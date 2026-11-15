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आगरा से PDA आंदोलन का आगाज, अखिलेश बोले- BJP का हमेशा के लिए सफाया करेगा दलित समाज

अखिलेश यादव ने आगरा में PDA दलित सम्मेलन को संबोधित करते हुए इसे आंदोलन की शुरुआत बताया. उन्होंने दावा किया कि दलित समाज बीजेपी का सफाया करेगा. अखिलेश ने अंबेडकर प्रतिमाएं तोड़े जाने, दलित उत्पीड़न, पेपर लीक, सरकारी स्कूलों और नौकरियों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा.

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आगरा के दलित सम्मेलन में अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर साधा निशाना. (File Photo-PTI)
आगरा के दलित सम्मेलन में अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर साधा निशाना. (File Photo-PTI)

उत्तर प्रदेश के आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित सम्मेलन के जरिए BJP पर सीधा हमला बोला. उन्होंने आगरा से PDA आंदोलन की शुरुआत का ऐलान किया. अखिलेश ने कहा कि सम्मेलन में जिस तरह का जनसमर्थन मिला है, वह ऐतिहासिक है. उन्होंने दावा किया कि दलित समाज अब BJP का हमेशा के लिए सफाया करने जा रहा है. 

इस दौरान अखिलेश ने 'अंगद का पैर' वाले बयान को लेकर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि आगरा के सम्मेलन के बाद BJP की जमीन खिसक जाएगी. जब जमीन ही नहीं होगी तो पैर कहां रखेंगे.

'अंगद का पैर बताने वालों की जमीन खिसक जाएगी'

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अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोग BJP को अंगद का पैर बता रहे थे. लेकिन आगरा के इस दलित सम्मेलन के बाद उनकी जमीन खिसक जाएगी. उन्होंने कहा कि जब जमीन ही नहीं होगी तो पैर कहां रखोगे. अखिलेश ने सम्मेलन में जुटी भीड़ को PDA आंदोलन का बड़ा समर्थन बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि पूरे देश का दलित सम्मेलन है.

अखिलेश ने PDA की परिभाषा को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि BJP के लोग अक्सर PDA की परिभाषा बदलने की कोशिश करते हैं. लेकिन अब PDA के D का मतलब 'दमदार दलित' हो गया है. उन्होंने कहा कि जहां दर्द और उत्पीड़न होगा, वहां PDA मौजूद रहेगा.

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दरअसल, 'अंगद का पैर' वाला बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था. 30 अक्टूबर को लखनऊ में BJP की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति की तुलना रामायण के पात्र अंगद के पैर से की थी. 

अमित शाह ने कहा था कि यूपी में BJP अंगद का पैर है, जिसे कोई हिला नहीं सकता. उन्होंने दावा किया था कि पार्टी फिर से सरकार बनाएगी. इसके बाद अखिलेश यादव ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली में भी इस बयान पर पलटवार किया था. अब आगरा के दलित सम्मेलन में उन्होंने एक बार फिर अमित शाह के बयान पर तंज कसा.

'200 अंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ी गईं'

अखिलेश यादव ने BJP सरकार पर दलित समाज के उत्पीड़न का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भेदभाव की सरकार चली है. उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय और उत्पीड़न हुआ है. उन्होंने दावा किया कि अब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की करीब 200 मूर्तियां तोड़ी जा चुकी हैं.

अखिलेश ने कहा कि ये लोग सिर्फ मूर्तियां नहीं तोड़ते, बल्कि बाबा साहेब के हाथ में मौजूद संविधान की किताब पर भी हमला करते हैं. उन्होंने कहा कि संविधान है तो सम्मान है, हक है. देश संविधान से चलेगा, मनु विधान से नहीं.

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सपा प्रमुख ने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं. उनका दावा है कि सरकार में बैठे लोग ही पेपर लीक कराते हैं, ताकि PDA समाज के बच्चे आगे न बढ़ सकें.

अखिलेश ने कहा कि सरकार ने 26 हजार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए. इन स्कूलों में PDA समाज के बच्चे पढ़ते थे. उन्होंने सरकारी नौकरियों में कमी का मुद्दा भी उठाया. कहा कि सरकारी नौकरियां खत्म होंगी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा.

'इस बार लाठी हारेगी, लैपटॉप जीतेगा'

अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कानून का राज और सामाजिक न्याय स्थापित किया जाएगा. उन्होंने पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने और सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा सुधारने का भरोसा दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निजी अस्पतालों में भेज दिया जाता है.

अखिलेश ने कहा कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कुलपतियों के पद खाली हैं. उन्होंने शिक्षकों के मुद्दे पर भी न्याय दिलाने का भरोसा दिया. अंत में उन्होंने कहा, "जो लोग डराते हैं, धमकाते हैं, इस बार लाठी हारेगी और लैपटॉप जीतेगा."

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