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज भी 1-3 से गंवा दी. अब कप्तान मिचेल सेंटनर ने बताया है कि आखिर उनकी टीम से कहां चूक हुई.

और पढ़ें

सेंटनर के मुताबिक, पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था. विकेट की गति एक जैसी नहीं थी और भारतीय गेंदबाजों ने परिस्थितियों का शानदार फायदा उठाया. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि पिच थोड़ी दोहरी गति वाली थी. भारतीय गेंदबाजों ने हमें अच्छी तरह दबाव में रखा. उन्होंने बाउंस का भी शानदार इस्तेमाल किया.

Down to the line but India take the win and the series. The team now head to Wellington for the start of the Tests. 📸 @PhotosportNZ https://t.co/00yyJo2di6

पार्टनरश‍िप लंबी नहीं खींच सके कीवी बल्लेबाज

सेंटनर ने माना कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पार्टनरश‍िप और लंबी करनी चाहिए थीं. उन्होंने कहा कि 50 ओवर के क्रिकेट में बल्लेबाजों के पास पारी को आगे बढ़ाने के लिए काफी समय होता है. अगर उनकी टीम कुछ साझेदारियों को और देर तक खींच पाती तो मैच जीत सकती थी.

यह भी पढ़ें: IND vs NZ ODI: बैटिंग में फ्लॉप शो, पर बॉलिंग में कहर... टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीटकर 11 सीरीज का घमंड तोड़ा

Advertisement

उन्होंने कहा, 'अगर हमने हर पार्टनरशप‍िप को थोड़ा और आगे बढ़ाया होता तो हम यह मैच जीत सकते थे. कुछ ऐसे दौर आए, जब बल्लेबाजी करना मुश्किल था. भारत ने सही समय पर अर्शदीप सिंह को दोबारा गेंदबाजी पर लगाया. मोहम्मद सिराज ने भी अहम योगदान दिया.'

भारतीय गेंदबाजों और श्रेयस अय्यर की तारीफ

सेंटनर ने भारतीय गेंदबाजी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत के चारों तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. श्रेयस अय्यर ने भी गेंदबाजों को सही तरीके से रोटेट किया. तेज गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए अक्षर पटेल को भी बाद के लिए रोककर रखा गया.

यह भी पढ़ें: India vs New Zealand 5th ODI Highlights: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर कब्जाई वनडे सीरीज, 210 रन चेज नहीं कर पाए कीवी, पेस बैटरी का जलवा

सेंटनर ने पहली पारी के बाद 209 रन के स्कोर को लेकर संतुष्टि जताई थी. उनके मुताबिक, पिच पर जितनी मदद की उम्मीद थी, उतनी नहीं थी. इसके बावजूद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत की और लगातार विकेट निकालते रहे. मिचेल ब्रेसवेल ने बीच के ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी की.

3-1 के स्कोर से ज्यादा करीबी रही सीरीज: सेंटनर

न्यूजीलैंड के कप्तान ने सीरीज के नतीजे को लेकर कहा कि 3-1 का स्कोर मुकाबलों की असली तस्वीर से थोड़ा अलग है. उनके मुताबिक, सीरीज में कई मौकों पर न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली. बारिश के कारण भी कुछ रुकावटें आईं और टीम कुछ टॉस हार गई.



यह भी पढ़ें: IND vs NZ: विराट कोहली ने टपकाया लप्पू सा कैच, ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का रिएक्शन VIRAL

Advertisement

उन्होंने कहा कि इस सीरीज में अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका मिला और कई खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी भी उठाई. यह उनके लिए अच्छा अनुभव रहा.



इंजरी के बाद सेंटनर का कैसा है अब हाल

मैच के बाद सेंटनर ने अपनी चोट को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनके हाथ में काफी दर्द है और यह ठीक स्थिति में नहीं है. सोमवार सुबह उनके हाथ का एक्स-रे कराया जाएगा, जिसके बाद चोट की गंभीरता का पता चलेगा.

ध्यान रहे भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 42.1 ओवर में 209 रन बनाए थे. अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रन की पारियां खेलीं. न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सेंटनर और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट लिए. जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48.1 ओवर में 187 रन ही बना सकी. अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन विकेट झटके.





---- समाप्त ----